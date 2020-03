Stärkung für das Immunsystem: Traditionelles Rezept für Goldene Milch

Die Goldene Milch wird in der ayurvedischen Lehre seit Jahrtausenden geschätzt. Sie wird unter anderem bei Entzündungen, Schlafstörungen und zur Entgiftung des Körpers empfohlen, aber auch zur Stärkung des Immunsystems und um Viruserkrankungen vorzubeugen.

Die Hauptkomponenten der Goldenen Milch sind Kurkuma und Ingwer. Beiden werden sowohl in der ayurvedischen Lehre als auch in der traditionellen chinesischen Medizin viele positive Wirkungen zugeschrieben. So wird Kurkuma in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) unter anderem gegen Kopfschmerzen, Osteoporose, Alzheimer oder Allergien einsetzt. Es wirkt zudem aktiv gegen Viren und stärkt das Immunsystem. Ebenso verwendet man Ingwer in der TCM unter anderem bei Husten, Erkältungen und auch bei chronischen Atemwegserkrankungen.

Ayurvedisches Rezept für Goldene Milch

Für ein Glas Goldene Milch:

300 ml Pflanzenmilch (zum Beispiel Reismilch, Mandelmilch, Kokusmilch)

ein ca 2 cm großes Stück Kurkuma Wurzel oder einen Esslöffel Kurkumapulver

ein ca 2 cm großes Stück Ingwer (bestimmt Schärfe des Getränks)

Eine Messerspitze Zimt

Eine Messerspitze schwarzer Pfeffer

Ein halber Teelöffel Kokosöl

eine Prise frisch gemahlene Muskatnuss

Datteln oder ein Teelöffel Agavendicksaft zum Süßen

Etwas Wasser

Bei der traditionellen Herstellung wird zuerst eine Kurkumapaste hergestellt, die man anschließend mit der Milch verrührt.

Herstellen der Kurkumapaste:

Kurkuma Wurzel waschen, schälen und zerkleinern. Anschließend grob pürieren Etwas Wasser hinzufügen und wiederholt mixen, bis die Paste fein wird. Die Paste bei niedriger Temperatur unter ständigem Rühren 3-5 Minuten erwärmen bis sie andickt. Schwarzen Pfeffer, Zimt, Muskatnuss und Kokosöl hinzugeben und gut verrühren

Herstellen der Goldenen Milch:

Kurkumapaste und Ingwer mixen Datteln oder Agavendicksaft hinzumischen und verrühren bis eine feine Konsistenz entsteht Pflanzenmilch erwärmen und hinzufügen Das Gemisch für 2 Minuten gemeinsam auf kleiner Stufe köcheln lassen Nach Belieben kann man das Getränk noch mit einem Milchschäumer aufschäumen

Tipp: Goldene Milch gibt es auch als fertiges Bio-Pulver zum Anrühren im Reformhaus.

