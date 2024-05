US-Gesundheitsbehörde hatte Hinweise, dass COVID-19-Impfstoffe Todesfälle verursachen

Beamte der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hatten Hinweise darauf gefunden, dass die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna mehrere Todesfälle verursacht haben könnten. Trotzdem erklärten sie öffentlich, dass es keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und Todesfällen geben würde. Die Informationen stammen aus einem Dossier, das die Epoch Times durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat und das bislang nicht veröffentlicht wurde.

CDC-Mitarbeiter untersuchten Berichte über Todesfälle nach Impfungen und entdeckten, dass bei einigen Verstorbenen auf den Totenscheinen und in den Autopsieberichten Myokarditis verzeichnet war. Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, ist mittlerweile als Nebenwirkung dieser Impfstoffe bekannt.

Es wurde ebenfalls festgestellt, dass bei einigen Todesfällen die Myokarditis direkt auf die Impfung zurückgeführt wurde.

Die CDC-Mitarbeiter stellten fest, dass in einigen Fällen die Todesumstände der Behörden-Definition von Myokarditis entsprachen, dass zum Beispiel die Patienten innerhalb von 42 Tagen nach Erhalt des Impfstoffs Symptome entwickelten und die Verstorbenen keine Symptome einer Virusinfektion zeigten. Nach Ansicht der Beamten wird ein möglicher Zusammenhang zwischen Impfung und Symptomen nach 42 Tagen jedoch unwahrscheinlich. Außerdem wurden Todesfälle nach der Impfung als nicht damit zusammenhängend klassifiziert, wenn alternative Todesursachen gefunden werden konnten.

Dr. Clare Craig, eine britische Pathologin, bestätigte gegenüber der Epoch Times, dass in solchen Fällen dennoch „absolut sicher“ von einem kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfall auszugehen wäre.

Obwohl die meisten dieser Erkenntnisse bereits bis Ende 2021 vorlagen, behauptete die Gesundheitsbehörde weiterhin, dass es keine Beweise dafür gäbe, dass die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer in Verbindung mit Todesfällen stehen, die im amerikanischen System zur Meldung von Impfnebenwirkungen (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) erfasst wurden.

Zusammenhang zwischen mRNA-Impfungen und Todesfällen?

In einem Schreiben vom 13. Juni 2023 an die Epoch Times erklärten Beamte der Gesundheitsbehörde CDC, dass für keine Todesfälle, die dem VAERS gemeldet wurden, Beweise darauf hindeuten würden, dass die Impfung mit Moderna oder Pfizer „den Tod verursacht oder dazu beigetragen hat“.

Hingegen teilte die Behörde mit, dass es Beweise gäbe, die darauf hindeuten, dass der Johnson & Johnson-Impfstoff zu sieben Todesfällen beigetragen hat. Diese Todesfälle stehen in Verbindung mit Thrombose und Thrombozytopenie-Syndrom, die nach der Impfung auftraten.

„Das ist ein Skandal, wenn man solche Informationen hat und weiterhin diese unehrliche Behauptung verbreitet, dass es nur sieben Todesfälle gibt“, meinte Dr. Andrew Bostom, Herzspezialist aus den USA.

Eine Sprecherin der CDC, konfrontiert mit der Akte und Dutzenden Fragen dazu, sagte, dass „die Feststellung der Todesursache durch den zertifizierenden Beamten, Arzt, Rechtsmediziner oder Leichenbeschauer erfolgt, der die Todesurkunde ausfüllt.“

Die Sprecherin lehnte es ab, zu erklären, warum die CDC Autopsien oder Todesurkunden nicht als Beweis für Kausalität ansieht, welche Kriterien den durch Impfstoffe verursachten Tod festlegen würden und ob die Zahlen seit 2023 aktualisiert wurden. Sie lehnte es auch ab, Fragen zu spezifischen in der Akte aufgeführten Todesfällen zu beantworten und verwies auf „Datenschutz und Vertraulichkeit“.

Menschen, die in den USA mit bestätigtem oder vermutetem COVID-19 sterben, werden als COVID-19-Todesfälle gezählt. Diese Zählung schließt eine Anzahl von Todesfällen aus nicht zusammenhängenden Ursachen ein. Die CDC riet 2023 auch dazu, COVID-19 in die Zertifikate aufzunehmen, auch wenn der Tod Jahre nach einer COVID-19-Infektion eintrat.

„Sie gehen genau den entgegengesetzten Ansatz bei COVID-Todesfällen! Jeder Tod nach einem Test war ein COVID-Tod. Kein Tod nach einer Impfung ist ein Impftod!“, sagte Dr. Craig.

Mehr Menschen starben

Ab April 2021 begannen Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde CDC, mit Gesundheitsdienstleistern und anderen Institutionen in Kontakt zu treten, um medizinische Dokumente, Sterbeurkunden und Autopsieberichte zu sammeln. Ziel war es, die Echtheit der eingegangenen Berichte über Impfnebenwirkungen zu überprüfen.

Laut der Epoch Times vorliegenden Akte hat die CDC bis zum 13. April 2023 insgesamt 3.780 solcher Berichte geprüft. Einige dieser Berichte waren Duplikate. Unter den geprüften Fällen wurden 101 Todesfälle festgestellt.

In einem Fall litt ein 37-jähriger Mann kurz nach Erhalt einer COVID-19-Impfung von Moderna an Symptomen, die durch Myokarditis verursacht werden können wie Atemnot. Der Mann brach drei Tage nach der Impfung zusammen und wurde daraufhin für tot erklärt.

Dr. Darinka Mileusnic, die Gerichtsmedizinerin, die den Mann untersuchte, schrieb in einem Autopsiebericht, dass der Patient an einer „postvakzinalen systemischen Entzündungsreaktion“ starb, die unter anderem akute Myokarditis verursachte.

