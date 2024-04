Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag beschlossen – Proteste vor dem Bundestag

Heute wurde im Bundestag in einer namentlichen Abstimmung über das Selbstbestimmungsgesetz abgestimmt. Mit 372 zu 251 Stimmen wird dieses nun ab 1. November 2024 in Kraft treten und das Transsexuellengesetz aus den 1980ern ablösen. Die Reaktionen sind auch nach der Abstimmung so kontrovers wie vor der Abstimmung.