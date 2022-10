„Das Geheimnis der Medizin besteht darin, den Patienten abzulenken, während die Natur sich selber hilft“, wusste bereits Voltaire. In vielen Fällen helfen bereits Kleinigkeiten dabei, den eigenen Körper zu unterstützen.

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Gesunde Ernährung

Ganz gleich, ob man eine Erkältung lindern oder einfach gesünder leben möchte – es gibt natürliche Wege, seine eigene Immunität zu stärken. Ein gut funktionierendes Abwehrsystem verfügt über viele notwendige Mittel, Krankheiten wie Erkältungen und Co zu bekämpfen. Zur Stärkung des Immunsystems muss dabei nicht nur auf Medikamente zurückgegriffen werden, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Um das Immunsystem wirksam zu unterstützen, empfehlen viele Ärzte Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind. Dazu zählen viele Obst- und Gemüsesorten, pflanzliche Öle, Eier oder Gewürze wie Oregano und Zimt. Außerdem sollten vermehrt gesunde Fette wie Omega-3-Fettsäuren konsumiert werden. Omega-3-Fettsäuren sind beispielsweise in Fisch oder Leinsamen enthalten. Die Aufnahme von Knoblauch und Ingwer in die Ernährung trägt ebenfalls zur natürlichen Stärkung der Immunität bei.

Genauso wichtig ist das regelmäßige Trinken von Wasser. Die empfohlene Menge für einen Erwachsenen liegt bei mindestens 1,5 Liter pro Tag. Betätigt man sich körperlich stark oder ist es besonders heiß, sollte mehr Wasser getrunken werden. Wasser ist notwendig, damit der Körper richtig funktioniert und das eigene Immunsystem in Topform bleibt. Nimmt ein Mensch zu wenig Wasser zu sich, wird der Körper müde und die Haut möglicherweise trocken. Zudem kann die Person unter Kopfschmerzen leiden und der Körper ist weniger in der Lage, Krankheiten abzuwehren.

Mehr Kräuter und Vitamine

Ein bekannter Schlüsselpunkt ist beispielsweise Vitamin C. Die Forschung ist sich nicht einig, ob Vitamin C die Immunität im Allgemeinen verbessern kann. Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass dieses Vitamin dazu beitragen kann, die Zahl der Erkältungen zu verringern. Damit dies funktionieren kann, raten Ärzte, das Vitamin C regelmäßig einzunehmen und nicht nur dann, wenn sich eine Erkältung ankündigt.

Ebenso können Heilpflanzen wie Sonnenhut (lat. Echinacea) und Holunder helfen, die Dauer von Erkältungssymptomen zu verkürzen. Viele nützliche Kräuter wie Lavendel, Ringelblume oder Schafgarbe finden sich manchmal bereits im eigenen Garten.

Weniger Allergien, mehr Sport

Auch das Beseitigen von Nahrungsmittelallergien kann zu einem gesunden und starken Immunsystem beitragen. Allergologen und Naturheilkundler können helfen, Allergien zu identifizieren und sich im Alltag davon zu lösen. Sobald diese Allergien und Unverträglichkeiten entfernt sind, kann sich das Immunsystem vollständig auf die Bekämpfung von Krankheiten konzentrieren.

Weiterhin hilft mäßige Bewegung wie 20 bis 30 Minuten zügiges Gehen pro Tag, seine weißen Blutkörperchen zu mobilisieren. Diese Zellen sind ein elementarer Bestandteil des Immunsystems und helfen beim Schutz und schnellen Handeln bei Infektionen.

Körper entgiften und genügend Schlaf

Eine der besten vorbeugenden Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil besteht darin, die Belastung durch Umweltgifte zu verringern. Wenn ein Mensch über einen längeren Zeitraum hinweg Luftverschmutzung, Zigarettenrauch, dem Dampf von Reinigungsmitteln und Ähnlichem ausgesetzt ist, wird das Immunsystem stark belastet. Und ein gestresstes Immunsystem macht bekanntlich anfälliger für Krankheiten.

Um dies abzuwenden, kann auf umweltfreundliche und natürliche Reinigungsmittel zurückgegriffen und die Belastung gegenüber giftigen Chemikalien verringert werden. Sie sind zwar etwas teurer als herkömmliche Reinigungsmittel, aber eine einfache vorbeugende Maßnahme. Auch regelmäßige Spaziergänge und Wanderungen durch Parks, Wälder und Berge verhelfen dem Körper zu mehr Frischluft.

Eine weitere vorbeugende Maßnahme ist ausreichend Schlaf. Ratsam ist hierfür eine Schlafdauer von etwa acht Stunden. Dadurch fühlt sich ein Mensch nicht nur ausgeruhter und wacher, sondern unterstützt auch die eigene Immunität.

Lernen Sie, mit Stress umzugehen

Gelegentlicher Stress kann das eigene Immunsystem zwar stärken, jedoch kann dies auch sehr schnell chronisch werden und dem Körper schließlich schaden. Dabei ist Stress situations- und saisonabhängig – beispielsweise zur Ferienzeit, zu Weihnachten oder auch bei der jährlichen Steuererklärung. Wichtig ist, dass jeder Mensch seine jeweilige Stresssituation erkennt und entsprechend darauf reagiert.

Manchmal ist es nicht möglich, sich sofort von einer stressigen Situation zu befreien. Deshalb ist es umso wichtiger, dem Körper wenig später seine Ruhezeit zurückzugeben. Zu den beliebtesten Aktivitäten zur Stressbewältigung gehören Meditation, Yoga, körperliche Betätigung, Gespräche mit anderen Menschen oder Lesen. Gerade heute ist es wichtig, aus der Angst- und Stresskultur herauszukommen und seine Gesundheit mehr zu pflegen .

(Mit Material von The Epoch Times und Bel Marra Health)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 67, vom 22. Oktober 2022.