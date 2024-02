Hunderttausende zwischen Bundestagsgebäude und Kanzleramt

Langsam füllt sich die große Grünfläche vor dem Reichstagsgebäude. Menschen aller Altersgruppen kommen herbei, Familien, Einzelpersonen, alle mit einem gemeinsamen Ziel: Protest. IhreBotschaften prangen auf Transparenten, manche professionell gestaltet, andere handgemacht.

Der Himmel hängt auch an diesem Samstag (03.02.) voller grauer Wolken, erste Regentropfen fallen. Ein teilweise böiger Wind weht über die Versammlungsfläche zwischen Bundestagsgebäude und Kanzleramt. Lautsprechertürme ragen empor, ein großes Aufgebot Berliner Polizisten und Bundespolizisten zieht geordnet in Gruppen mit Lageplänen in der Hand über die Versammlungsfläche. Doch größere Kundgebungen gab es auch in Dresden, Freiburg, Augsburg, Nürnberg und Saarbrücken. Auch in vielen kleineren Städten und Gemeinden gingen Menschen auf die Straße.

Differenzieren und genau hinsehen

Nicht nur in Berlin sind sie gekommen, um gegen „Rechts“ zu demonstrieren, die Ansichten differieren. Der Arzt Andreas Lamers (60) sieht die AfD von Rechtsextremisten infiltriert. „Rechte Politik ist nicht das Problem, aber der Rechtsextremismus stellt eine Gefahr dar.“

Ein paar Schritte weiter eine junge Frau, die anonym bleiben möchte. Sie sieht keinen Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem. „Für mich ist rechts rechts und Rechtsextremismus ist nur ein weiterer Schritt in Richtung rechts.“ Ab dem Punkt, wo rechts beginne, höre es für sie auf, erklärt sie. Sie nehme die Gesellschaft als zerrissen und „fragil“ war. „Es gibt keinen Dialog, keinen Diskurs und ganz viele Ideologien herrschen.“ Historische Kriege, Finanzkrisen und die Corona-Pandemie seien Ursachen für diese Spaltung. Sie glaubt, dass Gespräche die Spaltung auflösen könnten, aber wie, wenn es um Abschiebungen geht?

Nach Ansicht des Psychotherapeuten Frank Janßen (68) trägt die jetzige Regierung eine Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung. Trotz unterschiedlicher extremer Anforderungen habe sie sich tapfer geschlagen. Die Pluralität der Gesellschaft mache sich „zum Glück“ auch in der AfD unter den Politikern und Mitgliedern bemerkbar. Nicht jeder wäre wie Höcke. „Darauf gründet sich auch meine Hoffnung, dass da der ein oder andere langsam zu Verstand kommt und sich wieder von der Partei distanziert.“

SPD und Grünen-Politiker vor Ort

Eine größere Gruppe mit weithin sichtbaren SPD-Fahnen steht auf der Rasenfläche, sie tragen Schilder einer Berliner SPD-Frauenorganisation. Mittendrin in einem hellroten Mantel steht SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, direkt neben ihr die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (Grüne).

Eine Interviewanfrage lehnen beide ab. Später ist auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit dabei. Er zeigt sich laut Medienberichten mit einem Plakat: „Nazis die Rote Karte zeigen“. Grünen-Chefin Ricarda Lang und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sind zu sehen mit einem Plakat mit der Parole „Lieber solidarisch statt solide arisch“.

Die Hauptbühne steht am selben Platz wie bei der Anti-AfD-Großdemo vor zwei Wochen mit mehr als hunderttausend Teilnehmern. Viele der damaligen Transparente sind auch jetzt wiederzufinden. Die Plakate auf der Demo tragen oft Parolen die sich gezielt gegen die AfD und deren Vertreter richten. Auf der Bühne sprechen viele junge Menschen, auch mit migrantischem Hintergrund.

