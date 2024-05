Junge Menschen in der Verantwortung

Junge Menschen engagieren sich einer Studie zufolge beinahe ebenso häufig ehrenamtlich wie ältere.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, gingen 2022 mehr als ein Drittel (36 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen einem Ehrenamt nach, am meisten Engagement zeigte die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen mit 38 Prozent. Unterschiede gab es demnach allerdings bei der Art der Beschäftigung.

Auch die beiden Altersgruppen der Menschen zwischen 30- und 40 Jahren und die über 65-Jährigen betätigten sich mit einem Anteil von jeweils 37 Prozent ehrenamtlich, wie die Statistiker mit Verweis auf die Zeitverwendungserhebung (ZEV) 2022 mitteilten.

Junge Menschen sind dabei häufig als Übungsleiter im Sportbereich tätig.

Weitere Bereiche, in denen junge Menschen besonders häufig ehrenamtlich oder freiwillig tätig waren, sind Kirchen und religiöse Gemeinschaften mit 18 Prozent sowie Rettungsdienst oder freiwillige Feuerwehr mit 17 Prozent.

Im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr war der Anteil bei den 18- bis 29-Jährigen deutlich höher als bei älteren Erwachsenen (durchschnittlich sechs Prozent).

(afp/red)