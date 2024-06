Forscher: Ein von China modifiziertes Nipah-Virus könnte nächste Pandemie auslösen

Der SARS-Ausbruch Anfang der 2000er-Jahre war für Peking eine Lektion, um zu erkennen, wie gefährlich solche Viren sein können, sagt der Arzt, Wissenschaftler und Autor Dr. Steven Quay. Tausende Menschen auf der ganzen Welt erkrankten und viele starben.

„Sie begannen, solche Viren als potenzielle biologische Waffen zu betrachten“, sagte Dr. Quay der Epoch Times. Der Wissenschaftler arbeitete früher an der medizinischen Fakultät der Stanford University in Kalifornien und ist heute CEO von Atossa Therapeutics.

Nach der Corona-Pandemie befürchtet Dr. Quay, dass die nächste Pandemie um ein Vielfaches tödlicher sein könnte, wenn die riskante Forschung am Nipah-Virus in Labors wie dem Wuhan Institute of Virology (WIV) unvermindert fortgesetzt wird.

„Wenn man einen Impfstoff für die eigene Bevölkerung herstellen kann, bevor man es [das Virus] freisetzt, […] kann man wirklich einen differenzierten Effekt erzielen. Das sind wirtschaftliche Waffen und Waffen der Angst“, sagte er.

Dr. Quay sagte, es gebe Beweise dafür, dass China riskante Forschungen am Nipah-Virus betreibe. Ein Teil der Beweise seien Daten des WIV, ein anderer Teil habe mit dem Versand von tödlichen Virusproben aus Kanadas Hochsicherheitslabor in Winnipeg nach China zu tun, sagte er.

Nipah kann von Tieren wie Fledermäusen oder Schweinen auf den Menschen übertragen werden. Die Sterblichkeitsrate ist mit 40 bis 75 Prozent sehr hoch. Bisher sind nur wenige Ausbrüche des Virus bekannt und alle traten in Asien auf.

Sollte es den Forscher gelingen, die Nipah-Übertragung von Mensch zu Mensch zu fördern, wären nach Ansicht von Dr. Quay die Folgen katastrophal.

„Wenn sie es aerosolisieren, sind wir als Zivilisation erledigt“, sagt er.

Warum Nipah gefährlicher als Ebola werden könnte

Dr. Sean Lin, ehemaliger Leiter des virologischen Labors am Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Maryland, ist sehr besorgt darüber, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPC) ihre Forschung auf Nipah konzentriert.

„Menschen, die an Nipah erkranken, können neuropathische Syndrome entwickeln. Sie können schwere Hirnschäden erleiden. Aber sie sterben nicht sofort, wie bei Ebola. Das gibt dem Virus eine bessere Chance, sich vom infizierten Wirt aus weiter auszubreiten“, sagte Lin, ein regelmäßiger Gastautor der Epoch Times, in einem Interview.

„Wenn der Wirt länger überleben und das Virus bei der Übertragung von Mensch zu Mensch weiter verbreiten kann, wäre es eine bessere biologische Waffe. Deshalb interessiert sich die KPC so sehr für das Nipah-Virus und deshalb halte ich es für sehr gefährlich.“

Der US-amerikanische Mikrobiologe Richard Ebright stimmt zu, dass Gain-of-function-Forschung gefährlich ist und verboten gehört.

„Gain-of-function-Forschung und die verstärkte Erforschung potenzieller Pandemieerreger mit Henipaviren stellen ein unannehmbar hohes Risiko dar. Solche Forschung sollte sowohl in den USA als auch im Ausland verboten werden“, sagte er der Epoch Times. Nipah ist eine Form des Henipavirus.

Ebright ist Professor für Chemie und chemische Biologie an der Rutgers-New Brunswick School of Arts and Sciences.

Das Nipah-Virus wird von der US-Gesundheitsbehörde CDC als potenzieller bioterroristischer Erreger eingestuft, auf den die US-Regierung mit höchster Priorität vorbereitet sein muss.

Anhaltspunkte für Gain-of-function-Forschung am Nipah-Virus

Dr. Quays Einschätzung der Beteiligung des WIV an der riskanten Nipah-Forschung stützt sich auf Rohdaten, die von den Laborforschern in einer wissenschaftlichen Arbeit veröffentlicht wurden.

Die Arbeit konzentrierte sich auf die Untersuchung der ersten COVID-19-Patienten im Dezember 2019. Die Rohdaten enthielten 20 unerwartete Elemente, die aufgrund von Kreuzkontaminationen aus anderen Forschungsarbeiten des WIV auftraten, sagte er.

Für 19 dieser Elemente konnte Dr. Quay entsprechende veröffentlichte Arbeiten des Labors in Wuhan finden, die bestätigten, dass das Labor daran geforscht hatte und das WIV bereit war, öffentlich zuzugeben, dass es daran arbeitete.

