Warum gute Literatur für eine gute Erziehung unerlässlich ist

Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein Flugzeug ohne jegliches Training. Keine Testläufe. Keine Simulatoren. Ohne Fluglehrer. Keine Vorbereitung. Nur Sie im Cockpit in einer nebligen Wolke, die Sie nicht sehen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie abstürzen, ist groß.

Um ein Flugzeug erfolgreich zu fliegen, müssen Sie die Manöver immer wieder üben, bevor Sie sie in der Realität durchführen können, und Sie müssen von der Weisheit eines erfahrenen Piloten lernen, bevor Sie sich selbst in die Lüfte erheben.

Das Gleiche gilt für ein gutes Leben. Und dies ist das eigentliche Ziel von Bildung. Wir brauchen – im wahrsten Sinne der Worte – Übung und Erfahrung, wenn wir erfolgreich sein wollen. Denn nur wenige von uns können eine Handlung ohne Übung meisterhaft ausführen. Und dies gilt auch für ein gutes, im umfassenden Sinne gelungenes Leben.

Nachahmung des Lebens

Aber wo können wir „Übungen“ für das Leben finden? Wie können Kinder und junge Erwachsene Lebenserfahrung sammeln, wenn sie naturgemäß noch unerfahren sind? Die Antwort ist: gute traditionelle Literatur.

Durch sie kann man in gewisser Weise über mehrere Lebensspannen hinweg die Erfahrungen der größten Denker unserer Zivilisation sammeln, die in den klassischen Werken unserer Kultur verhandelt werden. Der Literatur kommt also bei der Erziehung von glücklichen und tugendhaften Menschen eine Schlüsselrolle zu. Die Kunst des Schreibens kann durch die in den Geschichten lebende Weisheit und Kraft zu einem geglückten Leben beitragen.

Alle Kunst ist eine Nachahmung von etwas, wie Platon und Aristoteles vor tausenden Jahren bereits sagten. Ein Maler ahmt eine Landschaft nach. Ein Bildhauer ahmt die menschliche Gestalt nach. Ein Schriftsteller ahmt das Leben selbst nach, und die besten Romane haben etwas von der Qualität und Beschaffenheit des Lebens in all seiner Komplexität, Härte und Herrlichkeit.

Lebenserfahrung durch Literatur

Die größten Schriftsteller – literarische Giganten wie Homer, Dante, Shakespeare, Austen, Goethe und Schiller – sind Menschen, die über tiefe Weisheit und Erfahrung verfügen. Sie kennen die menschliche Natur mit ihren Höhenflügen und in ihren schattenhaften Abgründen. Unterhaltsam und bewegend spiegeln sie das Leben in ihren Werken wider.

Jeder, der einen echten Klassiker liest, kann sich in die Gedanken und Gefühle einer Figur hineinversetzen. Man wächst über sich selbst hinaus. Und was vielleicht am wichtigsten ist, man sieht, wie sich die Folgen der Entscheidungen – sowohl die guten als auch die schlechten – für die Protagonisten auswirken.

Für Kinder und Jugendliche kann dies also eine Art Testlauf für die Entscheidungen sein, die sie in ihrem eigenen Leben treffen müssen. Geleitet von den klugen literarischen Vorbildern vergangener Epochen können junge Leser aus den Fehlern und Triumphen der Figuren lernen. Die gleichen Lektionen müssen dann in der Realität unter Umständen nicht ganz so brutal und unversöhnlich erlebt werden. Die persönliche Erfahrung bleibt nicht erspart, doch muss der Preis dafür nicht so schmerzhaft sein.

Lesen Sie auch „Anne auf Green Gables“: Wie Literatur unsere Vorstellungskraft prägen kann

Schulung der Emotionen

Obwohl sich ein Großteil der Bildung auf die Schulung des Verstandes konzentriert, fügt die Literatur den oft vernachlässigten Aspekt der Schulung der Emotionen hinzu. Letzteres zeigt den Schülern, was sie in der Welt erwartet und wie sie angemessen emotional auf Situationen reagieren können. So stehen schließlich das tugendhafte Handeln mit der Vernunft im Einklang. Doch diese Tugend besitzen nicht alle Menschen.

„Bis in die Neuzeit glaubten alle Lehrer und sogar alle Menschen, dass das Universum so beschaffen sei, dass bestimmte emotionale Reaktionen unsererseits entweder gleich oder ungleich dazu sein könnten. Sie glaubten tatsächlich, dass Objekte nicht nur unsere Zustimmung oder Ablehnung, unsere Verehrung oder unsere Verachtung erhalten, sondern auch verdienen könnten“, schreibt der US-amerikanische Schriftsteller C. S. Lewis in seinem Buch „Die Abschaffung des Menschen“.

