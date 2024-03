Ex-Transgender-Jugendliche: Trans-Debatte nimmt Fahrt auf

Die jungen Frauen Chloe Cole aus Kalifornien, Laura Becker aus Wisconsin und Camille Kiefel aus Oregon litten früher unter Geschlechtsdysphorie und wollten ein Leben als Mann leben. Sie unterzogen sich mehreren medizinischen Behandlungen, die sie mittlerweile bereuen.

Auf den Stufen des kalifornischen Kapitols in Sacramento erzählten sie vor einer Gruppe von Unterstützern am 14. März ihre jeweilige Leidensgeschichte. Epoch Times war vor Ort.

Chloe Cole

Cole bekam in jungen Jahren Testosteron verschrieben und mit 15 Jahren die Brüste operativ entfernt. „Mit 16 Jahren, ein Jahr nach meiner Operation, wusste ich nicht, wie ich mich nennen sollte“, sagte sie. „Ich wusste nicht, dass es das Wort ‚Detransitioniererin‘ gibt. Aber ich wusste, dass ich eine bin. Diese Gemeinschaft gibt mir Halt, wenn die Transgender-Industrie mich niedermacht.“

Das Umfeld habe sich mittlerweile geändert, sagte sie. „Wir haben endlich ein Sprachrohr bekommen, um Menschen zu helfen, die Fehler gemacht haben, und andere davor zu bewahren, in die gleichen Traumata und Nöte zu geraten, die wir erlebt haben.“

Im vergangenen Monat reiste Cole erst nach Tennessee und später nach Arizona, um sich für Gesetze einzusetzen, die sogenannten Detransitionierern helfen sollen.

In beiden Staaten werden derzeit Gesetzentwürfe diskutiert, die vorsehen, dass Krankenversicherungen, die Verfahren zur Geschlechtsumwandlung abdecken, auch Behandlungen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Geschlechts übernehmen müssen.

Diese Gesetzentwürfe seien eine gute Gelegenheit für die Bundesstaaten, parteiübergreifend zusammenarbeiten. „Blaue [demokratische] und rote [republikanische] Staaten fangen an, sich zu vereinen und uns allen zu helfen“, sagte Cole.

Große Herausforderungen

Trotz der Fortschritte stehen Detransitionierer immer noch vor großen Herausforderungen.

Der Prozess, eine Geschlechtsumwandlung rückgängig zu machen, sei laut Cole ein großes „Mysterium“. Medizinische Behandlungen seien „größtenteils unerforscht und experimentell“ und würden wieder von den gleichen Ärzten durchgeführt, die die Geschlechtsumwandlungen vornehmen.

„Ihre Ideologie vernebelt ihr Urteilsvermögen“, sagte Cole. „Wir benötigen echte Hilfe. Wir haben keine Versicherungscodes, was bedeutet, dass der Unterschied zwischen Transition und Detransition nicht einmal medizinisch anerkannt wird.“

Dieser „Mangel an Behandlung“ macht den Prozess der Detransition oder „Rückkehr in die Realität“, wie sie es nennt, unglaublich schwierig und halte das „falsche Versprechen aufrecht, dass man sein Geschlecht ändern kann“, sagte sie.

Geplante Volksabstimmung

Cole hofft, dass die Initiative in Kalifornien mit dem Namen Protect Kids California „den letzten Nagel in den Sarg für die Genderindustrie schlagen“ wird.

Die Initiative wurde von mehreren Elternrechtsgruppen ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, genügend Unterschriften zu sammeln, um eine Volksabstimmung bei der nächsten Wahl zu ermöglichen.

Sollte die Abstimmung am 5. November erfolgreich verlaufen, wären Pubertätsblocker, Hormonbehandlungen und geschlechtsangleichende Operationen für Minderjährige in dem Westküstenstaat verboten.

Außerdem wären Schulen verpflichtet, Eltern über die psychische Verfassung ihrer Kinder auf dem Laufenden zu halten, einschließlich Fragen der Geschlechtsidentität. Jungen, die sich als Mädchen identifizieren, wären dann untersagt, an Sportwettbewerben für Mädchen teilzunehmen oder Umkleideräume für Mädchen zu benutzen.

Der republikanische Abgeordnete Bill Essayli im kalifornischen Repräsentantenhaus unterstützt die Initiative und hat ein entsprechendes Gesetz vorgeschlagen.

