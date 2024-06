Heilungswunder: Junger Mann kämpft sich nach Horror-Unfall ins Leben zurück

Es dauerte ganze dreißig Minuten, um den fünfzehnjährigen Will Boggs aus dem verbogenen Metall und zerbrochenem Glas zu befreien, das noch vor wenigen Augenblicken das Familienauto gewesen war. Will, der auf dem Rücksitz gesessen hatte, bekam den vollen Aufprall eines Sattelschleppers ab, der mit über 100 Kilometer pro Stunde seitlich in sie hineingefahren war.

Der Unfall

Will Boggs beschreibt den Tag des Unfalls in einem Beitrag auf der Seelsorge-Website des Living Waters Ministry. Es war im Frühling 2005, als Will, seine Mutter und seine Schwester auf dem Weg zum Haus der Großeltern waren, um die Frühlingsferien zu verbringen.

Es war ein dunkler, regnerischer und windiger Tag, und die Sicht war schlecht. Nachdem sie an einem Obststand angehalten hatten, war seine Schwester Casey am Steuer und fuhr wieder auf die Autobahn zurück. Sie schaute in beide Richtungen und sah einen Lastwagenfahrer, der ihr signalisierte, auf die Straße zu fahren. Langsam fuhr sie auf die Autobahn – und wurde von einem mit voller Geschwindigkeit fahrenden 18-Rad-Lkw erfasst.

Wills Mutter, Denise Boggs, beschreibt die Momente nach dem Aufprall in einem Video über Wills Geschichte und sagt, dass alles surreal wurde.

„Es war ein Wunder, dass überhaupt jemand am Leben war.“

Denise Boggs erinnert sich, dass sie, als sie zu sich kam, die Anwesenheit ihrer Tochter spüren konnte, aber ihren Sohn nicht. Als sie langsam den Kopf drehte, um nach hinten zu schauen, sah sie nur Will, der auf dem Rücksitz saß, bedeckt mit Blut.

Will sprach mit Epoch Times und erzählte die Details des Tages, der sein Leben für immer veränderte.

„Vor neunzehn Jahren war ich in einen sehr schweren Autounfall verwickelt, und ein Sattelschlepper traf unser Fahrzeug genau an der Stelle, wo ich saß … Als die Sanitäter eintrafen, konnten sie keine Lebenszeichen bei mir feststellen, und ich wurde für tot erklärt.“

Ohne Lebenszeichen wurde Will sofort in ein nahegelegenes Traumazentrum geflogen. Dort erhielt er Sauerstoff, und sein Herz wurde durch Schockbehandlungen wieder zum Schlagen gebracht. Er war nun wieder am Leben, befand sich jedoch in einem kritischen Zustand und lag im Koma.

Wegen Blutungen im Gehirn und Verstopfungen in der Halsschlagader erlitt Will mehrere Schlaganfälle, die seine linke Körperseite lähmten. Scans zeigten, dass durch den Aufprall des Unfalls sein Gehirn vom Hirnstamm abgetrennt wurde.

Die Ärzte erklärten, dass sie nichts mehr für ihn tun könnten.

Die Kraft des Glaubens

Wills Eltern, Lee und Denise Boggs, sind beide Pfarrer und haben 1998 die Seelsorge Living Waters Ministry mitgegründet. Sie gaben ihren Sohn nicht auf und entschieden sich für Glauben, Gebet und Hoffnung.

Nachdem sie Wills Bibel aus den Trümmern geborgen hatte, begann Denise Boggs, ihm daraus vorzulesen und sich dabei besonders auf sein Gehirn und den Hirnstamm zu konzentrieren. Jeden Tag las sie ihm vor und betete für ihn, während er im Koma im Krankenhaus lag. Sie hielt unerschütterlich an der Hoffnung auf das Überleben ihres Sohnes fest.

Will berichtet, dass ein paar Tage später ein zweiter Hirnscan eine dünne Linie enthüllte, die sein Gehirn und seinen Hirnstamm verband und die Ärzte verblüffte. Sie waren sich nicht ganz sicher, was das bedeutete – aber seine Mutter wusste es.