Weiterhin beklagt der Schriftsteller die Zunahme von „Männern ohne Brust“, also Menschen, deren Herz nicht zu einem gesunden Umgang mit der Welt heranreifen konnte. So käme es, dass diese Personen nicht auf eine gesunde Weise reagieren. Vielmehr bedürfe es mehr „Menschen mit Herz“, ohne zu sehr in das andere Extrem umzuschlagen.

Statt entweder herzlose oder sentimentale Menschen, brauche es jene, deren Herzen geschult seien. Im Kontakt mit Visionen, die von tiefer Schönheit und Wahrheit geprägt seien, könnten sich die Menschen erheben. Ebendies sei in großen Werken verankert. Wir bräuchten Menschen, die auf das Böse mit Ablehnung und auf das Gute mit Wohlwollen reagieren, war C.S. Lewis sich sicher.

Auch Musik macht gute Menschen

In seinem Werk „Politik“ schreibt Aristoteles über die ideale Erziehung: „Die Tugend besteht darin, sich zu freuen und zu lieben, sowie recht zu hassen, [und] so gibt es offenbar nichts, was wir uns so sehr aneignen und pflegen müssen wie die Fähigkeit, richtige Urteile zu fällen und uns an guten Gesinnungen und edlen Handlungen zu erfreuen.“

Der griechische Philosoph erklärt, dass die Kultivierung der „Freude an guten Gesinnungen und edlen Handlungen“ durch Musik erreicht werden kann. Er weist darauf hin, dass bestimmte Arten von Musik unsere Emotionen anregen können, uns mutig und hoffnungsvoll zu fühlen. Außerdem sei „die Gewohnheit, bei bloßen Darstellungen Freude oder Schmerz zu empfinden, nicht weit entfernt von demselben Gefühl gegenüber der Wirklichkeit.“

Die moderne Wissenschaft bestätigt die Annahme von Aristoteles, dass Kunst – wie Musik oder Literatur – die Emotionen so formen kann, dass sie heilsam sind. So gilt es als wissenschaftlich erwiesen, dass das Lesen von Büchern das Einfühlungsvermögen verbessert, da sich Menschen besser in die Lage anderer hineinversetzen können.

Literatur ist verkörperte Wahrheit

Literatur spricht alles in einem Menschen an – den Verstand, die Gefühle, die Vorstellungskraft, das Gedächtnis und die Sinne. Der britische Dichter William Wordsworth sagt über die Kraft der Poesie: „Ihr Inhalt ist die Wahrheit […], die von der Leidenschaft lebendig ins Herz getragen wird.“

Da sie so viele menschliche Fähigkeiten auf einmal anspricht, hat sie die Macht, die Wahrheit auf eine einzigartige Weise zu lehren. Es ist eine Sache zu wissen, was Treue in der Theorie ist. Eine andere ist es, sie zu sehen – sie in gewisser Weise zu erleben wie Penelope in der „Odyssee“.

Es ist eine Sache zu wissen, dass Mord falsch ist und der Glaube daran, dass alles einen Sinn hat, richtig ist. Eine andere Sache ist es, die tiefgreifenden psychologischen, moralischen, familiären und rechtlichen Auswirkungen dieser Dinge in Dostojewskis Werk „Verbrechen und Strafe“ zu erleben (in früheren Übersetzungen „Schuld und Sühne“).

Literatur ist verkörperte, lebendig gemachte und ins Herz geschriebene Wahrheit – etwas, das sich Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder erhoffen. Nämlich dass Wahrheit nicht nur ein auswendig gelernter Fakt ist, sondern dass die Kinder diese auch leben. Kann es ein besseres Resultat der Erziehung als dieses geben?

Das „Gewöhnliche“ zu schätzen lernen

Die allerbeste Literatur geht noch weiter. Durch ihre künstlerische Darstellung der Wirklichkeit lenkt sie unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die wir sonst vielleicht übersehen würden. Auf Dinge, die wir schon zu kennen glauben. Sie zeigt sie uns anders und neu, enthüllt die Schönheit des Gewöhnlichen.

In der Tat öffnet ein großes literarisches Werk unsere Augen, um die Größe dessen zu sehen, was ist. Sie lässt unsere Ohren, das Echo des Unendlichen hören, das durch das „gewöhnliche“ Leben widerhallt. Sie erweckt das Herz und lässt uns feststellen, dass das Leben gar nicht gewöhnlich ist, sondern voller Schönheit, Geheimnisse und Wunder.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Why Literature Is Crucial for a Good Education“ (redaktionelle Bearbeitung kms)