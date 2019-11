Weißes Haus kontert Impeachment-Zeugen: „Der Präsident ist für die Außenpolitik verantwortlich“

Die Vertreter des Weißen Hauses gaben am Dienstag eine Antwort auf die Aussage von Lt. Col. Alexander Vindman in der Amtsenthebungsuntersuchung des Repräsentantenhauses heraus. Sie sagten, dass er nichts anderes vorzubringen hatte als Meinungsverschiedenheiten zur Politik gegenüber der Ukraine, da das Weiße Haus die Politik festlege und „nicht ungewählte Bürokraten“.

Vindman, der im Nationalen Sicherheitsrat(NSC) arbeitet, sagte dem House Intelligence Committee, dass er besorgt war, weil Trump die Ukraine aufforderte, den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und die Rolle der Ukraine bei ihrer angeblichen Wahleinmischung 2016 zu untersuchen.

Er sagte, dass Trump sich nicht an die Gesprächspunkte hielt, die ihm vom Nationalen Sicherheitsrat (NSC) gegeben wurden und Trump nicht über die Korruption in der Ukraine im weiteren Sinne sprach.

„Das waren die empfohlenen Gesprächspunkte, die durch die NSC-Mitarbeiter empfohlen/geklärt (cleared) wurden“, sagte er in der Anhörung.

In dem Telefonat vom 25. Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky bat Trump seinen Amtskollegen, Biden und seinen Sohn Hunter Biden, der im Vorstand der ukrainischen Firma Burisma Holdings saß, die seit langem der Korruption beschuldigt wird, zu „untersuchen“. Trump wies Behauptungen zurück, dass er sein Amt missbraucht oder militärische Hilfe für die Ukraine verweigert habe.

