Nahtoderlebnis: „Ich bin aus einem bestimmten Grund hier“ – Promi-Stylist entdeckt die Hoffnung

Bildausschnitt aus dem Dokumentarfilm „Secrets of Socrates“ von Epoch TV, in dem Gabriel Georgiou einen der Hauptschüler von Sokrates spielte. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Stavros Koutsogiannakis

Selbst für die größten Stars kann das Leben leer sein, ein Leben ohne innere Harmonie. Der berühmte Stylist Gabriel Georgiou fand sein Glück – und die Botschaft, die er auf Erden verbreiten soll.

Auf dem Höhepunkt seiner Hollywood-Karriere begegnete Gabriel Georgiou dem Tod. Er machte eine tiefgreifende Erfahrung, die ihn zu seinem Lebensziel führte: Die Botschaft von wahrer Schönheit, Harmonie und Frieden zu verbreiten.

Der heute 53-jährige Griechisch-Australier stammt aus einer christlich-orthodoxen Familie. Seine glanzvolle Karriere als Stylist erstreckt sich über 30 Jahre. Er war seit seiner Kindheit auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Seine spirituelle Reise war holprig, vom Hollywood-Labyrinth bis zur chinesischen Meditationsphilosophie.

Georgiou ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie wir zu unserem wahren Selbst und der göttlichen Schönheit inmitten des alltäglichen Starrummels finden können. Er hat mit Top-Künstlern aus Hollywood gearbeitet. Unter seinen Kunden waren Keanu Reeves, Drew Barrymore, Kate Blanchett, Jessica Biel, Chloe Sevini und Robert Downey Jr. Auch in Bollywood – dem Zentrum der indischen Filmindustrie – ist sein Name bekannt. Oft arbeiten Künstler wie Deepika Padukone oder Aishwarya Rai Bachchan mit ihm zusammen.

Schönheit entspringt aus göttlicher Inspiration

Im Beruf des Stylisten gehören Kreation und Kunst zum Alltag. Woher die Inspiration dazu kommt, ist eine Schlüsselfrage. „Schaut man sich die verschiedenen Kulturen an, stellt man fest, dass der Glaube an das Göttliche dazu führt, dass Schönheit und Ästhetik zum Vorschein kommen. Dies gilt für die Frisur, die Kleidung, die Architektur oder für das Leben in perfektem Einklang mit der Umgebung“, betont der Stylist gegenüber Epoch Times.

Er fügt hinzu: „Ich habe den Eindruck, dass heute nicht mehr viel von all dem zu sehen ist“. Georgiou meint sogar, dass die Hässlichkeit heutzutage überwiege. Dies sei der Fall bei Kleidern, Frisuren, Make-up und dem, was die Zeitschriften zeigen und was die Mode als „cool“ darstellt. Alles sehe viel dekadenter, hässlicher oder schlampiger aus.

„Deshalb mache ich immer weniger solche Dingen. Meine Arbeit ist mehr auf Qualität und Schönheit ausgerichtet“, sagt er.

Inspiriert von dem Glauben an das Göttliche kann selbst in der heutigen Verdorbenheit und im Chaos der Starwelt die Harmonie gewahrt werden. Georgiou bemerkt: „Ich habe entschieden, dass jede Frisur, die ich mache, egal ob sie sehr avantgardistisch, innovativ oder einfach ist, schön und harmonisch wirkt.“

Georgiou hat auch Stars für den roten Teppich bei den Golden Globe Awards, den Screen Actors Guild Awards und bei den Filmfestspielen in Cannes gestylt. Zurzeit arbeitet er an der Dreharbeiten zu dem Bollywood-Actionfilm „Fighter“. Superstars wie Deepika Padukone, Hrithik Roshan und Yani Kapoor lassen sich von seiner Kunst faszinieren.

Verloren im Glamour des Promi-Lebens

In den späten 1990er-Jahren war Georgiou einer der zehn besten Friseure in Los Angeles. Zu dieser Zeit war er sowohl reich als auch erfolgreich. Er war Stammgast in gehobenen Kreisen und besuchte oft die größten Partys. Trotz seiner erfolgreichen Karriere und der Aufmerksamkeit, die er erhielt, fühlte er sich jedoch leer.

