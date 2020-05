Neu entdeckter „Schwanen“-Komet bis Ende Mai mit bloßem Auge sichtbar

Mein lieber Schwan: Ende Mai und Anfang Juni können Erdlinge möglicherweise einen Blick auf den neu entdeckten Kometen „SWAN“ werfen. Der Komet ist derzeit kurz vor Sonnenaufgang in der südlichen Hemisphäre schwach sichtbar und ermöglicht Sternenguckern einen seltenen – Teleskop-freien – Blick auf einen Kometen.

Die erste Entdeckung des Kometen erfolgte nicht vom Boden aus, sondern über ein Instrument an Bord der ESA (Europäische Weltraumorganisation) und des Satelliten SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) der NASA. Als erster Mensch erblickte Amateurastronom Michael Mattiazzo Komet „SWAN“ Ende April in den Daten des sogenannten Solar Wind Anisotropies (SWAN)-Instruments des SOHO.

Das offiziell als C/2020 F8 (SWAN) klassifizierte Himmelsobjekt fiel Mattiazzo ins Auge, weil es mit etwa 1,3 Tonnen pro Sekunde riesige Wassermengen freisetzt. Da Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, machte diese Freisetzung den Kometen SWAN für die Instrumente von SOHO sichtbar.

Der achte Schwan

Komet SWAN ist der 3.932. Komet, der mit Daten von SOHO entdeckt wurde. Fast alle der rund 4.000 Entdeckungen beruhen auf Daten aus dem Koronografen von SOHO, einem Instrument, das das helle „Gesicht“ der Sonne mit einer Metallscheibe ausblendet. Dadurch wird die vergleichsweise schwache äußere Atmosphäre, die Korona, sichtbar. SWAN ist bereits der achte Komet, den Mattiazzo seit dem Start von SOHO im Jahr 1995 entdeckt hat.

Der Komet SWAN war der Erde am 13. Mai mit einer Entfernung von etwa 85 Millionen Kilometern am nächsten. Die sonnennächste Annäherung des Kometen SWAN, Perihel genannt, findet am 27. Mai statt.

Obwohl es sehr schwierig sein kann, das Verhalten von Kometen vorherzusagen, die der Sonne so nahe kommen, hoffen die Wissenschaftler, dass der Komet SWAN hell genug bleiben wird, um auf seiner weiteren Reise – bis Ende Mai/Anfang Juni – mit bloßem Auge gesehen zu werden.

Foto: ESA/NASA/SOHO „C/2020 F8 (SWAN)“ (Pfeil) ist bereits der achte Komet, den Amateurastronom Michael Mattiazzo in den SOHO-Daten gefunden hat. (Klick aufs Bild öffnet Animation in neuem Tab).

(Mit Material der NASA)