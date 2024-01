„Welle von Schauprozessen“ in China – EU-Parlament debattiert über Resolutionsantrag

Der einfache Teebauer, Yuande Ding, aus einem Dorf mit dem nahezu unaussprechlichen Namen Yanjiazhuang, nahe der ostchinesischen Hafenstadt Rizhao. Verschleppt, verschwunden und schon längst vergessen wäre Herr Ding, wenn nicht sein Sohn Lebin im fernen Berlin immer wieder und vehement an das Schicksal seines verhafteten – und nun auch verurteilten – Vaters erinnern würde.

Kürzlich bekam Lebin Ding Unterstützung durch den EU-Abgeordneten Michael Gahler. Der CDU-Politiker verlinkte den Fall auf X und forderte konkrete Schritte von der EU-Kommission, namentlich von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): „Die aktuelle Welle von Schauprozessen darf nicht unbemerkt bleiben. Die KPC-Strukturen sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie auch nach chinesischem Recht Menschen ohne rechtliche Grundlage verfolgen. Wir sollten die Täter bestrafen, indem wir Visa verweigern und ihre Vermögenswerte im Ausland beschlagnahmen. @vonderleyen“, so das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament.

Such current wave of show trials must not go unnoticed. The CCP structures should be aware that they are even according to Chinese law persecuting people without a legal base. We should sanction the perpetrators by denying visas and seizing their assets abroad. @vonderleyen https://t.co/Xjn3q5ClbP

