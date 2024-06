Ex-Leiter der US-Gesundheitsbehörde: Es sei höchste Zeit, „signifikante Nebenwirkungen“ der COVID-19-Impfstoffe zuzugeben

Dr. Robert Redfield, ehemaliger Direktor der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sagte letzte Woche, dass viele Beamte, die versuchten, die Öffentlichkeit vor möglichen Problemen mit den COVID-19-Impfstoffen zu warnen, unter Druck gesetzt wurden, zu schweigen. Er betonte, dass es höchste Zeit sei, zuzugeben, dass es „erhebliche“ Nebenwirkungen gab.

Dr. Redfield äußerte sich dazu am 16. Mai in einem Interview mit Chris Cuomo auf „NewsNation“, in dem er den Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die Gesundheitsbehörden aufgrund mangelnder Transparenz bei den Impfstoffen beklagte. Er sagte, die Impfstoffe hätten „viele Leben gerettet“, aber auch einige Menschen „ziemlich krank gemacht“.

„Diejenigen von uns, die versuchten, darauf hinzuweisen, dass es erhebliche Nebenwirkungen durch die Impfstoffe geben könnte, […] wurden quasi zum Schweigen gebracht, weil niemand darüber sprechen wollte, dass es möglicherweise ein Problem mit den Impfstoffen gibt. Man fürchtete, dass dies die Menschen davon abhalten würde, sich impfen zu lassen“, sagte er.

In seiner Rolle als Leiter des CDC war Dr. Redfield Teil der Operation Warp Speed der Trump-Administration, einem Projekt zur beschleunigten Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen zu einer Zeit, als wenig über das Virus bekannt war und ein schneller Impfstart als Schlüssel zur Eindämmung des Ausbruchs und zur Aufhebung der Lockdowns angesehen wurde.

Im September 2020, wenige Monate bevor die ersten COVID-19-Impfstoffe in den USA verabreicht wurden, sagte Dr. Redfield vor dem amerikanischen Senat aus, dass COVID-19 die „bedeutendste Herausforderung für die öffentliche Gesundheit unserer Nation seit mehr als einem Jahrhundert“ darstelle und dass die vorherrschende Ansicht unter Wissenschaftlern damals war, dass die allgemeine Sterblichkeitsrate der Krankheit in den USA irgendwo zwischen 0,4 und 0,6 Prozent liege.

„Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, liegt die Sterblichkeitsrate bei Personen unter 18 Jahren bei etwa 0,01 Prozent, bei Personen im Alter von 19 bis 69 Jahren bei etwa 0,3 Prozent und bei Personen über 70 Jahren bei etwa 5 Prozent,“ sagte er damals.

Trotz anhaltender Kontroversen über die Schwere von COVID-19 schätzt eine Studie, dass die weltweite Sterblichkeitsrate im Februar 2020 bei 8,5 Prozent lag, aber bis August 2022 auf 0,27 Prozent gesunken ist. Das bedeutet, dass das geschätzte relative Risiko in diesem Zeitraum um beeindruckende 96,8 Prozent reduziert wurde. Laut den Studienautoren sei dies auf ein Zusammenspiel von weniger gefährlichen Virusmutationen, einer hohen Durchinfektionsrate und den COVID-19-Impfungen zurückzuführen.

Redfield erklärte, dass die Impfstoffe besonders für die am meisten gefährdeten Menschen über 60 oder 65 Jahren wichtig seien, während sie für Personen unter 50 weniger entscheidend seien. Obwohl die Impfstoffe viele Leben gerettet hätten, räumte er ein, dass einige Menschen erhebliche Nebenwirkungen erlitten hätten. Er erwähnte, dass er mehrere Personen kenne, die trotz fehlender COVID-Infektion durch den Impfstoff krank geworden seien, und betonte, dass dies anerkannt werden müsse.

Impfkontroverse

Die Gefährlichkeit von COVID-19 vor allem zur Zeit der Ursprungsvariante ist nach wie vor schwer einzuschätzen, da unklar ist, ob die Todesfälle aufgrund verschiedener Faktoren über- oder unterschätzt wurden. Dazu gehören die mangelnde Klarheit über die Rolle von Vorerkrankungen bei Todesfällen, bei denen COVID-19 als Hauptursache angegeben wurde, oder die Unterberichterstattung asymptomatischer Infektionen. Neben der Frage, ob Menschen „an“ COVID-19 oder „mit“ einem positiven SARS-CoV-2-Test gestorben sind, gibt es auch Fragen zur Rolle von sekundärer Pneumonie durch mechanische Beatmung.

Unabhängig davon zeigte die zuvor erwähnte Studie vom Januar 2023, dass die globale Fallsterblichkeitsrate von COVID-19 im Verlauf der Pandemie dramatisch gesunken ist.

Neben einem Rückgang der COVID-19-Todesfälle gibt es zunehmende Bedenken hinsichtlich der gemeldeten Nebenwirkungen von Impfstoffen. Die häufigsten Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe werden als leicht eingestuft, wobei Fieber, Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein zu den häufigsten gehören. Es gibt jedoch auch andere, schwerwiegende Nebenwirkungen, die beobachtet wurden.

So wurden beispielsweise mittlerweile Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und Entzündungen der äußeren Herzschicht (Perikarditis) offiziell von der amerikanischen Gesundheitsbehörde (CDC) als bekannte Nebenwirkungen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Moderna und Pfizer anerkannt.

Auch Erkrankungen des Nervensystems wurden gemeldet. Zudem wurden auch Studien veröffentlicht, die COVID-19-Impfstoffe auf Basis des Spike-Proteins mit Hautproblemen, einem dumpfen Klingeln in den Ohren (Tinnitus), Sehbeeinträchtigungen, Blutgerinnungsstörungen und sogar Todesfällen in Verbindung bringen.

Berichte des Programms „American Thought Leaders“ von Epoch TV zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Todes in engem zeitlichen Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen (ohne nachgewiesene Kausalität) über 100-mal höher war als bei Grippeimpfungen. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich eines Anstiegs der Übersterblichkeit nach der Impfung.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Ex-CDC Director Says It’s High Time to Admit ‘Significant Side Effects’ of COVID-19 Vaccines“. (deutsche Bearbeitung kr)