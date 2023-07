EU-Gesetz gegen „Desinformation“: Droht das Ende der Meinungsfreiheit?

Das soziale Netzwerk Twitter steht unter Beobachtung: Wird sich Besitzer Elon Musk am 25. August den strengen Anti-Desinformationsregeln der EU unterwerfen? Foto: Fabian Sommer/dpa

Ab dem 25. August müssen sich große soziale Netzwerke und Onlinehändler dem „Digital Services Act“ (DSA) der EU unterwerfen, der weitreichende Kontrollen über ihre Inhalte ermöglicht. Bei Twitter schaut die EU besonders hin. Seit Elon Musk die Plattform übernommen hat und mehr Meinungsfreiheit zulässt, ist Brüssel besorgt. Erster Teil unseres Fokusthemas.

Der 25. August 2023 könnte in die Geschichte eingehen – als der Tag, an dem in der EU die Meinungsfreiheit endgültig abgeschafft und der Zensur Tür und Tor geöffnet wurde. Denn dann greift mit dem „Digital Services Act“ (DSA) ein Gesetz, das die Freiheiten großer sozialer Netzwerke und Onlinehändler erheblic…