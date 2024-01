Unfall am Flughafen in Tokio – Passagierflugzeug in Flammen

Auf dem Flughafen Haneda in Tokio ist am Dienstag ein Flugzeug der Fluggesellschaft Japan Airlines in Flammen aufgegangen. Medienberichten zufolge soll es bei der Landung in Brand geraten sein.

Auf TV-Bildern war die Feuerwehr bei Löscharbeiten auf der Landebahn zu sehen, das Feuer breitete sich aber immer weiter aus.

Passengers safely evacuated from the burning aircraft: https://t.co/0rKR8IxcLk — Stephen Ferguson (@borofergie) January 2, 2024

Nach Angaben der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft NHK soll es offenbar allen 379 Personen an Bord gelungen sein, das Flugzeug zu verlassen. Ob es Verletzte gab, blieb zunächst unklar.

Zum Hintergrund hieß es, dass die Maschine nach der Landung in Tokio möglicherweise mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen ist. Bei der Maschine in Flammen soll es sich um ein Flugzeug handeln, welches in Hokkaido gestartet war. (dts/red)