Zu einem der von ihm entdeckten Elemente – dem Nipah-Virus – gab es jedoch keine veröffentlichten Arbeiten. „Es handelte sich nicht nur um Teile des Virus, sondern um Teile des Virus in einem sogenannten infektiösen Klonformat“, sagte er.

Als Vergleich diente ihm der Griff einer Bratpfanne. Das Virus sei mithilfe von „Griffen“ der synthetischen Biologie gefunden worden, die es ermöglichen, „Gene zu verschieben“.

„Wir haben das Nipah-Virus in diesen Griffen gefunden, die normalerweise verwendet werden, um infektiöse Klone zu erzeugen. Das verstößt völlig gegen alle Biowaffenkonventionen“, sagte er.

Virenlieferung aus Kanada ins Wuhan-Labor

Ein weiteres Puzzleteil für den Forscher ist die Tatsache, dass das National Microbiology Lab (NML) der kanadischen Gesundheitsbehörde in Winnipeg im März 2019 Nipah- und Ebola-Stämme an das Wuhan in Labor geliefert hat.

Der Transfer wurde von Xiangguo Qiu ermöglicht, die damals als Wissenschaftlerin am NML arbeite. Sie und ihr Ehemann und Kollege Keding Cheng wurden später aufgrund ihrer Verbindungen zum chinesischen Regime und Militär entlassen.

Der kanadische Geheimdienst CSIS hatte darauf hingewiesen, dass Qiu mit hochrangigen chinesischen Generälen zusammenarbeitete, die für die Erforschung von biologischer Verteidigung und Bioterrorismus zuständig waren.

Dr. Quay wusste zunächst nicht, ob die kanadischen Proben für die riskante Forschung verwendet wurden. Später fand er jedoch heraus, dass es sich bei dem Nipah-Stamm des Wuhan-Instituts um einen Stamm aus Bangladesch handelte. Und tatsächlich war einer der Stämme, die Kanada an das Wuhan-Labor geschickt hatte, ein Stamm aus Bangladesch.

„Ich habe etwa drei Stunden damit verbracht, die Genome der beiden zu vergleichen, um absolut sicher zu sein, dass sie identisch sind, und sie sind identisch“, sagt er.

Die Rolle der „Fledermausfrau“

Ein weiterer Hinweis für Dr. Quay ist ein Vortrag von Shi Zhengli, einer führenden Mitarbeiterin des Labors in Wuhan, die wegen ihrer Arbeit an Fledermaus-Coronaviren oft als „Fledermausfrau“ bezeichnet wird.

Dr. Quay sagt, dass Shis Vortrag auf einer internationalen Konferenz über Nipah-Viren in Singapur im Dezember 2019 Chinas Engagement in der Nipah-Forschung zeigt.

„Es gibt also drei Hinweise: Kanada liefert im März [2019] an das WIV. Ich finde vektorisiertes synthetisch-biologisches Nipah, das durch Gain-of-function-Forschung erzeugt wurde, im Dezember. Und Shis [Präsentation] auf einer Konferenz im Dezember, wo sie über ihre Arbeit an Nipah spricht“, sagt er.

Der Virologe Dr. Lin sieht das ähnlich. Die Tatsache, dass die Entlassung der Wissenschaftlerin aus dem kanadischen Labor in Winnipeg so viel Aufmerksamkeit erregt habe, zeige, wie wichtig diese Lieferungen für China seien.

„Das bedeutet, dass die KPC an einem so hochpathogenen Nipah-Virus interessiert ist“, sagte er.

Obwohl der Versand der Virusstämme mit Zustimmung der Laborleitung erfolgte, zeigten sich die Oppositionsparteien und der derzeitige kanadische Minister für öffentliche Sicherheit überrascht, als sie von dem Versand erfuhren.

Die kanadische Gesundheitsbehörde Public Health Agency of Canada, die das NML beaufsichtigt, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass die Lieferungen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Verfahren und Protokollen erfolgt seien.

Dr. Lin warnte davor, dass Forschungszentren und Regierungen im Westen Chinas Forschungszentren nicht wie andere akademische Institute behandeln sollten, da sie dem chinesischen Militär verpflichtet seien.

„Unter den militärisch-zivilen Verschmelzungsmechanismen der KPC können viele Forschungsinstitute leicht mit militärischen Aufgaben betraut werden“, sagte er.

Aggressives Testen

Im Jahr 2012 meldete China Fälle eines Nipah-ähnlichen Virus bei Bergarbeitern im Süden des Landes. Das Virus wurde nach dem Bezirk Mojiang in der Provinz Yunnan, in dem sich das Bergwerk befindet, als Mojiang-Virus bezeichnet.

Das Bergwerk geriet nach der Pandemie in den Fokus der Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass die „Fledermausfrau“ Shi im Jahr 2013 das Coronavirus RaTG13 bei Fledermäusen im selben Bergwerk entdeckt hatte.