Er erinnert sich:

Ich habe eine Menge Geld gemacht, doch glücklich war ich damit gar nicht.“

Es gehe in diesen Beziehungen nur darum, sich zur Schau zu stellen, das Ego zu füttern und dergleichen mehr. „Ich hatte das Gefühl, dass meine Seele langsam verdirbt“, erzählte er. Und genau an diesem Punkt begann Georgiou, sich hilfesuchend an den Himmel zu wenden: „Wenn ich allein war, schaute ich hoch in den Himmel und wandte mich an das Universum.“

Wie kann ich ein guter Mensch sein? Was für ein Mensch ist ein guter Mensch? Wo finde ich den Weg, ein guter Mensch zu sein?“

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Schon in jungen Jahren stellte Georgiou Fragen, die seine Umgebung nicht beantworten konnte. Als Teenager fragte er sich, warum Menschen krank werden, warum es den Tod gibt und was der Sinn des Lebens ist.

Ich habe mein ganzes Leben lang gesucht und gesucht“, erinnert er sich.

Dafür hat er eine Menge Bücher gelesen, sowohl daoistische als auch buddhistische Schriften. Sobald er die Möglichkeit dazu hatte, begann er außerdem mit einer persönlichen Suche. Bereits in seinen Zwanzigern, als er anfing, unabhängig zu leben und mehr Freiheiten hatte, vertiefte Georgiou seine Suche nach dem Sinn des Lebens.

Er besuchte die Klöster auf dem Berg Athos in Griechenland, wo bulgarische, russische und griechisch-orthodoxe Mönche leben. Hier hatte Georgiou die Gelegenheit vier Tage und Nächte lang zu leben und mit den Mönchen wirklich tiefgründige Gespräche zu führen.

„Es war wunderbar, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dies nicht mein Weg war. Es war nicht die ultimative Wahrheit, nach der ich gesucht habe“, so Georgiou.

Dennoch hat er nie aufgegeben. Er las weiter in den verschiedenen Schriften und versuchte, sich nicht in die Irre führen zu lassen. In der Zwischenzeit machte er einen Abschluss in den Bereichen Kostüm, Make-up und Frisur an der Victoria Universität in Melbourne.

In den 1980er-Jahren begann Georgiou seine Karriere als Friseur. Er zog dann eines Tages nach Hollywood, Los Angeles. Dort erlebte er allerdings eine harte Zeit. Er verlor sich im materialistischen Leben und fing bald an, auf Partys Drogen zu nehmen.

Er erinnert sich: „Ich fing an, mehr zu konsumieren, um mit dieser Oberflächlichkeit zurechtzukommen. Das gab mir eine Art Euphorie. Ich konnte schließlich eine Verbindung zu dieser Ebene des Materialismus und der Falschheit herstellen. Drogen zu nehmen, um mit der harten Arbeit, den langen Arbeitszeiten, dem ständigen Reisen und der fiesen Energie um mich herum umgehen zu können, war meine Lösung damals. Es begann mich aber schnell abzulenken.“

Eine außerkörperliche Erfahrung

Es war im Jahr 2002, als Georgiou an einem zehntägigen Katalog-Shooting auf den Britischen Jungferninseln arbeitete. Es war ein „Moment der Wahrheit“, wie er es nennt, und die „größte Lektion seines Lebens“.

Bei dieser Gelegenheit hörte Georgiou schlagartig mit den Drogen auf. Während der zehn Tage hatte er keine einzige Dosis zu sich genommen. Doch auf halbem Weg wurde er plötzlich extrem krank und war nicht in der Lage, aus dem Bett aufzustehen oder dem Model die Haare zu stylen. Die Arbeit wurde von einer Make-up-Künstlerin übernommen, die für ihn einsprang.

Georgiou erinnert sich an die Nahtoderfahrung, die sein Leben für immer verändert hat:

„Als ich in meinem Bett lag, verließ ich meinen Körper, ich war bei vollem Bewusstsein und sehr klar im Kopf. Dabei hatte ich keine Angst, es war sehr friedlich und ich fühlte mich völlig frei. Ich wusste, dass ich sterbe. Wie ich meinen Körper verließ, konnte ich ganz genau spüren. Es war sehr seltsam. Ich sah eine Art Licht und begann in seine Richtung zu fliegen… Dann hörte ich eine sehr tiefe, göttliche Stimme. Sie war wie im Film, ganz multidimensional. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.“

Die Stimme sagte zu ihm:

Du bist vom Weg abgekommen und wir sind gekommen, um dich jetzt mitzunehmen.“

„Ich habe über mein Leben nachgedacht. Dass ich verloren war und dass ich mit einem Ziel und einer Mission hierherkam, war mir klar. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Ich sagte: ‚Bitte gib mir eine Chance. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Bitte gib mir eine Chance, eine weitere Chance.‘ Und sobald ich das dachte – denn ich dachte es wirklich von ganzem Herzen – begann ich, wieder in meinen Körper zurückzukehren. Meine Augen gingen auf und ich fühlte mich wieder besser.“

Nach seiner Rückkehr nach Los Angeles hörte Georgiou mit den Drogen ganz auf. Seine „sogenannten Freunde“ waren aus seinem Leben verschwunden, wie er sagt. Erschöpft von all dem, überlegte er sogar, Mönch zu werden. Aber er wusste, dass man „mitten in einer Gesellschaft mit Schwierigkeiten und Versuchungen in der Tat große Sprünge machen kann“, und er glaubte, dass das Mönchtum nicht sein Weg war.

