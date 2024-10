Die Macht der Synergie: Powerkombis mit Honig für ein starkes Immunsystem

Eins plus Eins gleich Drei – das ist zumindest der Fall bei Synergie. Dabei entfalten Nährstoffe in gleichzeitig verzehrten Lebensmitteln zusammen eine positive Wirkung oder verstärken diese gegenseitig. Die Wirkung ist stärker als die jedes einzelnen Lebensmittels für sich.

Ein Lebensmittel, das oft mit anderen Lebensmitteln synergetisch wirkt, ist Honig. Naturbelassener Honig enthält in rohem Zustand über 180 Inhaltsstoffe. Darunter befinden sich mehr als 20 Zuckerarten, Aminosäuren, Vitamine B und C, Polyphenole, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme und ätherische Öle.

Ferner hat Honig eine besonders positive Wirkung auf den Zuckerstoffwechsel und sorgt für lang anhaltende, gleichbleibende Blutzuckerwerte. Darüber hinaus weist er antibakterielle Inhaltsstoffe auf und besitzt eine lindernde Wirkung bei Husten sowie wundheilende und hautregenerative Eigenschaften.

All diese Merkmale entfalten sich in Kombination mit anderen Lebensmitteln umso mehr. Im Folgenden einige Lebensmittel, die mit Honig synergetisch wirken.

Honig mit Knoblauch

Sowohl Honig als auch Knoblauch enthalten antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften, die bei gemeinsamer Anwendung möglicherweise noch wirksamer sind. Eine Untersuchung an Ratten ergab, dass die kombinierte topische Anwendung von Euphorbia-Honig (aus Mittelmeerländern wie Marokko) und Knoblauch bei der Behandlung von Brandwunden die Wundheilung verbessert. Die synergetische Wirkung kann dafür sorgen, dass die Wunde schneller und besser verheilt.

Honig mit Tee

Die Antioxidantien in Honig und schwarzem Tee wirken zusammen ebenfalls synergetisch. Laut einer Untersuchung aus Portugal verstärkt die gleichzeitige Verwendung von portugiesischen dunkel-, bernstein- und hellbraunen Honigsorten mit schwarzem Tee mit Zitronengeschmack die antioxidative Wirkung des Tees. Zu den Antioxidantien im Tee gehören Flavonoide, Phenole und organische Säuren, einschließlich Ascorbinsäure.

Einer anderen Studie zufolge hat Honig eine antibakterielle Wirkung, die mit grünem Tee synergetisch wirken kann. Demnach senkt das Spülen des Mundes mit grünem Tee, der mit Honig gesüßt war, wirksam die Population von Streptococcus mutans im Speichel – einem Bakterium, das mit Zahnkaries in Verbindung gebracht wird.

Honig mit Zitrone

Obwohl die Wirkung von Honig mit Zitrone bisher nur wenig erforscht ist, ist es ein altbewährtes Mittel gegen Infektionen der Atemwege, zum Beispiel Erkältungen. Die Mischung von Honig und Zitrone sei eine wirksame Kombination, die das Immunsystem stärkt und Halsschmerzen lindert, erklärte die Ernährungswissenschaftlerin Lisa Richards in einer E-Mail an Epoch Times.

„Honig enthält Antioxidantien und antimikrobielle Verbindungen wie Wasserstoffperoxid und Flavonoide, die in Kombination mit dem Vitamin C der Zitrone die Immunfunktion stärken“, schrieb sie. Zudem besitze Honig dank seiner dicken Konsistenz und seiner natürlichen Enzyme beruhigende Eigenschaften. Dies helfe, entzündetes Gewebe im Rachen zu umhüllen und zu beruhigen, fügte sie hinzu.

Außerdem unterstütze er die Verdauung. Die saure Natur der Zitrone rege die Verdauungsenzyme an, während Honig das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördere, so Richards.

Honig mit Vollkorn

Ferner kann Honig laut Richards die Bioverfügbarkeit von Mineralien wie Magnesium und Calcium in Vollkorngetreide verbessern.