„Wir sterilisieren unsere Kinder. Ich weiß nicht, wer damit einverstanden ist, aber ich bin es nicht“, sagte er. „Wenn wir uns als Nation nicht darauf einigen, Kinder zu schützen, dann weiß ich nicht, worauf wir uns überhaupt einigen können.“

Die Gesetzesvorlage Assembly Bill 3146 verbietet Gesundheitsdienstleistern, Patienten unter 18 Jahren „geschlechtsangleichende Verschreibungen oder Verfahren“ anzubieten.

Gefährliche Nebenwirkungen

Die Anwältin Erin Friday, Vorstandsmitglied von Protect Kids California, hat ebenfalls zwei Gesetzentwürfe ausgearbeitet.

Der eine verlangt von den Versicherungsgesellschaften, dass sie Behandlungen und Operationen für Detransitionierer bezahlen. Der andere verlängert die Verjährungsfrist, innerhalb derer Betroffene Ärzte und medizinische Dienstleister zur Verantwortung ziehen können.

Bislang gibt es für die Gesetzesvorhaben noch keine Unterstützer unter den Abgeordneten.

„Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die Detransitionierer an Einfluss gewinnen“, sagte Friday. Zum Beispiel hat die Detrans-Chatgruppe auf der Diskussionsplattform Reddit jetzt mehr als 53.000 Mitglieder – obwohl Transgender-Aktivisten Menschen, die zu ihrem Geschlecht zurückkehren möchten, missachten und sogar deren Existenz bestreiten.

Laut Friday gebe es „zahllose Fälle“ von Detransitionierern, die behaupten, dass sie keinen Arzt oder medizinischen Dienstleister finden, der ihnen helfen kann.

„Die Ärzte wissen nicht einmal, was sie mit diesen Menschen machen sollen. So neu und experimentell ist die Gendermedizin“, sagte sie. Sie würden einfach als schiefgelaufenes Experiment abgetan.

Sie zitierte den Fall eines jungen Mannes namens Richard Anumene in San Francisco. Dieser verklagte das Unternehmen Kaiser Permanente, das unter anderem Krankenversicherungen anbietet, nachdem sein Penis entfernt und eine Vaginoplastik bei ihm durchgeführt worden war.

Seitdem leide er ständig unter Harnwegsinfektionen und Inkontinenz, sagte Friday. Die Ärzte wüssten nicht, wie sie ihn behandeln sollten.

„Er wird von der Notaufnahme zu Genderkliniken geschickt. Sie wissen nicht einmal, wie sie seine Körperflüssigkeiten kontrollieren können. […] und irgendwann werden die Antibiotika bei ihm nicht mehr wirken“, sagte sie.

Harmeet Dhillon, eine Bürgerrechtsanwältin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Center for American Liberty, hat im Namen ihrer Klientinnen Chloe Cole, Layla Jane und Luka Hein ebenfalls Klagen gegen Kaiser Permanente eingereicht, weil bei ihnen als Minderjährige doppelte Mastektomien angeblich ohne ordnungsgemäße Einwilligung durchgeführt wurden.

In einem Interview vor der Kundgebung sagte sie der Epoch Times, dass ihre Organisation auf diese Fälle aufmerksam mache, um Kinder – vor allem Mädchen – davor zu schützen, von Ärzten „verstümmelt“ zu werden.

„Menschenversuche an schutzbedürftigen Kindern“

Sie habe bereits an anderen bedeutenden Fällen gearbeitet, aber an keinen, bei denen es „um Menschenversuche an schutzbedürftigen Kindern“ ginge. Und genau das sei hier der Fall. „Wenn das Erfolg hat, besteht die Möglichkeit, Tausende Leben zu retten“, so Dhillon.

Operative Geschlechtsumwandlungen bei Kindern und Jugendlichen sind in der Hälfte der US-Bundesstaaten verboten. Die Anwältin will jedoch erreichen, dass sie in allen 50 Staaten verboten werden.

Zudem hofft sie, dass die Staaten ihre Verjährungsfristen auf fünf oder zehn Jahre verlängern, damit mehr Ärzte und Gesundheitsdienstleister vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden können.

Die meisten Menschen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben und diese bereuen, wollten klagen, könnten dies aber nicht tun, weil die Verjährungsfrist bereits abgelaufen sei, sagte sie. In der Regel betrage diese drei Jahre.

Wenn sie merken, dass sie niemals in der Lage sein werden, Kinder zu bekommen, einen Orgasmus zu haben oder ein normales Leben zu führen, sei „es zu spät“, so Dhillon.