Mit einem Herzen voller Demut, das sich danach sehnte, den wahren Sinn seines Lebens zu finden, vertraute Georgiou auf das alte Sprichwort:

Wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer erscheinen.“

Die Entdeckung von Frieden und Gelassenheit

Mit 32 Jahren beschloss Georgiou, alles hinter sich zu lassen. Er schnappte sich seine Sachen und kehrte zu seinen Eltern nach Australien zurück. In den ersten vier Monaten zu Hause lebte er sozusagen ein „Leben als Eremit“:

In gewisser Weise war es für mich wie eine Reha. Alles, was ich tat, war essen, schlafen und Bücher lesen“, schildert er.

Damals beschloss er, nicht nach Hollywood zurückzukehren. Stattdessen mietete er eine Wohnung in Brisbane, Australien. Der Wechsel kam ihm sehr gelegen und er begab sich bald auch auf die Suche nach einem neuen Job.

Nach einer großen Karriere in Amerika war sein erster Job in Australien ein Fernsehspot für eine heimische Autofirma. Während der Arbeit am Set ergab sich ein interessantes Gespräch zwischen Georgiou und dem Make-up-Artist.

„Sie hatte einen ähnlichen Hintergrund wie ich und tourte mit den großen Rockbands der Welt. Zudem erzählte sie mir, dass sie an der sehr seltenen Krankheit ‚Morbus Crohn‘ litt, für die es keine Heilung gibt“, sagte Georgiou. Die Make-up-Artistin hatte sich von ihren gesundheitlichen Herausforderungen erholt, nachdem sie eine spirituelle Praxis zu praktizieren begonnen hatte. Sie erzählte Georgiou über das Üben von Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa.

„Das Erste, was mir wirklich besonders auffiel, war, dass es eine Methode für Körper und Geist war. Diese Ausgewogenheit gefiel mir sehr, denn normalerweise geht es um das eine oder das andere. Mir hat es auch gefallen, dass es die universellen Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht zur Grundlage hat. Und dass es völlig kostenfrei ist“, so Georgiou.

Beeindruckt ging Georgiou in der folgenden Woche in einen Park, um dort die fünf sanften, ruhigen Falun-Gong-Übungen zu lernen. Rückblickend auf das Erlernen der Übungen erzählte er:

„Es war sehr kraftvoll. Während der zweiten Übung war die Intensität besonders groß. Ich wurde fast ohnmächtig, alles begann sich sehr dynamisch zu drehen. Ich fühlte mich, als müsste ich mich übergeben… Dann habe ich tief durchatmen müssen. Ich verstand, dass irgendetwas Negatives aus mir herausströmte. Nach ein paar Minuten ging es mir wieder gut. Alles war verschwunden. Ich dachte: Wow, okay! Dann stand ich wieder auf und beendete die Übungen.“ Nach der Erfahrung fragte sich Georgiou, was gerade mit ihm passiert war. Er spürte, dass etwas sehr Mächtiges in ihm vorging. „Ich muss wissen, was das ist“, dachte er.

Georgiou suchte nach den Falun-Gong-Lektüren. Das ist nun 21 Jahre her. „Es hat mein Leben komplett verändert“, sagt Georgiou. Er hat viele gesundheitliche Probleme überwunden, darunter Bronchitis, Skoliose und Depression.

Auf dem Weg zu Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht

„Die durch die Skoliose verursachten Schmerzen waren so quälend, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Als ich die ersten paar Male in der Meditation im Lotussitz saß, den Bewegungen der Übungen folgte und dann aufstand, hörte ich immer wieder knisternde Geräusche. Seitdem habe ich diesen Schmerz nie wieder gespürt, es ist, als wäre er einfach verschwunden. Es sind dann noch viele andere wunderbare Dinge passiert“, erinnert sich Georgiou.

Ich verspüre stets ein Gefühl von Frieden und Lebensfreude. Es war ein komplettes Umschalten in meinem Leben“, sagt er.