In einem früheren Interview erinnerte sich Denise Boggs an den Moment, als sie erfuhr, was die Scans gezeigt hatten. Überwältigt erklärte sie, dass sie wusste, was das bedeutete: Gott habe das Gehirn ihres Sohnes wieder mit dem Hirnstamm verbunden. Dem Arzt sagte sie: „Gott hat gesagt, dass wir die Güte des Herrn im Land der Lebenden sehen werden.“

Frau Boggs las ihrem Sohn weiterhin Schriftstellen aus der Bibel.

Will erklärt, dass seine Familie etwa am 35. Tag seines Komas begann, ihm ein Aloe-Acemannan-Präparat zu geben, das ihnen von einem Arzt und Familienfreund empfohlen wurde.

Im Interview erklärt seine Mutter, dass er am 40. Tag seines Komas, als sie neben seinem Krankenhausbett saß und mit der täglichen Schriftlesung beginnen wollte, etwas tat, was er noch nie zuvor getan hatte.

Er drehte seinen Kopf.

Einen Moment später sagte er seine ersten Worte seit dem Unfall:

„Hesekiel 16:6“

Seine Mutter beschreibt den Moment und sagt, dass sie schockiert begann, in ihrer Bibel nach dem Vers zu suchen. Er lautete:

„Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut strampeln und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben! Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben.“ (Deutsche Wiedergabe aus der Lutherbibel 2017)

Denise Boggs erklärt: „Gott hat ihm diesen Vers gegeben. Es spielt keine Rolle, was die Ärzte sagen – Gott sagt, lebe.“

Der lange Weg zur Genesung

Während seines Komas konnte Will die Stimme seiner Mutter hören, wie sie ihm aus der Bibel vorlas, was ihm Hoffnung und Ermutigung schenkte.

Als Will schließlich aus dem Koma erwachte, stand ihm eine lange und beschwerliche Genesung bevor. Er erzählte Epoch Times, dass er schwer beeinträchtigt war: Sein linkes Auge konnte nicht sehen und im rechten sah er Doppelbilder, was laut den Ärzten eine Operation erforderlich machte. Zudem war seine linke Körperhälfte gelähmt, wodurch er auf einen Rollstuhl angewiesen war und weder laufen noch sprechen konnte.

Doch langsam begann sich Wills Zustand zu verbessern. Er nahm weiterhin das Aloe-Acemannan-Präparat zunächst über seine Magensonde und später in seiner Nahrung, sobald er wieder schlucken konnte. Die Doppelbilder verschwanden ohne Operation, und er gewann allmählich die Fähigkeit zurück, seine linke Seite zu bewegen. Mit Unterstützung begann er, einen Gehstock zu benutzen.

Will erklärt Epoch Times, dass er fest entschlossen war, vollständig zu gesunden. Er war hoch motiviert, seine körperliche Fitness zurückzugewinnen und wieder laufen zu können – eine Fähigkeit, in der er vor seinem Unfall brilliert hatte.

Wills Genesungsweg führte ihn vom Rollstuhl über das Gehen mit einem Stock bis hin zum eigenständigen Laufen. Er nutzte das Laufen als Ventil und hörte dabei den Rocky-Soundtrack, um sich zu motivieren. Die Rocky-Filme und ihre Musik hätten ihn stets inspiriert und seien eine große Antriebskraft in seinem Erholungsprozess gewesen.

Will sagt, es habe sechs Monate bis ein Jahr gedauert, bis er wirklich gehen konnte, und ein oder zwei Jahre danach konnte er langsam joggen. Da seine linke Seite gelähmt war, dauerte es viele weitere Jahre, bis er seine linke Hand benutzen und Gitarre spielen konnte – was er liebt und das ihm viel bedeutet. Insgesamt sagt er, dass es ungefähr zwölf Jahre dauerte, bis er vollständig geheilt war.

Er erklärt, dass die Hingabe seiner Familie entscheidend für seine Genesung war.