Ein buntes Netzwerk

„Wir sind die Brandmauer gegen rechts“ lautet das Motto der Versammlung. Als Organisator fungiert das Netzwerk „Hand in Hand“. Einer ihrer Mitorganisatoren, Bruno Balscheit erklärt uns, dass fast 2.000 Organisationen den Aufruf auf ihrer Website, der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger zuzuschauen, unterzeichnet hätten.

In dem Netzwerk haben sich im Oktober 2023 die verschiedensten zivilgesellschaftlichen Akteure zusammengetan, wie „Fridays for Future“, „Leave no one behind“ oder „Borderline Europe“. Aber auch Einzelpersonen, Organisationen wie Pro Asyl oder Correctiv, sind da. Auch Sportvereine und kirchliche Organisationen und Gewerkschaftsgruppen. Es gäbe Gruppen, die politischen Parteien nahestehen würden, ebenso wie Gewerkschaften, Hilfswerke, Kirchengruppen, Sozialvereine und Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen und Linkspartei – Jusos, Grüne Jugend und Linksjugend. Zu sehen sind auch linksextreme Gruppen wie die Marxistisch-Leninistische Partei oder die israelfeindliche Gruppierung „Young Struggle“.

Ziel des Netzwerkes ist, „dem Rechtsruck und Erstarken der AfD etwas entgegenzusetzen“, weil man wisse, wichtige Wahlen stünden an, so Balscheit. „Wir sind ein überwiegend progressives Netzwerk und versuchen auch mit unserer Arbeit progressive Akzente zu setzen.“ Man freue sich, dass man Menschen aus der Defensive geholt habe. „Wir wollen, dass sich diese Energie, der letzten Tage und Wochen verstetigt.“ Man plane strategisch Aktionen während des ganzen Jahrse. Finanziert sei die Demo und die Arbeit des Netzwerkes mit Spenden.

Unter den Teilnehmern ist auch eine größere Gruppe gekleidet mit traditionellen Palästinenser-Tüchern, sie rufen im Sprechchor israelkritische Aussagen. Auch sind zahlreiche farbige Migranten in größeren Gruppen zu sehen – und ein schwarz gekleideter Antifa-Block mit der entsprechenden Flagge.

Menschenkette um den Bundestag

Während vor zwei Wochen die Moderatoren von der Bühne aus die Versammlungsteilnehmer animierten „Ganz Berlin hasst die AfD“ zu rufen, heißt es heute „Ganz Berlin stoppt die AfD“ oder „Alle zusammen gegen den Faschismus“ und „Refugees are welcome here“. In den Medien war zuvor Kritik laut geworden, dass es „Ganz Berlin hasst die AfD“-Rufe gab.

Der Zuwachs an AfD-Mitgliedern hält parallel zu den Protesten weiter an. Allein im Januar seien 2.500 Neumitglieder zu verzeichnen und dies trotz Veröffentlichung des Correctiv-Berichtes über jenes Treffen in Potsdam. Auf einer Podiumsdiskussion der Konrad-Adenau-Stiftung berichtete kürzlich ein CDU-Mann, der Geschäftsführer eines Arbeitgeberverbandes ist, und gut mit den Gewerkschaften und SPD-Funktionären vernetzt ist, dass ganze SPD-Ortsvereine aus Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierungspolitik zunächst zur CDU und dann zur AfD oder direkt gleich zur AfD wechseln würden.

Lesen Sie auch CDU-Mitglied: Müssen die „Merkelzeit“ genau analysieren

Nach Angaben der Berliner Polizei sind über 150.000 Menschen bei der Kundgebung versammelt, die Veranstalter sprechen von 300.000 Personen. Die geplante große Menschenkette um den gesamten Bundestag wurde nur in stark abgeschwächter Form mit einigen Hundert Teilnehmern davor durchgeführt. Mit ihr sollte symbolisch das Reichstagsgebäude als Sitz des deutschen Bundestages vor Angriffen von „Rechts“ geschützt werden.

