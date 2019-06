Illegale Einwanderung nach Deutschland hält unvermindert an – Balkan-Route wird wieder stärker genutzt

Laut den Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und der Bundespolizei hält die illegale Einwanderung von Migranten nach Deutschland unvermindert an, berichtet „RP-online“.

Zudem würde deutlich, dass sich der Migrationsstrom nach Europa wieder verstärkt auf die Balkan-Route konzentriert. Die Zahlen beziehen sich dabei auf die Migranten, die in Erstaufnahmeeinrichtungen registriert und in das „Easy“-System zur Erfassung der Asylbewerber aufgenommen wurden.

So wären es am Donnerstag 485 Migranten gewesen, die dort neu registriert worden wären. Durchschnittlich läge die Zahl der Neuankömmlinge bei 500 pro Tag. Insgesamt wären seit Januar 56.000 illegale Migranten in Deutschland neu registriert worden, schreibt „RP-online“.

Die Hauptheimatländer der illegalen Einwanderer sind dabei Syrien, Afghanistan, Somalia sowie andere afrikanische Länder. Zwei Drittel der Menschen wandert mit der Balkan-Route über die Türkei nach Bulgarien ein.

Das beliebteste Ziel der illegalen Einwanderer sei weiterhin Deutschland. Im Vergleich zu den Vormonaten hätte sich in den letzten Wochen der Zuzug nach Europa im Vergleich zum Vorjahr erhöht, berichtet „RP-online“ weiter. EU-weit hätten bis Ende Mai fast 250.000 Menschen einen Asylantrag gestellt. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (er)