In Kalifornien gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren ab dem Datum des Eingriffs. Da die meisten Patienten zum Zeitpunkt des Eingriffs noch Kinder waren, würde diese Zeit oftmals verstreichen, bevor sie das Erwachsenenalter erreichen und klagen könnten.

Die Ärzte beriefen sich in solchen Fällen auf die Einverständniserklärung der Eltern. Aus rechtlicher Sicht sei diese jedoch ungültig, da „die Patienten und Eltern“ über die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen dieser Verfahren belogen wurden.

„Sie verkaufen eine Lüge“

„Sie verkaufen die Lüge, dass man sein Geschlecht ändern kann“, sagte Dhillon. „Das kann man nicht.“

Ärzte, die minderjährigen Patienten erzählen, dass Operationen zur Geschlechtsumwandlung ihr Leben retten können, lassen diejenigen im Stich, die das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben und wieder zu ihrem biologischen Geschlecht zurückkehren wollen, sagte sie.

„Sie versuchen sie zu manipulieren und ihr Urteilsvermögen infrage zu stellen“, sagte Dhillon. „Wenn einer unserer Mandanten zu einem Arzt geht und sagt: ‚Hey, das läuft nicht so, wie Sie gesagt haben. Was kann ich tun?‘, sagen sie: ‚Keine Sorge, ein Reuegefühl gehört zu dem Prozess der Geschlechtsumwandlung dazu.'“

Staatliche Gesundheitsprogramme wie Medicaid, Medicare und private Krankenversicherungen sollten die Kosten für das Wiederherstellen des biologischen Geschlechts in gleichem Umfang übernehmen, wie sie die Geschlechtsumwandlung abdecken, sagte sie.

Wenn Krankenversicherer gezwungen werden, für die Kosten der Umstellung aufzukommen, „werden sie plötzlich – allein aus wirtschaftlichen Gründen – mehr Kontrolle einführen“, so die Anwältin. Wenn das Profitmotiv wegfalle, würden Ärzte andere Wege suchen, um Geld zu verdienen.

Sie lobte die jungen Menschen für ihren Mut, über ihre Erfahrungen zu sprechen. „Sie erzählen ihre Geschichte, damit anderen so etwas nicht auch passiert, und das ist unglaublich mutig“, sagte Dhillon.

Laura Becker

Laura Becker aus Wisconsin spritzte sich 2017 im Alter von 20 Jahren Testosteron und ließ ihre gesunden Brüste entfernen. Sie sagte, dass es vor fünf Jahren kaum Anlaufstellen für Menschen gab, die diese Behandlungen bereuten, außer ein paar Facebook-Gruppen.

„Detransitionierer waren allein, wurden von Ärzten abgewiesen und von unseren früheren Gemeinschaften gemieden“, sagte sie. „Aber dank der ersten Welle von Überlebenden, die sich zu Wort gemeldet haben, haben wir enorme Fortschritte gemacht, die Schäden der Gendermedizin zu verstehen, und festgestellt, wie viele Opfer es wirklich gibt.“

Vergangenes Jahr hätte eine Reihe von Klagen die Amerikaner dazu gezwungen, „aufzuwachen und zuzugeben, dass die aus der Geschlechtsumwandlung resultierenden Schäden ein verheerendes Problem sind“, sagte Becker.

Seitdem wurden Fragen über die medizinische Ethik solcher Behandlungen und Operationen aufgeworfen.

„Was wir alle durchgemacht haben, ist keine Gesundheitsfürsorge; es ist eine Verstümmelung im Namen der Therapie durch Progressive“, sagte Becker. „Es ist nicht barmherzig, Wunschdenken zu bestätigen. Es ist eine experimentelle Veränderung des Körpers.“

Abel Garcia

Abel Garcia, der von Kalifornien nach Texas gezogen ist, wechselte von einer weiblichen Transperson mit Brustimplantaten zurück zu seinem männlichen Geschlecht. Er erzählte auf der Kundgebung, dass ihm zwei Jahre lang die medizinische Versorgung verweigert wurde, um die Implantate entfernen zu lassen.

„Ich habe versucht, Hilfe für die Behandlung zu bekommen, aber mein Therapeut lehnte ab, mit der Begründung, ich sei gerade erst operiert worden und hätte mich kaum erholt“, sagte er. „Ich musste gegen meine Versicherung, meine Therapeuten und eine Menge Leute im Staat kämpfen, um endlich eine Genehmigung zu bekommen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel “Detransitioners Say They’re Gaining Ground in National Gender Ideology Debate“. (deutsche Bearbeitung nh)