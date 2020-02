Im „Summit Camp“ von Grönland wurde der bisherige Temperatur-Rekord von -65.9 Grad Celsius, gemessen am 9. Januar 1954, kurz nach der Jahreswende 2020 geknackt. Als die ganze Welt sich noch von den Silvesterfeiern erholte, fiel das Thermometer Grönlands auf unglaubliche -66 Grad Celsius.

Der kälteste Tag Grönlands ereignete sich in einer „ungünstigen“ Zeit. Fast unbemerkt von den Medien sank die Temperatur immer weiter, obwohl Grönland bisher ein Jahrhundert der globalen Erwärmung erlebte. Viele Experten warnten vor allem im Sommer davor, dass Grönland buchstäblich dahin schmelze.

Der Kälterekord in Grönland wurde von den Forschern Cap Allon und Ryan Maue in Folge einer außergewöhnlichen Kältewelle festgestellt. Der Ort Oymyakon registrierte 1933 den bisherigen Höchstwert im Minusbereich. Minus 67.7 Grad Celsius wurden hier in der bewohnten Gegend gemessen.

Update: preliminary data at Summit Station, Greenland from Thursday, Jan 2, 2020 showed all-time record low temperature of -86°F.

The station spent much of yesterday stuck in the -80°s 🌡 https://t.co/M6RMxKCOpg pic.twitter.com/kLKtgBOUas

— Ryan Maue (@RyanMaue) January 3, 2020