Strom und Wasserstoff aus der Kläranlage – Quo vadis?

„Wir werden Energie in Hülle und Fülle haben.“ – Das sagte Dr. Ulrich Kubinger, Geschäftsführer des österreichischen Abwasserreinigungsunternehmens VTA. Die Firmengruppe reinigt mit ihren Produkten Wasser für 250 Millionen Menschen – jeden Tag.

Neben der Reinigung von Abwasser in Kläranlagen hat sich der Chemiker in den vergangenen Jahren auch einen Weg zur Energiegewinnung aus diesem Prozess überlegt. So haben Forscher eine Biobrennstoffzelle entwickelt, die bei der Reinigung von Abwasser Strom und Wasserstoff erzeugen kann. Kläranlagen sollen dadurch, anstatt selbst Strom zu verbrauchen, zu Kraftwerken werden.

Im Jahr 2017 gab es dafür den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Forschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Erprobungsphase läuft

Doch was ist seitdem daraus geworden? Gerade in Zeiten einer Energiekrise und bei gleichzeitiger Abschaltung von Kern- und Kohlekraftwerken wäre jede neue umweltfreundliche Kraftwerksart dringend vonnöten. Auch weil Deutschland seit über einem Jahr Nettostromimporteur ist, also deutlich mehr Strom aus dem Ausland importieren, muss als es exportieren kann.

Epoch Times fragte beim BMBF nach. Eine Sprecherin sagte, dass aktuell das Anschlussvorhaben „Demo-BioBZ“ läuft. Das Konzept werde also „im technischen Maßstab“ weiterentwickelt und erprobt. „Im laufenden Jahr wird zu diesem Zweck auf dem Gelände der Kläranlage Goslar eine Demonstrationsanlage errichtet“, so die Sprecherin.

Das Projekt begann Anfang 2020 und soll Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Ein Ziel des Projektes ist, den Nachweis einer energieproduzierenden Abwasserbehandlung mit vollständiger Kohlenstoff- und Stickstoffelimination im technischen Maßstab für 300 Einwohnerwerte (EW) zu erbringen.

300 EW ist dabei eine eher kleine Kläranlage auf kommunaler Ebene. Die Einheit gibt an, wie viel Material in der Anlage behandelt wird. Als Bezugsgröße werden die Abwässer einer Person – eines Einwohners – herangezogen. Werden lediglich Abwässer aus Industriegebieten behandelt, wird die Menge auf Einwohnerwerte umgerechnet. Der Versuch bezieht sich also auf eine Kläranlage, an die rund 150 Haushalte angeschlossen sind.

Nähere Informationen zum Projektstatus teilte auch der VTA-Institutsleiter Andreas Gabriel gegenüber Epoch Times mit. Demnach soll die Anlage voraussichtlich zu Jahresende in den Probebetrieb bei einer weiteren mittelgroßen Kläranlage mit 10.000 EW gehen. Die Forscher wollen bei dieser Phase entsprechende Erfahrungswerte generieren und den Prozess weiter optimieren. Nach Abschluss dieser großtechnischen Versuchsreihen würden weitere Projekte realisiert, so Gabriel.

Wie funktioniert die Stromgewinnung?

Zunächst fließt das Abwasser wie üblich zu einer Kläranlage, wo es im ersten Schritt vorgeklärt, also weitestgehend von Schlamm befreit wird. Das Wasser fließt dann weiter zur Biobrennstoffzelle, auch Hydropower-System genannt, die im Zentrum des Konzepts steht. Durch den Gewinn von „grünem“ Wasserstoff mithilfe einer solchen Elektrolysezelle können nach Aussage des Institutsleiters aus einem Liter Abwasser 592 Liter Wasserstoff gewonnen werden.

Die Biobrennstoffzelle verwendet dafür die sogenannte Nano-Carbon-Technologie, bei der das Wasser ohne Energieeinsatz in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Der Sauerstoff entweicht in die Luft, der Wasserstoff dient als wertvoller Brennstoff, beschreibt Gabriel. Das habe den Vorteil, dass eine Energieneutralität im Abwassersektor entstehen könne, weil keine externe Energie zugeführt werden müsse.

