Geistliches Oberhaupt des Iran hofft auf den Tag, an dem „die muslimische Welt die Zerstörung Israels feiern kann“

Nach dem Angriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Damaskus hat das geistliche Oberhaupt des Iran gewarnt, Israel werde dafür „geohrfeigt“. „Die Niederlage des zionistischen Regimes in Gaza wird weitergehen (…)“, sagte Ayatollah Ali Chamenei am Mittwoch bei einer Rede.

„Verzweifelte Bemühungen wie die, die sie in Syrien unternommen haben, werden sie nicht vor der Niederlage bewahren. Natürlich werden sie auch für diese Aktion geohrfeigt werden.“

Aufruf, auf die Straße zu gehen

Der Iran und seine Verbündeten machten Israel für einen Luftangriff auf das Konsulargebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus verantwortlich. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte am Mittwoch, die Anzahl der Todesopfer sei auf 16 gestiegen. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden waren unter den Toten sieben ihrer Mitglieder, unter anderem zwei ranghohe Vertreter der für Auslandseinsätze zuständigen Al-Kuds-Brigaden.

Die iranischen Staatsmedien berichteten, dass die Bestattungszeremonie für die getöteten Mitglieder der Revolutionsgarden für Freitag angesetzt sei. Am Freitag ist auch der Al-Kuds-Tag, an dem viele Iraner in Unterstützung der Palästinenser und gegen Israel demonstrieren dürften.

Chamenei rief die Bevölkerung dazu auf, auf die Straße zu gehen. „Wenn der Al-Kuds-Tag in früheren Jahren nur in islamischen Ländern gefeiert wurde, ist es in diesem Jahr höchst wahrscheinlich, dass der Al-Kuds-Tag auch in nicht-islamischen Ländern gefeiert wird“, sagte das geistliche Oberhaupt. Er hoffe auf einen Tag, an dem „die muslimische Welt die Zerstörung Israels feiern kann“.

Seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 wird alljährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan der Al-Kuds-Tag begangen. Al Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. (afp)