Essen Sie diese Lebensmittel, um Ihr Gehirn jünger zu halten

Kurkuma, Matcha und dunkelgrünes Gemüse sind Lebensmittel, die dafür bekannt sind, den Alterungsprozess zu verlangsamen, das Gehirn und die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu schützen, das Gedächtnis zu verbessern und die allgemeine Vitalität zu fördern. Die Vorteile dieser Lebensmittel sind nicht nur eine Binsenweisheit, sondern werden durch wissenschaftliche Forschung und konkrete Fallbeispiele gestützt.

Kurkuma

Kurkuma ist seit Langem sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin als auch in der traditionellen indischen Medizin für seine medizinischen Eigenschaften bekannt. Die moderne Wissenschaft konnte nachweisen, dass Curcumin, der wichtigste Wirkstoff in Kurkuma, chronische Entzündungen in unserem Körper verhindern kann. Chronische Entzündungen stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, das mit vorzeitiger Alterung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs in Verbindung gebracht wird.

Des Weiteren hat Curcumin die Fähigkeit, freie Radikale zu beseitigen, beschädigte Zellen zu reparieren und die Gesundheit des Gehirns zu fördern. Studien haben ergeben, dass die tägliche Einnahme von Curcumin über einen Zeitraum von 18 Monaten das Gedächtnis und die Konzentration erheblich verbessern kann.

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass Curcumin dazu beiträgt, die Struktur und Funktion von zerebralen Blutgefäßen, Mitochondrien und Synapsen zu erhalten und dadurch dem Risiko einer Alzheimer-Erkrankung entgegenzuwirken.

Curcumin ist auch bei der Behandlung verschiedener chronischer Erkrankungen von Vorteil, darunter Gefäßerkrankungen des Gehirns, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen.

Fallstudie

Eine 65-jährige Frau, die unter starken Arthritis-Schmerzen litt, nahm täglich ein Nahrungsergänzungsmittel mit 500 mg Curcumin ein. Drei Monate später waren ihre Gelenkschmerzen um 40 Prozent zurückgegangen, ein Effekt, der mit der Einnahme von Schmerzmitteln vergleichbar ist, jedoch ohne Nebenwirkungen.

Rezept Goldene Milch

Eine köstliche Möglichkeit, Curcumin in Ihre Ernährung zu integrieren, ist die Zubereitung eines traditionellen Getränks, das als „Goldene Milch“ bekannt ist. Es schmeckt nicht nur gut, sondern ein Glas davon am Abend kann auch beruhigend und gesundheitsfördernd sein.

Zutaten:

circa 470 ml Mandelmilch

1 Teelöffel Kurkuma

1 Zimtstange

1 Teelöffel Ingwerpulver

½ Teelöffel schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Erhitzen Sie die Mandelmilch bei mittlerer Hitze und geben Sie dann Kurkuma, Zimt und Ingwerpulver hinzu. Gründlich umrühren.

Wenn die Milch kurz vor dem Kochen steht, schalten Sie die Hitze herunter und rühren Sie noch 2 Minuten weiter.

Seihen Sie die Kurkumamilch in eine Tasse ab und geben Sie schwarzen Pfeffer für einen besseren Geschmack hinzu.

Matcha-Grüntee

Matcha ist ein weiteres Superfood. Was Matcha so besonders macht, ist, dass er reich an Katechinen ist, insbesondere an dem Hauptbestandteil Epigallocatechingallat (EGCG), einem starken Antioxidans, das die Zellen vor Schäden schützen, den Stoffwechsel fördern und die Fettverbrennung unterstützen kann.

Studien an Mäusen zeigen, dass Matcha das Blutfettprofil sowie den Glukosestoffwechsel verbessern, Entzündungen reduzieren und die mit einer fettreichen Ernährung verbundene Gewichtszunahme abschwächen kann. Matcha senkt nachweislich das Stress- und Angstniveau beim Menschen und verbessert gleichzeitig die kurz- und langfristigen kognitiven Funktionen.

