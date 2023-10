[PREMIERE mit Live-Diskussion 1.11., 19 Uhr] Transgender-Industrie enthüllt – Ein Weckruf für alle Eltern

Dieses Doku-Drama „Gender Transformation – die unausgesprochene Realität“ basiert auf den Erfahrungen aus dem Leben mehrerer Transgender-Jugendlicher und den Kenntnissen aus Experteninterviews. Es bietet einen unzensierten Blick auf die Kräfte hinter dieser Bewegung und enthüllt unerzählte Geschichten, die Sie in anderen Medien noch nie gehört haben. Ein preisgekröntes Doku-Drama von EPOCH TIMES, das ALLE ELTERN sehen sollten.

20:45 Uhr: Experten-Diskussion mit Live-Fragerunde

Im Anschluss an die Premiere am 1. November begrüßen wir zum Live-Talk im EPOCH TIMES-Studio namhafte Experten, sowie Sophie Ben James Griebel, die sich in jungen Jahren einer Trans-OP unterzog und dies heute bereut. Abonnenten erhalten online Zugriff auf die Live-Übertragung und haben exklusiv die Möglichkeit, Fragen einzureichen.

„Gender-Transformation ist eine erschütternde Dokumentation über die psychische und körperliche Misshandlung von Kindern und Jugendlichen im Namen der Gender-Ideologie.“