Neben der körperlichen Heilung fand Georgiou auch Antworten auf die vielen Fragen, die ihn seit seiner Kindheit quälten: „Es war wie die Teile eines Puzzles, die sich endlich alle zusammenfügten. Für mich war es, als ginge es um alle Ebenen, um Religion, Energie und das Universum, den Sinn der eigenen Existenz und die Beziehung zum Ganzen.“

Als er über die 24-jährige Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische Partei Chinas sprach, schlug er einen ernsten Ton an. Georgiou erzählte, dass er es einfach nicht glauben konnte, als er zum ersten Mal von diesen schweren Menschenrechtsverletzungen hörte. Mit Entsetzen stellte er fest, dass viele Regierungen aus wirtschaftlichen Gründen ein Auge zudrücken, wenn es um China geht.

„Ich habe das wirklich infrage gestellt. Ich fragte mich, warum sie so etwas Schönes und Nützliches verfolgen? Es ergab einfach keinen Sinn. Aber als ich in die Geschichte zurückblickte, wurde mir klar, dass Sokrates, Jesus, Buddha, Shakyamuni… praktisch alle von ihnen wurden verfolgt. Ich war einfach erstaunt zu erfahren, dass jeder, der die Gesellschaft spirituell verbessern wollte, verfolgt wurde.“

Des Weiteren fügte er hinzu: „Ich möchte, dass die Welt die positiven Auswirkungen von Falun Gong und die Realität dessen, was in China passiert, erfährt.“

Ein wahres Lächeln in einer Welt voller Chaos

Nachdem er seine Gesundheit, seinen Lebenssinn und seine Motivation wiedererlangt hatte, war Georgiou bereit, in die Großbranche zurückzukehren, um ein „positives Licht“ für die Menschen zu werden.

„Ich dachte: Okay, ich gehe zurück in die Branche und werde einen positiven Einfluss ausüben. Diesmal bin ich nicht so negativ wie früher. Ich bin auch nicht mehr so verloren, wie ich es war. Schließlich ist es eine ziemlich düstere Umgebung“, sagt Georgiou.

Nachdem er eine Weile in Griechenland gearbeitet hatte, zog er nach Indien. Dort hat er die letzten elf Jahre damit verbracht, mit einigen der größten Stars der Film- und Modeindustrie zu arbeiten. Seitdem er den Lehren von Falun Gong folgt, ist Georgiou in der Lage, die Herausforderung wirklich zu verstehen und sie mit Geduld und Mitgefühl zu bewältigen.

Die positive Energie von Georgiou ist in seinem vollen Terminkalender offensichtlich zu erkennen. Laut eigener Aussage wird er von seinem Umfeld immer wieder dafür gelobt, ein strahlendes Lächeln im Gesicht zu haben.

Jetzt nehme ich mir nicht mehr alles zu Herzen oder zu sehr persönlich. Ich blicke einfach mit mehr Verständnis und mit einer positiven Art auf die Dinge“, sagt er.

Natürlich gibt es in diesem Arbeitsumfeld auch viele Herausforderungen. Über seinen Umgang mit schwierigen Situationen sagt Georgiou: „Selbst wenn es negative Energien um mich herum gibt, lasse ich mich davon nicht beeinflussen. Ich versuche, in jeder Situation freundlich und mitfühlend zu sein – und ich glaube, die Leute merken das.“

Trotz der langen Arbeitszeiten und des wenigen Schlafs gibt Georgiou bei jeder Aufgabe, welche er bekommt, sein Bestes.

Ein Bote göttlicher Weisheiten

Nachdem Georgiou als Promi-Stylist äußerst erfolgreich wurde, versuchte der vielseitige Künstler sich sogar in der Schauspielerei. So hatte er einen wichtigen Gastauftritt in dem Bollywood-Film „Dhaakad“. Außerdem spielte er die Rolle eines der Hauptschüler von Sokrates in der exklusiven Doku von Epoch TV „Geheimnisse des Sokrates“, „The Divine Messengers“ (Die göttlichen Boten), die in Griechenland gedreht wurde.

Als die Doku gezeigt wurde, war Georgiou zu Tränen gerührt und überwältigt von den tief bewegenden Lehren des Sokrates:

„Ich habe nicht einmal mich selbst dabei beobachtet. Im Inneren war ich einfach nur glücklich, Teil von etwas sein zu dürfen, mit dem sich Menschen in Verbindung setzen können, das ihren Geist erweitert und durch das sie einen tieferen Sinn und Zweck erlangen können.“

Nach all diesen bewegenden Abenteuern freut sich Georgiou auf die Zukunft: „Ich freue mich darauf, an Dingen zu arbeiten, die für die Menschen wichtig sind. Ich möchte etwas Schönes schaffen und der Menschheit auf eine bestimmte Weise behilflich sein.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Celebrity Hairstylist Tells of His Near-Death Experience and Discovering Hope: I’ve Come Here for a Purpose“ (deutsche Bearbeitung ae)