„Sein saurer pH-Wert und das Vorhandensein von organischen Säuren wie Gluconsäure tragen dazu bei, diese Mineralien zu chelatisieren [zu einem Komplex zu binden], sodass sie vom Körper leichter aufgenommen werden können“, so die Ernährungswissenschaftlerin.

Die natürlichen Zucker des Honigs könnten auch die Freisetzung von Enzymen fördern, die Phytinsäure abbauen, meinte Richards. Das ist eine Verbindung im Getreide, die die Mineralstoffaufnahme hemmt.

Honig in Backwaren

„In Backwaren wirkt Honig aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften und seiner geringen Wasseraktivität, die das Wachstum von Schimmel und Bakterien hemmen, als natürliches Konservierungsmittel“, erklärte Richards weiter.

Der im Honig enthaltene Zucker sorge außerdem dafür, dass die Backwaren weich und länger haltbar bleiben sowie eine bessere Textur haben, schreibt sie.

Honig mit Früchten

Richards merkte des Weiteren an, dass „Honig die Aufnahme von Nährstoffen wie Vitamin C und Antioxidantien fördert, insbesondere in Beeren und Zitrusfrüchten“.

Die natürlichen Zucker im Honig könnten den Transport dieser Nährstoffe durch die Zellmembranen verbessern. Und seine Antioxidantien und Enzyme könnten die Vitamine während der Verdauung schützen und stabilisieren, sagte sie.

Diese Synergie ermögliche es dem Körper, die in den Früchten enthaltenen nützlichen Verbindungen besser zu nutzen und ihre gesundheitlichen Auswirkungen zu verstärken.

Honig in Joghurt

Laut zwei Studien, die im Jahr 2024 erschienen, trägt ein Esslöffel Honig in einer Portion Joghurt dazu bei, dass die nützlichen probiotischen Bakterien länger im Darm überleben.

„Mehrere probiotische Stämme können die Gesundheit des Verdauungstrakts wirksam unterstützen, indem sie beispielsweise Verstopfung verbessern oder die Dauer von antibiotikabedingtem Durchfall verringern“, schrieb Hannah Holscher in einer Erklärung. Sie ist außerordentliche Professorin in der Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und menschliche Ernährung an der University of Illinois Urbana-Champaign in den USA und Mitautorin der beiden Studien.

Es ist möglich, dass der Verzehr der Kombination von Joghurt und Honig die gesundheitlichen Vorteile der Probiotika im Joghurt verstärkt. Allerdings sei weitere Forschung notwendig, um dies genau zu bestimmen, so Holscher.

Honig und Essig

Honig kombiniert mit Essig, vor allem Apfelessig, ist ein jahrtausendealtes Heilmittel, auch Oxymel genannt. Sein Name leitet sich aus den griechischen Begriffen „oxy“ (sauer) und „meli“ (Honig) ab.

Oxymel ist antibakteriell, antiseptisch, entgiftend, immunstärkend, regenerierend, stoffwechselregulierend, entzündungshemmend, verdauungsfördernd, reizlindernd, mineralisierend und isotonisch. So wirkt der Sauerhonig bei zahlreichen Erkrankungen und Beschwerden wie Fieber, Atemwegserkrankungen, Immunschwäche, Vitamin- und Mineralienmangel, Verdauungsstörungen oder Verletzungen.

Auch ist Oxymel eine optimale Alternative für alkoholfreie Kräutertinkturen. So eignet es sich besonders gut für Kinder und alkoholabstinente Personen, da Honig und Essig unter anderem keine Belastung für die Leber darstellen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Honig

Es ist ratsam, Honig in Maßen zu genießen, da es zum größten Teil aus Zucker besteht. Zudem sollte man ihn von vertrauenswürdigen, lokalen Quellen kaufen und bei hochverarbeitetem Importhonig vorsichtig sein.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

[Mit Material von Epoch Times USA]