„Meine Familie kämpfte weiterhin für mich – sie organisierte Therapien und brachte mich zu den Terminen – also unterstützte meine Familie meine Genesung. Und wissen Sie, sie schickten mich nicht in eine Einrichtung oder ein stationäres Rehabilitationszentrum, sondern arbeiteten direkt mit mir in der ambulanten Rehabilitation. Ich denke, das ist auch ein großer Teil davon. Die Familie arbeitet zusammen und ist präsent.“

Heilung des Körpers durch Ernährung unterstützt

Einige Tage bevor Will aus seinem 40-tägigen Koma erwachte, begann seine Familie, ihm ein Aloe-Präparat zu verabreichen, das er bis heute einnimmt – ebenso wie seine Frau und Kinder. Will berichtete Epoch Times, dass er einen Großteil seiner körperlichen Heilung den positiven Effekten dieses Präparats zuschreibt, insbesondere der Wiederherstellung der Funktion seiner linken Körperhälfte und der Heilung seines Gehirns. Der Hauptbestandteil des Supplements, Acemannan, ist ein Phytonährstoff und Polysaccharid, das aus Aloe Vera gewonnen wird.

Dr. Reg McDaniel, ein anatomischer und klinischer Pathologe, entwickelte das Präparat, das Will seit seinem Unfall einnimmt. Er erzählte Epoch Times, dass er seit fast vier Jahrzehnten die gesundheitlichen Vorteile von Aloe-Acemannan erforscht und Wills Genesung als „den bemerkenswertesten Fall von wiederhergestelltem Leben in den 39 Jahren, in denen ich mich auf die gesundheitlichen Vorteile von Aloe-Acemannan konzentriere“, bezeichnet.

Dr. McDaniel erklärte, dass Aloe-Acemannan Millionen von spezialisierten Zellen aus dem Knochenmark des Patienten erzeugt, die dem Körper helfen, sich selbst zu heilen und zu regenerieren.

Eine 43-seitige wissenschaftliche Übersicht über Acemannan und seine therapeutischen Anwendungen, die 2023 in der Zeitschrift Pharmaceutics veröffentlicht wurde, zeigt, dass Acemannan eine Vielzahl von Vorteilen hat, darunter „hervorragende immunmodulatorische, antivirale, antitumorale und geweberegenerierende Effekte“. Acemannan reguliert und stärkt also das Immunsystem, indem es die Aktivität von Lymphozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen steuert und die Produktion von Stickstoffmonoxid (NO) fördert.

Laut der Studie wird Stickstoffmonoxid (NO) von vielen Zellen produziert, die bei der Immunabwehr und Entzündungen eine wichtige Rolle spielen. Es unterstützt die Abwehr gegen Krankheitserreger und steuert die Aktivität, das Wachstum und den Abbau verschiedener Zellen des Immunsystems wie Makrophagen, T-Lymphozyten, Mastzellen und natürliche Killerzellen.

In dem ausführlichen Bericht wird auch beschrieben, wie Acemannan auf Stammzellen wirkt. Es fördert die Vermehrung und Entwicklung dieser Zellen, was die Geschwindigkeit und Qualität der Heilung von Knochengewebe verbessert. Außerdem unterstützt Acemannan die Heilung von Weichgewebe, indem es die Vermehrung von Fibroblasten (Zellen, die an der Bildung von Bindegewebe beteiligt sind) und die Produktion von Zytokinen (Botenstoffe des Immunsystems) anregt.

Studien haben gezeigt, dass Aloe auch dem Gehirn zugutekommen kann.

Will berichtet Epoch Times, dass erste Untersuchungen seines Gehirns zeigten, dass viele seiner Gehirnzellen schwarz waren, was bedeutet, dass sie abgestorben waren. Er glaubt, dass das Supplement dazu beigetragen hat, die Funktion seines Gehirns wiederherzustellen.

Eine Studie, die von Dr. McDaniel mitverfasst und 2012 im Journal of Alzheimer’s Disease veröffentlicht wurde, zeigte dramatische Verbesserungen bei Alzheimer-Patienten, die ein Aloe Vera-Extrakt enthaltendes Präparat einnahmen. Die Studie zeigte, dass Alzheimer-Patienten, die das Präparat täglich einnahmen, nach neun und zwölf Monaten deutliche Verbesserungen ihrer geistigen Fähigkeiten hatten. Außerdem verbesserten sich ihre allgemeine Immunfunktion und Entzündungswerte erheblich. Zudem wurde die Produktion spezialisierter Zellen, die geschädigte Bereiche im Gehirn reparieren können, um 300 Prozent gesteigert.