Fallstudie

Eine Gruppe von 30 Büroangestellten trank während der Arbeit täglich eine Tasse Matcha. Vier Wochen später wurde festgestellt, dass ihr Stresslevel deutlich gesunken war, was zu einer höheren Effizienz und Konzentration bei der Arbeit führte.

Matcha-Milchshake-Rezept

Wenn Sie Matcha in Ihren Alltag integrieren möchten, probieren Sie einen Matcha-Milchshake.

Zutaten:

1 Banane

200 ml Mandelmilch

5 g Matcha

Zubereitung:

Schneiden Sie die Banane in Würfel und frieren Sie sie ein, um Eiswürfel herzustellen.

Mischen Sie Matcha und Mandelmilch, fügen Sie die gefrorene Banane hinzu und mixen Sie alles glatt.

Dunkelgrünes Gemüse

Dunkelgrünes Gemüse wie Grünkohl, Spinat und Mangold helfen unseren Zellen, den Alterungsprozess zu verlangsamen und den kognitiven Verfall zu verzögern.

Eine Studie, die in der Fachzeitschrift „Neurology“ veröffentlicht wurde, hat einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von grünem Blattgemüse und einem langsameren kognitiven Verfall festgestellt. Bei Teilnehmern, die täglich ein bis zwei grüne Portionen verzehrten, wurde eine Verlangsamung des kognitiven Verfalls festgestellt, die einer Verjüngung um elf Jahre entspricht, im Vergleich zu denjenigen, die selten solches Gemüse aßen.

Laut den Forschern sind diese Blattgemüse reich an essenziellen Nährstoffen, darunter Vitamin K, Lutein, Beta-Carotin, Nitrate, Folsäure, Kaempferol und Alpha-Tocopherol. Diese Nährstoffe können zwar unabhängig voneinander wirken, sie schützen jedoch synergetisch die Gesundheit des Gehirns.

Andere Studien haben gezeigt, dass die Nitrate in grünem Blattgemüse den Blutdruck senken und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern können.

Fallstudie

Ein 55-jähriger Patient begann, täglich zwei Portionen grünes Blattgemüse zu essen. Sechs Monate später war sein LDL-Cholesterin um 15 Prozent gesunken und auch seine Insulinempfindlichkeit hatte sich deutlich verbessert.

Sautiertes Grünes-Blattgemüse-Rezept

Sautiertes grünes Blattgemüse mit Olivenöl und Knoblauch ist köstlich und gesund. Sie können Gemüse auch in Suppen, Salaten und anderen Gerichten verwenden.

Zutaten:

Dunkles Blattgemüse

Knoblauchscheiben

Olivenöl

Salz

Zubereitung:

Waschen und schneiden Sie das grüne Blattgemüse in kleinere Stücke.

Erhitzen Sie Olivenöl in einer Pfanne und braten Sie die Knoblauchscheiben unter Rühren an, bis sie duften.

Fügen Sie das Blattgemüse hinzu und braten Sie es kurz unter Rühren an, wobei Sie es nach Belieben mit Salz würzen.

Superfood-Schüssel-Rezept

Durch die Kombination von Kurkuma, Matcha und dunkelgrünem Gemüse in einem einzigen Gericht entsteht eine kraftvolle Superfood-Schüssel, die den größten Nutzen aus den Nährstoffen zieht.

Zubereitung:

Beginnen Sie mit Quinoa als Basis, fügen Sie frischen Spinat, geröstete Süßkartoffeln und Avocadoscheiben hinzu.

Zum Abschluss beträufeln Sie das Ganze mit Kurkuma und Olivenöl und streuen eine Prise Matchapulver darüber, um die Nährstoffe noch zu verstärken.

Diese drei Superfoods – Kurkuma, Matcha und dunkelgrünes Gemüse – sind sowohl in der traditionellen als auch in der modernen Medizin als gut für die Vorbeugung von Alterungsprozessen, die Verbesserung der Konzentration und die Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit anerkannt.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Eat These Foods to Keep Your Brain 11 Years Younger: Super Recipe Inside“. (deutsche Bearbeitung kr)