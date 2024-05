Schweden: 1,2 Milliarden Euro für Kiew

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in den vergangenen Tagen auf einer Reise durch Europa erneut für mehr Waffenlieferungen durch die westlichen Verbündeten geworben.

„Schweden unterstützt die Ukraine mit seinem 16. Hilfspaket, dem bisher größten seiner Art“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Ebba Busch am Mittwoch vor Journalisten. Damit solle die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützt werden.

In dem Paket enthalten sind demnach unter anderem Überwachungsflugzeuge vom Typ ASC 890, Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite vom Typ Rb 99, Artilleriemunition sowie Schützenpanzer vom Typ 302.

Belgien hat der Ukraine am Dienstag 30 Kampfflugzeuge vom Typ F-16 bis 2028 zugesagt. Am selben Tag unterzeichneten Kiew und Lissabon in Portugal ein bilaterales Sicherheitsabkommen.

Spanien hatte dem ukrainischen Präsidenten in Madrid am Montag bereits weitere Militärhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt. (afp/red)