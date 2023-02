Klassik des Tages: Nicola Fiorenza

Das Castel dell`Ovo, eine mittelalterliche Festung in der Bucht von Neapel. Foto: iStock

Aus der Serie Epoch Times Musik – Für Liebhaber

Nicola Fiorenza (um 1700-1764) war ein italienischer Komponist und Geiger des Spätbarock. Hier sein Konzert (D-Dur) für Flöte obligato aus der Zeit um 1730. In einer älteren Aufnahme musizieren Bettina Benziger (Flöte) und das Orchestre De Chambre De La Sarre unter Leitung von Karl Ristenpart (1900-1967).

Gemälde: Jean-Baptiste Pater (1695-1736) – Concert Champêtre (ca. 1734)

Informationen über Nicola Fiorenza sind spärlich, Anfang des 18. Jahrhunderts wurde er in Neapel geboren. Er galt als hochbegabter und etwas stürmischer Mann. Er war Lehrer für Streichinstrumente am neapolitanischen Musikkonservatorium S. Maria di Loreto. In die Position gelangte er durch ein Los – die Gouverneure von Loreto konnten sich nicht entscheiden, wen sie nehmen sollten. 1762 wurde er seines Amtes enthoben, nachdem es Beschwerden gegeben hatte – Musikhistoriker sprechen davon, dass er sich mit seinen Kollegen stritt und Schüler misshandelte.

Seine früheste bis heute überlieferte und nachgewiesene Komposition stammt aus dem Jahr 1726 – das war das Jahr, in dem seine Sinfonia in a-Moll für Flöte, zwei Violinen und Basso continuo veröffentlicht wurde. Vor 1750 ist noch überliefert, dass er in der königlichen Kapelle als Geiger arbeitete. Von ihm sind 15 Konzerte für verschiedene Kombinationen von Instrumenten überliefert, Kirchenmusiken, neun Sinfonien und einige andere Konzerte.