Gleichzeitig entstehen dabei 2,9 Kilogramm Fällungsmittel mit einer Wirksubstanz von rund 14 Prozent. „Fällmittel werden benötigt, um die Reinigungsleistung der Kläranlage in Bezug auf Phosphor zu gewährleisten“, erklärte Dr. Dipl.-Ing. Christian Lang, Biophysiker bei VTA. Der Wert von 14 Prozent sei dabei sehr hoch im Vergleich zu herkömmlichen Fällmitteln.

Gewöhnlicherweise beanspruchen Kläranlagen laut Umweltbundesamt rund 20 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs. Auch ohne Herstellung von Wasserstoff wäre die Energieneutralität damit ein bedeutender energetischer Fortschritt.

Das BMBF betont ebenso die verstärkte Reinigung des Wassers. Die Brennstoffzelle reduziert „die organische Fracht durch den mikrobiellen Abbau, sodass sich der Reinigungsaufwand in den nachfolgenden Stufen verringert“. „Forschungsgegenstand sind ferner die Elimination von Stickstoff sowie die Entfernung von Mikroschadstoffen“, erklärte das Ministerium.

Kläranlage als mögliche Kraftwerksreserve

Mit dem im Klärwerk gewonnenen Wasserstoff soll direkt elektrische Energie erzeugt werden, wie Lang beschrieb. Das hat den Vorteil, dass der Wasserstoff nicht gespeichert werden müsste – das sei bisher sehr energieaufwendig und daher unwirtschaftlich. Wie hoch die Leistung eines solchen Kraftwerks dann sein wird, hängt laut dem Unternehmen individuell von den Bedürfnissen der Kläranlage ab.

Nach Aussage des BMBF könnten Kläranlagen mit Biobrennstoffzellen künftig Stromschwankungen im Netz durch die Bereitstellung von Regelenergie glätten. „Als Bestandteil von intelligenten, dezentralen Systemen könnten sie damit die Nutzung regenerativer Energien unterstützen“, sagte die Sprecherin des Ministeriums. Ungeklärt bleibt, was mit dem Wasserstoff geschieht, wenn ausreichend Erneuerbare zur Verfügung stünden.

Allerdings ließe sich mit dem gewonnenen Wasserstoff beispielsweise Methanol oder Dimethylether herstellen. Diese können als Treibstoffe oder in der chemischen Industrie zum Einsatz kommen. Letztlich kommt es also darauf an, ob und wie vom Prozess der Stromerzeugung zur stofflichen Verwertung gewechselt werden kann.

Kostenfrage bleibt ungeklärt

Die Frage nach den Kosten für solch eine Anlage konnte das BMBF ebenfalls nicht beantworten. Da es sich bei dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung um eine Einzelanfertigung handele, fehlten hierzu noch die nötigen Daten. Diese wolle man im Erprobungsprozess durch Wirtschaftlichkeitsanalysen noch sammeln.

Gleichzeitig würden die Forscher bezüglich der verwendeten Materialien nach Möglichkeiten zur Kostenoptimierung suchen. „Erste Abschätzungen werden im Zuge des Probebetriebs der Demonstrationsanlage möglich sein“, sagte die Sprecherin.

Ein Nachteil des Projektes ist laut BMBF hingegen, dass das Konzept der Biobrennstoffzelle technisch aufwendiger ist als bereits existierende Verfahren. Daher seien einige innovative technische Lösungen notwendig gewesen, um den Bau einer Demonstrationsanlage zu ermöglichen.

In der angestrebten Größenordnung gebe es diese bisher weltweit nirgendwo. Die Forscher arbeiteten dabei am Reaktorkonzept, der Materialoptimierung, der Steuerungsstrategien sowie an der möglichst verlustarmen „Stromernte und -speicherung“. Ob Kläranlagen eines Tages zu Kraftwerken werden und wann sie wirtschaftlich Strom erzeugen, bleibt – anders als die Abwässer – bislang ungeklärt.