Dr. Lin stellte fest, dass RaTG13 dem SARS-COV-2, das die Coronavirus-Pandemie auslöste, sehr ähnlich ist. Er fügte hinzu, dass das chinesische Regime externe Wissenschaftler und Journalisten daran hindert, weitere Untersuchungen in der Mine durchzuführen.

Im Jahr 2022 wurde in den chinesischen Provinzen Shandong und Henan eine weitere Spezies der Henipah-Familie entdeckt, das sogenannte Langya-Virus.

Laut Dr. Lin ist dieses Virus dem Mojiang-Virus ähnlicher als dem Nipah-Virus.

Laut einer im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Arbeit der an dem Fall beteiligten chinesischen Wissenschaftler wurden bei neun der 35 mit dem Langya-Virus infizierten Patienten auch andere Erreger nachgewiesen.

Dazu gehörten das Hantavirus und das Schwere-Fieber-mit-Thrombozytopenie-Syndrom-Virus (engl. Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus, SFTSV).

Dr. Lin erklärte, dass das Hantavirus und das SFTSV zwar in den Provinzen Shandong und Henan endemisch geworden seien, es aber immer noch sehr ungewöhnlich sei, alle drei Viren in einer kleinen Probe zu finden.

Er weist auch darauf hin, dass die Viren sehr tödlich sind, aber keiner der Patienten an den Folgen der Infektion gestorben ist.

„Ich vermute, dass das KPC Feldversuche mit verschiedenen seltenen Viren durchführt, um herauszufinden, welche davon auf Tiere übertragbar sind und dann auf den Menschen überspringen. Denn es ist sehr selten, dass sich Menschen gleichzeitig mit zwei oder drei seltenen Viren infizieren“, sagt Dr. Lin.

Sein Verdacht wird dadurch bestärkt, dass die Hauptautoren der Studie vom Pekinger Institut für Mikrobiologie und Epidemiologie stammen, das auch als Institut für Mikrobiologie und Epidemiologie der Akademie der Medizinischen Wissenschaften des Militärs bekannt ist und der „Volksbefreiungsarmee“ untersteht.

„Ich glaube, dass die KPC sehr aggressiv verschiedene Versionen des Henipavirus testet, um zu sehen, ob es weitere Anpassungen des Virus gibt, um Menschen zu infizieren“, sagt er.

Die Zivilisation kommt zum Stillstand

Als die Schwarze Pest im 14. Jahrhundert ausbrach, warf sie Europa um 250 Jahre zurück“, so Dr. Quay.

Wenn in der modernen Welt eine Pandemie so schwerwiegend ist, dass sie zu einem massiven Verlust an Menschenleben führt, wichtige Lebensmittel- und Energieversorgungsketten unterbricht und Verkehr, Polizei, Feuerwehr und Krankenhausdienste beeinträchtigt, „dann kommt die Zivilisation zum Stillstand“, sagt er.

Dies könnte bei einer Pandemie der Fall sein, die durch ein Virus mit einer Sterblichkeitsrate von mehr als 50 Prozent ausgelöst würde, so Dr. Quay.

„SARS-CoV-2 hatte eine Sterblichkeitsrate von weniger als 1 Prozent. Sie arbeiten an der Grippe, an Nipah und an MERS. Alle diese Krankheiten sind zu 30 bis 70 Prozent tödlich.“

Höheres Risiko

Dr. Quay wies darauf hin, dass seit der Corona-Pandemie mehr Länder Labore zur Erforschung von Viren eingerichtet haben, was die Gefahr von Ausbrüchen bei riskanten Forschungen erhöhe.

„Wir haben 50 Prozent mehr Labore, die diese Art von gefährlicher Arbeit auf der ganzen Welt verrichten, und mehr als die Hälfte davon befinden sich in Ländern, die von den Vereinten Nationen als politisch instabil eingestuft wurden“, sagte er.

„Was bedeutet das? Nun, wenn es einen Bürgerkrieg oder eine Machtübernahme gibt, gerät ein Labor mit all diesen Krankheitserregern plötzlich unter die Kontrolle von Leuten, die es vielleicht nicht haben sollten.“

Dr. Lin stimmt der Annahme zu, dass die Ausbreitung riskanter Forschung an tödlichen Krankheitserregern eine große Gefahr ist.

„Mit den Fortschritten in der Bio- und Gentechnologie machen die Menschen immer mehr gefährliche Experimente“, sagt er.

„Wir müssen sehr wachsam sein, was die Gefahr neu auftretender Krankheitserreger angeht. Ein Aspekt sind die immer häufiger auftretenden Viren in der Natur und der zweite Aspekt ist das Interesse der KPC oder anderer terroristischer Gruppen an Biowaffen. Das sind sehr gefährliche Situationen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Why This Researcher Thinks the Next Pandemic May Be Nipah, Developed by China“. (deutsche Bearbeitung sb)