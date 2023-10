US-Stadt Ojai räumt Elefanten einklagbare Rechte ein

Elefanten würden sich über die Entscheidung freuen, falls sie die Zusammenhänge verstehen. Die kalifornische Stadt Ojai räumte mit einer neuen Verordnung den Tieren einklagbare Rechte ein.

Mit einer „bahnbrechenden“ Verordnung erkannte der Stadtrat von Ojai in einer Sitzung am 26. September mit 4:1 Stimmen die gesetzlichen Rechte von Elefanten in der Stadt an. Die Stadt ist damit die erste in den USA, die einem Tier definierte und einklagbare Rechte einräumt, so die Beamten.

Die Verordnung gewährt den Elefanten in der Stadt die Freiheit von erzwungener Gefangenschaft und sonstiger Fremdbestimmung oder Zurückhaltung. Nach Angaben der Stadt ist die Frage der Rechte der Elefanten derzeit Gegenstand eines Rechtsstreits vor mehreren US-Gerichten.

BREAKING: Elephants have the right to liberty in Ojai, California!

The city of Ojai has just made legal history for animals by becoming the first city in the US to recognize the legal right of a nonhuman animal following a 4-1 vote by the Ojai City Council. pic.twitter.com/pXUnSDCcBV

— Nonhuman Rights Project (@NonhumanRights) September 27, 2023