Kalifornien: Trotz milderer Verläufe – Maskenpflicht im Gesundheitswesen kehrt zurück

Eine Krankenschwester im Three Rivers Asante Medical Center rennt zu einem Zimmer der Intensivstation, um zu helfen, während das medizinische Personal einen COVID-19-Patienten in Grants Pass, Oregon, am 9. September 2021 behandelt. Foto: Nathan Howard/Getty Images

Mehrere Gesundheitsämter in der Bay Area von Kalifornien kündigten letzte Woche für die Herbst- und Wintermonate in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen eine Maskenpflicht an.



Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Saisonaler Anstieg von Grippe und COVID-19

Die Bezirke Contra Costa, Sonoma, Alameda und San Mateo haben für das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen die Maskenpflicht erlassen. Die Anordnungen gelten ab 1. November und gelten bis zum 30. April 2024, so die Behörden.

Sie berufen sich dabei auf die jüngste Zunahme von Fällen von Corona, Grippe und anderen Atemwegsviren, die in den kälteren Monaten typischerweise auftreten.

„Jedes Jahr sehen wir, dass [Erkrankungen] mit Grippe, COVID-19 und anderen Atemwegsviren, die schwere Atemwegsinfektionen verursachen können, jährlich zwischen Spätherbst und Frühling auftreten“, sagte Dr. Karen Smith, die vorläufige Gesundheitsbeauftragte von Sonoma County, letzte Woche in einer Erklärung.

Die Geschäftsführerin der Contra Costa Gesundheitsdienste, Anna Roth, teilte dem Aufsichtsrat des Bezirks letzte Woche mit, dass eine Maskenpflicht treten wird, wie die lokalen Medien berichteten.

„Wir erteilen heute eine Maskenpflicht in Hochrisiko-Einrichtungen, insbesondere im Gesundheitsbereich“, sagte Frau Roth. „Also noch einmal: Maskenpflicht in Krankenhäusern, Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen, Maskenpflicht in Hochrisiko-Einrichtungen.“

In Alameda County, zu dem auch die Stadt Oakland gehört, wird die Vorschrift ebenfalls für Betreiber von Gesundheitseinrichtungen verpflichtend, wie der Fernsehsender „KRON 4“ berichtete. Das Personal ist ab jetzt verpflichtet, „qualitativ hochwertige“ und „gut sitzende“ Masken zu tragen, wenn es sich in der Patientenbetreuung aufhält, so die Behörden vor einigen Tagen.

Geldstrafen

Etwa zur gleichen Zeit erließ die Gesundheitsbehörde von San Mateo County die Maskenpflicht ebenfalls für Mitarbeiter des Gesundheitswesens ab dem 1. November bei der Patientenversorgung vorschreibt. Alle, die sich nicht daran halten, müssen mit Geldstrafen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

„Bitte lesen Sie diese Anordnung sorgfältig. Ein Verstoß gegen diese Verordnung oder die Nichteinhaltung dieser Verordnung ist ein Störung der öffentlichen Ordnung und wird mit einem Bußgeld, einer Freiheitsstrafe oder beidem geahndet“, heißt es darin.

Die Gesundheitsbehörden von Santa Clara County, zu dem die Stadt San Jose und das Silicon Valley gehören, haben bereits im März eine Vorschrift erlassen, nach der zwischen Spätherbst und Frühjahr Masken in Patientenbereichen getragen werden müssen.

„Historische Daten zeigen, dass die Infektionsraten mit Corona, Influenza, RSV und anderen Viren in Contra Costa County jährlich zwischen Spätherbst und Frühjahr höher sind“, schrieb Dr. Ori Tzvieli, der Gesundheitsbeauftragte des Bezirks, damals in der Verfügung.

„Diese saisonale Zunahme der Verbreitung verschiedener Atemwegsviren stellt ein besonderes Risiko für Menschen dar, die im Falle einer Infektion mit größerer Wahrscheinlichkeit schwer erkranken und sterben, darunter Kleinkinder, ältere Erwachsene und Menschen mit geschwächter Immunität.“

Ganzjährige Maskenpflicht in San Francisco

Eine ähnliche Regelung wurde in San Francisco eingeführt. In der Stadt, die gleichzeitig Bezirk ist, gilt laut „San Francisco Chronicle“ bereits eine ganzjährige Maskenpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Besucher und Patienten.

Während die Gesundheitsbehörden der Bay Area alle einen Anstieg von COVID-19 meldeten, deuten die Daten der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC darauf hin, dass der aktuelle Anstieg der gemeldeten Fälle weit unter dem vergangenen Durchschnitt liegt.

Seit August haben mehrere Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten die Maskenpflicht wieder eingeführt; einige von ihnen nur für Mitarbeiter, nicht aber für Patienten oder Besucher.

Einige wenige Schulen und einige Privatunternehmen haben in den letzten Wochen ebenfalls eine Maskenpflicht eingeführt, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass sich die Corona-Maßnahmen der letzten Jahre wiederholen könnten.

Offizielle Vertreter der Republikaner haben sich besorgt über die Wiedereinführung der Vorschriften geäußert. Mehrere der republikanischen Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen im Jahr 2024 haben sich ebenfalls dagegen ausgesprochen.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte Anfang des Monats, sein Staat wird keine Corona-Maßnahmen einführen. Ex-Präsident Donald Trump veröffentlichte ein Video in den sozialen Medien, in dem er die Amerikaner aufrief, sich den „tyrannischen“ Vorschriften zu widersetzen.

Mildere Symptome?

Anfang dieses Monats erklärten einige Ärzte, dass die Corona-Fälle milder verlaufen. Einige sagten, es sei schwierig, COVID-19 ohne Tests von einer Grippe, einer Erkältung oder sogar einer Allergie zu unterscheiden.

„Es sind nicht die typischen Symptome, die wir von früher kennen. Es handelt sich um eine verstopfte Nase, manchmal Niesen und in der Regel leichte Halsschmerzen“, sagte Dr. Erick Eiting, stellvertretender Leiter der Abteilung für Notfallmedizin am New Yorker Mount Sinai, in einem Interview mit „NBC News“ am 16. September.

Er wies darauf hin, dass „so gut wie alle Patienten, die ich gesehen habe, wirklich leichte Symptome hatten“, und bezog sich dabei auf die COVID-19-Patienten in seinem Krankenhaus.

„Wir wussten nur deshalb, dass es sich um COVID handelte, weil wir sie zufällig getestet haben“, sagte er.

Dr. Dan Barouch, Leiter des Zentrums für Virologie und Impfstoffforschung am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, sagte, dass die milden Symptome zum Teil auf eine vorherige Immunität zurückzuführen sein könnten.

„Insgesamt ist der Schweregrad von COVID-19 viel geringer als vor einem Jahr und vor zwei Jahren“, sagte er. „Das liegt nicht daran, dass die Varianten weniger robust sind. Es liegt daran, dass die Immunreaktionen stärker sind.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Health Care Workers Mandated to Wear Masks in Several Counties: Officials“ (deutsche Bearbeitung nh)