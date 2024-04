Zurück zur Natur: Warum einfaches Spielzeug klügere Kinder macht

Heutzutage ist ein Gang durch die Spielwarenabteilung eines Kaufhauses mit einigen Überraschungen verbunden.

Grelle Farben und Lichter blitzen auf, während Soundeffekte aus der Konserve durch die Luft knattern. Alles ist übertrieben und aufgeblasen – und stark markenrechtlich geschützt. Monströse, dämonisch aussehende Figuren lugen aus den Regalen der Jungenabteilung, während die Mädchenabteilung mit Teenagerpuppen gefüllt ist, die wie Stripperinnen oder Prostituierte gekleidet sind.

Und der kleine Asher rastet aus, weil seine Mutter ihm nicht erlaubt, die neueste Actionfigur aus dem letzten Sommerfilm (mit zweifelhaftem moralischem Charakter) zu kaufen. Als ob das nicht schon genug wäre, wird das meiste, was man sieht, in Übersee hergestellt und besteht aus billigem Plastik oder anderen Erdölprodukten.

Was ist aus dem fantasievollen und ästhetischen Spielzeug mit echtem erzieherischem Wert geworden? Was ist aus dem Ganzheitlichen und der Schönheit der Gegenstände geworden, die die frühesten Erfahrungen eines Kindes mit der Welt geprägt haben?

Zum Glück gibt es sie noch, auch wenn sie seltener geworden sind als früher. Hier finden Sie eine Liste bewährter Spielzeuge, die die motorischen Fähigkeiten, die Fantasie, die Freude, den Erfindungsreichtum und den Umgang mit der Realität fördern.

Holzspielzeug

Auch wenn uns einfache Holzklötze, Züge oder Tiere im Vergleich zu schrillen elektronischen Spielzeugen langweilig erscheinen, gibt es viele Gründe, sie letzteren vorzuziehen.

Der Pädagoge John Senior beschrieb die erste Phase der Erziehung als „gymnastisch“, ein Begriff, der sich auf die unmittelbare Begegnung mit der physischen Welt bezieht, die Kinder haben müssen.

„Ein Schüler lernt, wie sich sein Körper bewegt und funktioniert, und übt den Gebrauch seines Körpers, um seinen Geist zu entwickeln“, schreibt Senior. Das ist eine notwendige Grundlage für die gesunde Entwicklung der Vorstellungskraft und später des Verstandes.

Spielzeuge für die Kleinsten gehören in den Bereich des Turnens und der Erziehung: Sie sollen in erster Linie Spaß machen. Darüber hinaus sollten sie die Entwicklung motorischer Fähigkeiten, die Koordination und ein „Gefühl“ für die physische Realität fördern, was die Grundlage für alles spätere Lernen ist.

Spielzeug für etwas ältere Kinder sollte auch die Vorstellungskraft und das Gedächtnis anregen und ihnen schöne und bedeutungsvolle Bilder mitgeben, sozusagen als Input für das Denken und für eine gesunde Intelligenz.

Senior meint: „Die erste Notwendigkeit besteht darin, uns und unsere Kinder in ‚nackten‘ Kontakt mit der von Gott geschaffenen Welt zu bringen, und zwar nicht nur in der Schule, sondern gewohnheitsmäßig während unseres Lebens.“

Um diesen Kontakt mit der Welt zu fördern, empfiehlt Senior ein Haus mit „natürlichen Materialien, einfach und ansprechend, mit harmonischen Holzmöbeln und handgemachten Gegenständen“.

Die Philosophie von Senior wird durch Forschungen des Zentrums für frühkindliche Bildung in Connecticut gestützt. Einfaches Holzspielzeug ergibt im Licht einer traditionellen Weltanschauung über den Menschen und die Erziehung Sinn, und in der Konsequenz macht diese die Kinder klüger, wie sich herausgestellt hat.

Einfaches Holzspielzeug verbessert die sozialen, kreativen und problemlösenden Fähigkeiten von Kindern. Professor Jeffrey Trawick-Smith vom Center for Early Childhood Education sagt: „Einige der Spielzeuge, die für Erwachsene besonders interessant aussehen, sind nicht besonders entwicklungsfördernd.“

Bei seiner Analyse der verschiedenen Spielzeugtypen stellte er fest, dass einfache Hartholzklötze, Holzfahrzeuge und Straßenschilder sowie traditionelles Konstruktionsspielzeug bei der Förderung positiven Spielverhaltens am besten abgeschnitten haben.

