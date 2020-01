Spanischer Minister Escrivá: Wir brauchen mehrere Millionen Migranten für unser Land

Die spanische Wirtschaft braucht nach Ansicht der Regierung mehrere Millionen Migranten, um ihr derzeitiges Niveau zu halten.

Sein Land zähle derzeit rund 47 Millionen Einwohner, führte der für Soziale Sicherheit und Migration zuständige Minister José Luis Escrivá am Donnerstag bei einem Forum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Migration in Paris aus. „Und wir brauchen acht bis neun Millionen Menschen, nur um die Zahl der aktiven Bevölkerung zu halten.“

Niemand könne der demographischen Entwicklung entkommen, sagte Escrivá weiter. „Wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, müssen wir darauf vorbereitet sein, zusätzliche Migranten aufzunehmen.“

Escrivá mahnte zugleich: „Wir müssen unsere Gesellschaften darauf vorbereiten; ihnen erklären, warum das für sie, ihre Kinder und die künftigen Generationen gut ist.“

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson wies bei der Konferenz auf ein „mangelndes Vertrauen“ der Menschen gegenüber den politisch Verantwortlichen hin. Die Bürger in Europa seien durchaus bereit zur Aufnahme „schutzbedürftiger Migranten oder Einwanderer, die einen Beitrag zu unserer Wirtschaft leisten“.

Die Sorge der Bevölkerung sei es aber, dass die Migration unkontrolliert verlaufe. „Wir müssen zeigen, dass wir die Immigration unter Kontrolle haben“, sagte Johansson. (afp)