Ivan hat Angst, seine Staatsbürgerschaft zu verlieren

Mit dabei ist auch Ivan (25) aus Russland. Er hat mit 18 seinen deutschen Pass erhalten. „Ich möchte nicht mit der Angst leben, dass die Rechten mir später einmal meine Staatsbürgerschaft wegnehmen und mich abschieben.“ Die AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel und Chrupalla erklärten, darauf angesprochen, dass es solche Pläne überhaupt nicht in ihrer Partei gebe.

Während des Interviews werden wir plötzlich von zwei Männern als faschistisches Leitmedium beschimpft. Ob wir uns nicht schämen würden, hier zu sein. Wir wären Teil des Problems, heißt es. Auf die Frage, woran sie diese Einordnung festmachen würden, verweisen sie auf einen Wikipedia-Artikel über Epoch Times.

Auf die Erwiderung, dass die Neutralität dieses Artikels umstritten ist, heißt es, dass man das „Faschistische“ an den Artikeln auf unserer Website sehen würde. Die Frage danach, welche Aussagen in den Artikeln genau gemeint wären, bleibt von Beiden unbeantwortet.

Und jenseits von Berlin?

Bundesweit gab es mehr als hundert Kundgebungen, die Teilnehmerzahlen liegen laut den jeweiligen Polizeidienststellen bei 30.000 in Freiburg, 25.000 in Nürnberg, 24.000 in Augsburg und 10.000 in Saarbrücken. Auch in Kleinstädten wurde demonstriert. Im thüringischen Greiz versuchten Nazis eine Kundgebung von rund 800 Menschen zu stören, wie Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der selbst vor Ort war, auf X schrieb. Die Störer seien aber „heftig in der Unterzahl“ gewesen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf X von einem „starken Zeichen für die Demokratie und unser Grundgesetz“. Und: „Ob in Eisenach, Homburg oder Berlin: In kleinen und großen Städten im ganzen Land kommen viele Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gegen das Vergessen, gegen Hass und Hetze zu demonstrieren.“

CSU-Chef Markus Söder nannte die AfD gegenüber der „Rheinischen Post“ eine „zutiefst rechtsextreme Partei“. Er fügte hinzu: „Es schüttelt mich jedes Mal regelrecht, wenn ich diese hasserfüllten Reden höre.“ Grünen-Chefin Ricarda Lang schrieb auf X: „Die AfD lebt von der Mär, dass sie eine schweigende Mehrheit vertritt. Doch jetzt steht die Mehrheit auf.“

Die AfD interpretiert das Kundgebungsgeschehen anders. Sie sprach auf X von einer „durchsichtigen Hetzkampagne gegen Deutschlands einzige wirkliche Oppositionspartei“. Parteichef Tino Chrupalla wertete die Proteste in einem Interview mit dem Deutschlandfunk als Ablenkungsmanöver der Regierung. Die Menschen dürften sich „nicht missbrauchen lassen“ von staatlichen Institutionen.

Ähnlich äußerte sich WerteUnion-Chef Hans-Georg Maaßen auf X über die Demonstranten: „Wenn all diese Leute irgendwann begreifen, wofür sie missbraucht wurden, dann wird das ein schwerer Erkenntnisprozess.“

Fazit der Polizei: Berlin teilweise überfüllt

Doch zurück nach Berlin und an den Bundestag. Was ist später am Tag das Fazit der Polizei? Es war voll, teilweise überfüllt, friedlich und ohne Gegendemonstrationen. Manchmal mussten die Beamten verhindern, dass Absperrungen überklettert wurden. Manche Bereiche wurden wegen Überfüllung geschlossen.

Unter grau verhangenem Himmel hat die Veranstaltung begonnen und so endet sie auch. Noch lange danach sind die U- und S-Bahnhöfe überlaufen. Nass zieht man wieder nach Hause. Dann geht auch für die rund 700 Polizisten, welche die Versammlung absicherten, in den Feierabend.