Die Kraft der Vergebung

Will schreibt seiner Heilung mehrere Faktoren zu: den Glauben seiner Familie an Gott und ihre Weigerung, die düsteren Vorhersagen der Ärzte zu akzeptieren, das Nahrungsergänzungsmittel, das seinen Körper und sein Gehirn heilte, und die Vergebung.

„Wenn sie sich gegenseitig die Schuld gegeben hätten – wenn Mama oder Papa sich gegenseitig oder Casey die Schuld gegeben und wütend und verbittert aufeinander gewesen wären, dann wären sie nicht in der Lage gewesen, klar zu denken, [aus der Bibel] zu lesen oder für meine Heilung zu beten, weil sie so wütend und verbittert gewesen wären“, sagt er.

Will erzählte Epoch Times auch von seiner Rückkehr zur Schule nach dem Unfall.

Als Will zur Highschool zurückkehrte, wandten sich viele seiner ehemaligen Freunde und Mitschüler von ihm ab. Er befand sich in einem langen und herausfordernden Genesungsprozess und musste Dinge neu erlernen, die für seine Altersgenossen selbstverständlich waren. Obwohl dies eine schmerzhafte Zeit war, sagte Will, dass er mit Geduld, harter Arbeit und Gebet in der Lage war, ihnen zu vergeben.

Will hatte auch viele Jahre damit zu kämpfen, seiner Schwester zu vergeben, die an dem Tag den Unfallwagen fuhr, und seinem Vater, der wegen seiner Arbeit die Familie nicht auf der Frühlingsferienreise begleitete. Er erklärte der Epoch Times, dass er damals den Gedanken nicht loslassen konnte, dass der Unfall verhindert worden wäre, wenn sein Vater mitgekommen und das Auto gefahren hätte.

„Ich musste wirklich meinem Vater und meiner Schwester vergeben, und es dauerte Jahre, diesen Prozess der Vergebung durchzuarbeiten – täglich die Entscheidung zu treffen, zu vergeben und die Wahrheit in Liebe zu sprechen“, sagt er.

Zukunftspläne

Angesprochen auf die Zukunft, erzählte Will der Epoch Times von seinem Vorhaben. Er plant, ein auf Glauben basierendes Gesundheits- und Wellnesszentrum zu eröffnen, das sowohl die spirituellen als auch die körperlichen Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf der Unterstützung von Familien liegen, indem diese wieder zueinanderfinden und sich stärken. „Ich möchte den Menschen in den Bereichen Ernährung und Fitness helfen, aber auch in ihrem spirituellen Leben und eine neue Generation dafür sensibilisieren“, erklärt er.

Zusätzlich fühlt sich Will berufen, zu predigen, und berichtet, dass Gott ihm bereits Möglichkeiten eröffnet hat, seine Geschichte zu teilen und andere zu ermutigen. Parallel zu seinen Plänen absolviert er zwei Studiengänge — einen in Gesundheit und Ernährung und einen in Theologie. Trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen findet er weiterhin Zeit für seine Leidenschaft, das Laufen.

„Zurzeit trainiere ich für ein 25-Kilometer-Rennen und später in diesem Jahr werde ich mich auf einen 50-km-Ultramarathon vorbereiten, den ich bereits zweimal erfolgreich absolviert habe“, so Will.

Abschließende Gedanken

Es sind mittlerweile neunzehn Jahre vergangen, seit der verhängnisvolle Unfall das Leben von Will Boggs drastisch veränderte. Für einen Teenager, dem keine Überlebenschancen eingeräumt wurden, hat Boggs einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt. Er lernte erneut zu sprechen, zu gehen und zu laufen, absolvierte ein College-Studium, heiratete und ist heute stolzer Vater von drei Kindern.

Er schreibt seine unglaubliche Genesung Gott, seinem Glauben sowie der Entschlossenheit und bedingungslosen Liebe seiner Familie zu, die ihn niemals aufgegeben hat. Das Nahrungsergänzungsmittel half dabei, seinen Körper und sein Gehirn zu regenerieren.

Auf die Frage, was er jemandem sagen würde, der an einer Krankheit leidet oder sich im Leben verloren fühlt, antwortet Will:

„Ich glaube, dass unser Leiden und unsere Schwierigkeiten im Leben Gottes Megafon sind, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen und uns näher zu Ihm zu bringen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How One Man Turned Tragedy Into Triumph“. (deutsche Bearbeitung kr)