„Diese Spielzeuge sind relativ offen gehalten, sodass Kinder sie auf vielfältige Weise nutzen können“, so Trawick-Smith. Das regt die Kreativität und das Lösen von Problemen an.

Darüber hinaus haben Untersuchungen der Northern Arizona University ergeben, dass Bücher und traditionelles Spielzeug wie Puzzles oder Bauklötze die Kommunikations- und Sprachfähigkeiten von Kindern stärker fördern als elektronisches Spielzeug.

Ein Grund dafür ist, dass es bei elektronischen Spielzeugen weniger Interaktion zwischen Eltern und Kindern gibt, was für die Sprachentwicklung des Kindes von Bedeutung ist.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Holzspielzeug in der Regel haltbarer ist als sein Pendant aus Kunststoff. Es spricht einfach vieles dafür, dass man seinen Kindern oder Enkeln gute, altmodische Bauklötze, Tiere, Puzzles und Fahrzeuge aus Holz kaufen sollte.

Bauspielzeug

Lincoln Logs ist eines der ältesten Bauspielzeuge, die es gibt. Es wurde um 1916 von John Lloyd Wright, dem Sohn des berühmten Architekten Frank Lloyd Wright, auf der Grundlage eines Bauprojekts seines Vaters erfunden. Die einfachen Holzklötze in Blockform haben Kerben, durch die sie sich beliebig zu einem Objekt zusammensetzen lassen, das sich das Kind ausgedacht hat. Aufgrund der Blockhausästhetik erinnern sie an die Blockhütten und das einfache Leben der frühen Siedler Amerikas.

Übrigens fördert strukturiertes Klötzchenspiel wie dieses das räumliche Vorstellungsvermögen und wurde bei Kindern ab 3 Jahren mit verbesserten mathematischen Leistungen in Zusammenhang gebracht.

Ähnliche Konstruktionssets sind Magna-Tiles, Tinkertoys oder Kapla. Das berühmteste Konstruktionsspielzeug ist natürlich Lego. Wenn man jedoch Plastik und teure, übermäßig kommerzialisierte Artikel vermeiden will, sollte man sich an den Werkstoff Holz halten.

Selbst produzierte Holzklötze sind dabei ebenfalls eine Möglichkeit, die obendrein sehr persönlich und liebevoll ist.

Spielzeug mit Geschichte

Meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass ich Papierpuppen in diese Spielzeugliste mit aufnehmen muss. Sie und ihre Schwestern und Cousins haben als Kinder unzählige Stunden damit verbracht, mit ihrer immer größer werdenden Sammlung historischer Papierpuppen zu spielen. Sie sagte mir, die besten Papierpuppenkünstler seien Tom Tierney und Kathy Lawrence, mit ihren ganz eigenen Stilen.

Zahlreiche Papierpuppensets lassen sich für wenige Euros online bestellen oder können auch selbst ausgedruckt werden. Viele davon in entzückenden Reprints vom Beginn des 20. Jahrhunderts, auch als Vintage-Stil bezeichnet.

Nun ja, tatsächlich kann ich keine persönlichen Erfahrungen mit Papierpuppen vorweisen: Für mich war kein Spielzeug interessant, wenn es nicht mit Fahrzeugen, Abenteuern oder Schlachten zu tun hatte.

Ich sah keinen Sinn darin, meine Zeit damit zu verbringen, die Kleidung aus irgendwelchen Papierstücken zu tauschen. Mittlerweile weiß ich aber die Kunstfertigkeit und die historische Forschung, die in Papierpuppen steckt, mehr zu schätzen. Und zweifellos kann ein Kind sicher etwas mit ihnen anfangen, auch wenn ich nicht genau weiß, was das ist.

Ich für meinen Teil habe es vorgezogen, Städte, Burgen, Flotten und Armeen mit den historischen Sets von Playmobil zu bauen, hauptsächlich mit den Römer-, Piraten- und Rittersets.

Auch wenn einige dieser Sets heute nur noch schwer zu finden sind, stellt das fränkische in der Nähe von Fürth ansässige Unternehmen immer noch eine Reihe historischer Spielzeuge her. Und obwohl sie aus Kunststoff bestehen, sind sie von besserer Qualität als die meisten Spielzeuge auf Erdölbasis. Produziert werden sie ausschließlich in Europa.

