Künstlicher Winterschlaf: Menschen per Ultraschall ein- und ausschaltbar?

Die Natur macht es vor. Medizin, Raumfahrt und mehr wollen es: Forscher haben erstmals Tiere in einen Winterschlaf-ähnlichen Zustand versetzt, die keine natürliche Veranlagung dazu haben.

Der Winterschlaf ist ein energiesparender Zustand, in dem Tiere ihre Stoffwechselrate und Körpertemperatur drastisch senken, um raue Umweltbedingungen zu überleben. Forschern um Hong Chen, außerordentlicher Professorin für Biomedizintechnik an der Washington University in St. Louis, ist es gelungen, diesen Zustand künstlich herbeizuführen. – Auch bei Säugetieren, die gewöhnlich ganzjährig akti…