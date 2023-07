Männer- oder Frauengefängnis? Britische Trans-Pädophile entgeht Haft – weil unklar war, wo sie hin soll

Eine Transfrau hat Dutzende von pornografischen Kinderbildern der schwerwiegendsten Kategorie aus den Jahren 2009 bis 2020 besessen. Dennoch wurde sie von einer Haftstrafe verschont. Der Richter räumte ein, eine „ungewöhnliche“ Entscheidung getroffen zu haben.

Eine pädophile Transgender-Frau in Großbritannien ist vor kurzem einer 12-monatigen Haftstrafe entgangen, nachdem der Fall aufgrund einer Debatte über das entsprechende Gefängnis vertagt wurde. Über den Fall hatten mehrere britische Zeitungen berichtet, unter anderem die „Daily Mail“.

Gegen die ehemalige Gefängnisangestellte Tanya Howes waren drei Anklagen wegen des „Besitzes von unsittlichen Kinderfotos“ erhoben worden. Ebenso für den Besitz von 100 „extremen“ und „grob anstößigen“ pornografischen Bildern und Videos.

Im Mai gab Howes in allen Fällen ihre Schuld zu. Von den Bildern, die sich in Howes‘ Besitz befanden, wurden 29 in die Kategorie C, 17 in die Kategorie B und 39 in die Kategorie A eingestuft, die schwerwiegendste Art von Medien mit sexuellem Missbrauch von Kindern. Bilder und Videos dieser Kategorie können penetrante sexuelle Handlungen, Bestialität und/oder sexuellen Sadismus zeigen.

Howes wurde am 4. Juli zu einer Haftstrafe von 12 Monaten auf Bewährung verurteilt.

