Bundesgericht trifft wegweisendes Urteil zur Durchsuchung in Erstaufnahmeeinrichtung

Polizei-Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen im Mai 2018. Foto: Thomas Niedermueller/Getty Images

Der Polizei-Großeinsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Ellwangen 2018 beschäftigte jahrelang deutsche Gerichte. Jetzt traf das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein wegweisendes Urteil.

Bundesweite erregte die im ersten Anlauf misslungene Abschiebung eines 23-jährigen Togolesen aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen (Baden-Württemberg) im Mai 2018 große mediale Aufmerksamkeit.

Die „Abhol-Aktion“ durch Polizeikräfte musste damals abgebrochen werden, da sich circa 150 Migranten in der Aufnahmeeinrichtung zusammenschlossen und gewaltsam Widerstand gegen die Abschiebung des Afrikaners leisteten.