Der CDC-Mitarbeiter, der mit der Untersuchung des Todesfalls beauftragt war, schrieb, dass es „offensichtlich ein plötzlicher Tod nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs“ war. Der Mitarbeiter analysierte, dass akute Myokarditis als einer der Todesursachen identifiziert wurde. Es wurden jedoch auch andere Befunde erhoben, die sowohl auf mögliche Impfnebenwirkungen als auch auf andere, nicht mit dem Impfstoff zusammenhängende Ursachen zurückzuführen seien. Daher kam der Mitarbeiter zu dem Schluss, dass es nicht klar festzustellen sei, ob der eingetretene Tod ausschließlich durch den Impfstoff verursacht worden sei.

Dr. Mileusnic lehnte eine Stellungnahme ab.

Nachdem ein anderer Mann, 24, am 27. Oktober 2021, etwa zwei Monate nach Erhalt einer zweiten Pfizer-Impfung, verstarb, diagnostizierte sein Gesundheitsdienstleister Myokarditis. Eine Autopsie listete „Komplikationen von COVID-19-Impfstoff-bezogener Myokarditis“ laut der Akte als Todesursache auf.

Ein postmortaler Test auf COVID-19 fiel negativ aus, es wurden keine viralen Organismen bei der postmortalen Untersuchung des Herzens gefunden, und es gab keine anderen Anzeichen von Viren, welche die Myokarditis verursacht haben könnten.

Ein weiterer geimpfter 77-jähriger Mann wurde am 14. November 2021 tot zu Hause aufgefunden. Die Autopsie bestätigte, dass der Mann Perikarditis hatte, und listete laut der Akte die Todesursache als „Komplikationen des COVID-19-Boosters“ auf.

Der CDC-Mitarbeiter, der den Fall untersuchte, bestätigte, dass die Diagnose der Perikarditis gemäß den CDC-Kriterien sowohl durch die Autopsie als auch durch die Sterbeurkunde gestützt wird. Er wies jedoch darauf hin, dass auch Begleiterkrankungen wie koronare Herzkrankheit als mitverursachend für den Tod angegeben wurden. Der Patient hätte auch etwa zwei Monate vor dem Tod Impfungen gegen Influenza und Gürtelrose erhalten, daher „ist es schwierig zu sagen, ob der COVID-19-Impfstoff allein Perikarditis verursacht hat“, schrieb der Mitarbeiter.

Eine hinterlassene Sprachnachricht mit Bitte um Stellungnahme beim behandelnden Arzt des Verstorbenen blieb unbeantwortet.

Weitere Todesfällen aus der CDC-Akte:

Ein Mann, dessen Alter geschwärzt wurde, erlitt im April 2021 einen plötzlichen Herztod nach einer Johnson & Johnson-Impfung. Er wurde mit Myokarditis diagnostiziert, was durch den Gerichtsmediziner bestätigt wurde. Ein CDC-Mitarbeiter stellte fest, dass der Fall technisch gesehen nicht der Falldefinition der Behörde entsprach, sie würden jedoch „wahrscheinliche subklinische Myokarditis angesichts der histopathologischen Befunde in Betracht ziehen“.

Eine 21-jährige Frau, die 2021 nach Anfällen von Krämpfen und Herzrhythmusstörungen im Anschluss an einer Pfizer-Impfung verstarb, wies bei der Autopsie Anzeichen von lymphozytärer Myokarditis auf. Die Gesundheitsbehörde CDC führte diesen Fall als bestätigte Myokarditis, bei der keine viralen Ursachen nachgewiesen werden konnten.

Ein 45-jähriger Mann wurde 2021 tot in seinem Bett gefunden, nachdem er mit Moderna geimpft wurde, aber eine Untersuchung auf Myokarditis und Perikarditis wurde nicht durchgeführt.

Bei einer 55-jährigen Frau, die 2021 nach einer Johnson&Johnson-Impfung, „regungslos auf einem Feld gefunden wurde“, wurde bei der Autopsie Myokarditis bestätigt, und es wurde festgestellt, dass sie einen Herzstillstand erlitten hatte. Der Tod entsprach der Falldefinition der CDC, aber eine gleichzeitig vorhandene obere Atemwegsinfektion „macht virale Myokarditis zu einer möglichen alternativen Ursache“, schrieb ein CDC-Mitarbeiter. Der Gerichtsmediziner lehnte einen Kommentar ab.

Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson haben keine Anfragen zur Stellungnahme beantwortet.

Die Chargennummern der Impfstoffe, die den Verstorbenen injiziert wurden, waren unter den Informationen, die vom CDC unkenntlich gemacht wurden. Laut Daten des CDC, die von der gemeinnützigen Organisation Informed Consent Action Network beschafft wurden, verursachten einige Impfstoffchargen erheblich mehr Nebenwirkungen als andere.

In wissenschaftlichen Fachzeitschriften wurden Todesfälle in verschiedenen Ländern dokumentiert, die auf eine durch Impfstoffe verursachte Myokarditis zurückgeführt werden, darunter auch Todesfälle bei jüngeren Menschen. Darüber hinaus wurden weitere Todesfälle, die nicht mit Myokarditis in Verbindung standen, von internationalen Behörden als durch Impfstoffe verursacht bestätigt. Sterbeurkunden, die Epoch Times aus verschiedenen US-Bundesstaaten erhalten hat, listen ebenfalls COVID-19-Impfstoffe als Ursache oder mitwirkenden Faktor für zahlreiche Todesfälle auf.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „EXCLUSIVE: CDC Found Evidence COVID-19 Vaccines Caused Deaths“. (deutsche Bearbeitung kr)