Shen Yun verzaubert Publikum beim Auftakt der Welttournee 2024 in Japan

Prachtvolle Kostüme, imposante Melodien, grandiose Künstler. Am 22. Dezember verzauberte Shen Yun sein Publikum beim Tournee-Auftakt in Japan mit einer außergewöhnlichen Darstellung aus klassischem chinesischem Tanz und berührender Musik.

In der Spielsaison tourt das einzigartige Künstlerensemble mit insgesamt acht Kompanien, jede mit einem Live-Orchester, um die Welt und begeistert seine Zuschauer mit einem neuen Programm.

„Es war wirklich wunderbar“, sagte Saito Yoshiko, Direktorin eines Gesundheits- und Schönheitsunternehmens nach der Aufführung in Nagoya. Schon lange hatte sie sich gewünscht, Shen Yun live zu erleben. Sie zeigte sich hocherfreut, dass ihr Traum nun endlich wahr wurde.

Besonders lobte sie die Bemühungen von Shen Yun, die chinesische Kultur wiederzubeleben. Dieser Beitrag sei auch für das japanische Volk wertvoll, damit die Menschen sich ihre eigene Geschichte und Tradition wieder bewusst machen.

Für den Buchhalter Okuda Yoshiki war das Live-Orchester ein absoluter Höhepunkt. Östliche und westliche Musikinstrumente seien regelrecht miteinander verschmolzen. Besondere die unverwechselbaren Klänge von Erhu und Pipa würden den Zuschauern das Gefühl vermitteln, in China zu sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Auftritt von Shen Yun derzeit in China durch das kommunistische Regime verboten ist, äußerte Yoshiki seine Hoffnung, dass sich das bald ändert. Diese Aufführung müsse baldmöglichst auch in China zu sehen sein, sagte er.

Auch bei Akiyama Takae, Direktor der örtlichen zentralen Zahnklinik, und seiner Begleiterin hinterließ der Auftritt von Shen Yun einen tiefen Eindruck. Nicht nur die tänzerischen Fähigkeiten der Künstler und die prachtvollen Farben, sondern auch die patentierte digitale Kulisse fand er einfach hervorragend. Auf diese Weise wird die Bühne ins Endlose ausgedehnt und ermöglicht es den Tänzern, in andere Welten einzutauchen.

„Ich war tief beeindruckt von den visuellen Effekten, der exquisiten Kreativität und der brillanten Ausbildung der Darsteller“, sagte er. „Die Hintergrundbilder und die Tanzbewegungen passten perfekt zusammen.“

Auch für seine Frau war die Vorstellung ein Genuss. In dem Moment, in dem der Vorhang aufging, „berührte es die Herzen der Menschen nicht nur optisch, sondern auch physisch“.

„Es war, als wäre man von Musik umgeben“, äußerte sie. Das habe sie zutiefst berührt.

Shen Yun auch in Europa erleben

Die Aufführungen von Shen Yun bestehen aus einer Reihe kurzer Episoden, in denen die Künstler das Publikum auf eine Reise durch die Dynastien und weite Regionen Chinas mitnehmen. Mit klassischen chinesischen, volkstümlichen und ethnischen Tänzen sowie musikalischen Solodarbietungen erzählt das Ensemble Legenden aus der Antike und Geschichten der heutigen Zeit im Reiche der Mitte, von den Heldentaten tapferer Generäle auf dem Schlachtfeld, über Tänze himmlischer Feen bis zu spektakulären Szenen aus magischen Reichen.

Daniel Herman, ehemaliger tschechischer Kulturminister, sagte nach einer Aufführung im Jahr 2016, dass Shen Yun „eine tiefe Kraft verkörpert, die Welt zu umarmen und immense Hoffnung zu vermitteln – es ist eine wahrhaft himmlische Erfahrung“. Er empfahl jedem, sich die Show anzusehen.

Shen Yun ist mehr als eine Aufführung – es ist die Wiederbelebung der Schönheit und Güte, die China vor der Übernahme durch den Kommunismus eigen war. Es ist ein Erlebnis, das das Herz inspiriert und ein wohles Gefühl vermittelt. Das Künstlerensemble Shen Yun Performing Arts ist in New York ansässig und die Künstler kommen aus der ganzen Welt.

Wie Zuschauer gegenüber Epoch Times immer wieder berichteten, sind Eintrittskarten für Shen Yun ein begehrtes Geschenk – auch zu Weihnachten.

In Europa startet die Tournee am 27. Dezember in Florenz, Italien. Auftritte in Österreich, Deutschland und der Schweiz folgen. Hier ein Überblick:

Österreich 10.–11. Feb. Salzburg 9.–11. Mai Graz Deutschland 14.–18. Feb. Ludwigsburg 22.–25. Feb. Mühlheim 28. Feb. –2. März Frankfurt 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Dusiburg 26.–28. April Füssen 30. April –2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

Karten gibt es unter de.shenyun.com.

Die Epoch Times ist Sponsor von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.