Spielzeug mit Geschichtsbezug ist eine hervorragende Möglichkeit für Kinder, etwas über die Vergangenheit zu lernen und gleichzeitig ihre Fantasie und Kreativität anzuregen.

Klassisches Spielzeug für draußen

Nicht umsonst ist der „kleine rote Wagen“, auch als Bollerwagen bekannt, zu einem Symbol der Kindheit geworden, zu einem nostalgischen Symbol für lange Sommertage im Freien. Ein stabiler roter Spielzeugwagen, wie der Klassiker des US-amerikanischen Spielzeugherstellers Radio Flyer, ist ein vielseitiges Spielzeug.

Kinder können Papa dazu überreden, sie darin zu ziehen, oder sie können sich gegenseitig ziehen. Sie können sich vorstellen, dass sie Pioniere sind, die die Great Plains durchqueren oder damit Vorräte für ein Fort in den Wald tragen. Für leichtere Lasten eignet sich auch ein altmodischer Muldenkipper, am besten aus Stahl oder sehr strapazierfähigem Kunststoff, wie etwa von der Firma Tonka.

Dreiräder und Fahrräder lassen sich gut mit einem Wagen kombinieren. Radio Flyer stellt ein Dreirad in seinem typischen Rot her, das zum Wagen passt. Andere klassische Spielzeuge für draußen sind Federballsets, Reifenschaukeln, Zelte und mit Gummiband betriebene Segelflugzeuge.

All diese Spielzeuge bringen die Kinder nach draußen, anstatt sie vor die Bildschirme zu locken. Dieser Kontakt mit der Natur ist entscheidend für unsere individuelle und gesellschaftliche Gesundheit.

Der Journalist Richard Louv schreibt in seinem Buch „Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder“ [Das letzte Kind im Wald: Die Rettung unserer Kinder vor dem Naturdefizit-Syndrom]:

„In dem Moment, in dem die Bindung zwischen der Jugend und der natürlichen Welt zerbricht, gibt es immer mehr Forschungsergebnisse, die unsere geistige, körperliche und spirituelle Gesundheit mit unserer Verbindung zur Natur in Verbindung bringen.“

Deshalb ist eines der besten „Spielzeuge“ ein Spaziergang im Wald, der voller kleiner Abenteuer sein kann, wie z. B. die Entdeckung von Federn, Insekten, Amphibien, Steinen oder – im Falle von Jungen – ein Stock, der sich sofort in ein Schwert verwandelt.

Spielzeug, das kein Spielzeug ist

Eines der einprägsamsten Geschenke, die ich als Kind erhielt, war ein Werkzeugkasten von meinen Eltern. Darin befanden sich echte Werkzeuge, in einer Kindergröße. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass es echte Werkzeuge waren, die ich für kleine Bauprojekte verwenden konnte.

Dadurch fühlte ich mich erwachsener und verantwortungsbewusster und lernte gleichzeitig den richtigen Umgang mit Hammer, Schraubenzieher, Maßband und sogar einer Handsäge. Einige dieser Werkzeuge besitze ich immer noch.

Zu weiteren solchen Möglichkeiten gehören eine Campingausrüstung, ein Luftgewehr, Pfeil und Bogen, ein Fernglas, ein Staubsauger, ein Musikinstrument, Malutensilien, eine Nähmaschine und Kochutensilien.

Für ältere Kinder können solche Geschenke sehr interessant sein, weil sie aus der Lebenswelt der Erwachsenen kommen. Das kann für das Kind spannender sein, als nur ein weiteres Spielzeug zu seiner Spielwelt hinzuzufügen. Es könnte eine willkommene Abwechslung zu einer weiteren Puppe oder einem weiteren Lego-Set sein.

Natürlich gibt es Kinder, die noch nicht reif genug für solche Geschenke sind oder die einfach nur das Lego-Set bevorzugen. Und das ist auch völlig in Ordnung.

Natürlich muss auf die Sicherheit geachtet werden. Aber einige verantwortungsbewusste Kinder freuen sich darauf, Dinge aus der Erwachsenenwelt auszuprobieren. Sie werden solche Geschenke auch als ein Zeichen des Vertrauens und der Liebe der Älteren schätzen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Toys That Are Good for Kids“ (deutsche Bearbeitung nh)