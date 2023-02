Deutsches Kultgetränk Punica verschwindet für immer aus den Regalen

Wer in den Achtziger- oder Neunzigerjahren Fernsehen geschaut hat, kennt sie: die „Punica-Oase“. Nun wird sie trocken gelegt. Nach 45 Jahren verschwindet das Süßgetränk der Marke Punica aus den Supermarktregalen.

Punica ade: Die quietschbunten Fruchtsaftgetränke verabschieden sich langsam, klammheimlich, aber endgültig von den Supermarktregalen. Hersteller PepsiCo bestätigt gegenüber der Epoch Times, dass die Produkte der Kultmarke bereits seit einem halben Jahr nicht mehr hergestellt werden. Was derzeit noch verkauft wird, sind Restbestände.

Zunächst hatten treue Konsumenten bemerkt, dass Punica-Säfte immer seltener aufzufinden sind. Eine offizielle Pressemitteilung dazu ist bis zuletzt nicht auf der Produktwebsite zu finden. So hielten einige Kunden die Meldungen zum Produktionsstopp für „fake“. Auf Nachfrage schrieb PepsiCo:

„Im Februar 2022 haben wir die PepsiCo Saftsparte inklusive der Marke Punica an das Joint Venture Unternehmen Tropicana Brands Group (TBG) veräußert. TBG hat nun die schwierige Entscheidung getroffen, die Produktion und damit auch den Verkauf von Punica im September 2022 einzustellen.“

Eine Marke, viele Besitzer

Punica hatte seit seiner Markteinführung Ende der 70er-Jahre mehrmals den Besitzer gewechselt. Gegründet wurde die Marke vom Fruchtsaftproduzent Rolf Dittmeyer. Seine Firma – Dittmeyer GmbH – verkaufte er später an den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble. Im Jahr 2004 reichte dieser die Saftmarke an einen US-Investor weiter, der die Marke ein Jahr später an PepsiCo verkaufte.

Lesen Sie auch Zuckerfreie Limonade? In Deutschland unerwünscht

In den 80er- und 90er-Jahren waren zahlreiche Werbespots des Süßgetränks im Fernsehen zu sehen. Die „Punica-Oase“ war geboren. Mit Comicfiguren zielte das Marketing auf die Aufmerksamkeit von jungen Konsumenten. Mit Erfolg. Für eine ganze Generation waren die bunten Fruchtsäfte zu einer Art Kultgetränk geworden, die auf den Geburtstagsfeiern gern gesehene Durstlöscher waren.

PepsiCo rührte erneut die Werbetrommel

Und nun? Viele Kunden greifen heute noch gern zu den bunten Punica-Flaschen, während andere angesichts der Massenauswahl vergessen haben, dass es diese überhaupt noch gibt. Im Jahr 2019 versuchte PepsiCo erneut mit der Werbetrommel, die Marke wieder bekannter zu machen. Mit frischem Verpackungsdesign und dem Werbespruch „Lass Dich erfrischen“ sollte vor allem der Nerv der 12- bis 14-Jährigen getroffen werden.

„In 2019 verjüngt sich Punica zu einer coolen Marke für Teens und erobert diese Zielgruppe, indem sie die Generation Z-Währung Spaß und Humor für sich besetzt“, so Yumi Yokoyama, Commercial Lead Nutrition PepsiCo DACH.

Offenbar ist aus der „coolen“ Marketingkampagne nicht viel geworden. Denn „nach der Überprüfung der strategischen Prioritäten des Unternehmens“ habe man nun entschieden, „die Marke vollständig vom Markt zu nehmen“. Und so verabschiedet sich Punica: „Wir verstehen Ihre Enttäuschung, dass Punica in Zukunft nicht mehr erhältlich sein wird, und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und bei unseren Punica Fans für die jahrelange Produkttreue.“