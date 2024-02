US-Schwimmerin Gaines: „Wer schaut sich das an und denkt, dass dies mitfühlend und inklusiv ist?“

Erneut hat ein Transgender-Spieler in den USA Mädchen des gegnerischen Teams verletzt und grob attackiert. Aus Sorge um die Sicherheit der Spielerinnen beschloss die Mannschaft, das Spiel abzubrechen.

Elenore Casey Crane, Sprecherin der Collegiate Charter School of Lowell in Massachusetts, schilderte der Epoch Times die Einzelheiten. Ihr zufolge beschlossen die Mädchen, das Spiel abzubrechen, nachdem zwei ihrer Spielerinnen von einem Transgender-Schüler der KIPP Academy Lynn verletzt wurden und das Spiel verlassen mussten. Crane sagte, sie könne das Alter der Spielerinnen nicht bestätigen. Aber die Epoch Times hat aus anderen Quellen erfahren, dass der Transgender-Schüler der KIPP Academy 17 und eines der verletzten Mädchen 13 Jahre alt ist.

„Nach Gesprächen mit Spielern, Eltern und Trainern wurde uns mitgeteilt, dass die meisten Spieler das Spiel nicht fortsetzen wollten, nachdem sie die dritte verletzte Spielerin und die Härte dieses Spiels mitbekommen hatten“, sagte Crane und erläuterte, dass zuvor eine Mitspielerin das Spiel wegen einer Verletzung verlassen hatte, die nichts mit dem KIPP-Academy-Spieler zu tun hatte.

Crane, eine ehemalige Abgeordnete des Bundesstaates New Hampshire, reagierte damit auf die landesweite Kritik an ihrer anfänglichen Erklärung zu Beginn der Woche. Darin war sie nicht auf den eigentlichen Grund für das Ausscheiden der Mannschaft eingegangen: die Verletzungen der Mädchen und die Härte des Transspielers.

Im Namen von Vielfalt und Inklusion

Die KIPP Academy reagierte nicht sofort auf Anfragen von der Epoch Times zu dem Vorfall. Auf ihrer Website betont die Highschool in Lynn, Massachusetts, ihr Engagement für „Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion“.

Am 20. Februar berichtete der US-Sender „Fox News Sports“ über eine Erklärung der Geschäftsführerin der KIPP Academy, Rhonda Barnes. Darin beschrieb sie die Vision der Schule, „eine fröhliche und identitätsstiftende Schule für ihre Studenten zu schaffen“.

Barnes sagte auch, dass sie Gesetze des Bundesstaates Massachusetts unterstütze, die Schülern das Recht einräumen, aufgrund ihrer „Geschlechtsidentität oder ihres Geschlechtsausdrucks“ am Schulsport teilzunehmen, aber dass die Sicherheit der Schüler ebenso eine Priorität sei.

„Wir werden uns immer für die Sicherheit unserer Spieler einsetzen und unser Hauptanliegen ist die Sicherheit unserer Spieler“, sagte Crane. Sie glaube, dass alle Schulen Hinweise zum „Sicherheitsteil“ der Inklusionsgesetze bräuchten.

Zusätzlich zu Title IX, dem US-Bundesgesetz, das Schüler und Studenten vor Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht und seit der Biden-Regierung auch „Geschlechtsidentität“ schützt, gibt es in Massachusetts einen Verfassungszusatz, der den Ausschluss von Jungen aus Mädchenmannschaften ausdrücklich verbietet.

Dieser verbietet den Schulen auch, Beweise zu verlangen, die die Behauptung eines Schülers, er sei transsexuell, bestätigen.

Sportwelt empört

Der Vorfall ging zusammen mit einem kurzen Videoclip viral. Der Clip zeigt, wie ein Spieler der KIPP Academy eines der Mädchen verletzt. Mehrere Sportgrößen empörten sich darüber.

„Wenn ein Mann eine Frau schlägt, wurde das früher als häusliche Gewalt bezeichnet. Jetzt nennt man es mutig“, schrieb die Schwimmerin Riley Gaines auf der Plattform X. „Wer schaut sich das an und denkt tatsächlich, dass dies ‚mitfühlend, freundlich und inklusiv‘ ist?“

Die ehemalige Freistilmeisterin der University of Kentucky wurde zu einer nationalen Fürsprecherin für Frauen im Frauensport, nachdem sie ihren Titel an Lia Thomas, einer Transschwimmerin von der University of Pennsylvania, verloren hatte.

Sylvia Hatchell, College-Frauenbasketballtrainerin im Ruhestand, sagte dem TV-Sender „NewsNation“ über die Verletzungen in Massachusetts, dass es beunruhigend sei, dass jemand es in Ordnung findet, Frauen zu zwingen, gegen jemanden zu spielen, der die körperliche Spannweite eines Mannes hat.

„Es ist mir egal, ob du eine Operation hattest oder Hormone genommen hast oder was auch immer“, sagte sie. „Gegen einen Transgender spielen zu müssen, ist nicht fair und nicht gleichberechtigt.“

Hatchell ist außerdem überzeugt, dass das Thema letztlich vor dem Obersten Gerichtshof landen wird, da immer mehr Verletzungen auftreten, die die Sicherheitsrisiken, die bestehen, wenn in Kontaktsportarten männliche Spieler gegen Mädchen antreten, offenbaren und die rechtliche Auslegung von Title IX infrage stellen.

Für sie sei es an der Zeit, zu hinterfragen, warum Männer überhaupt in Frauensportarten antreten dürfen.

Nicht der einzige Fall

Im November wurden in einem anderen Fall in Massachusetts einer Highschool-Feldhockeyspielerin die Zähne ausgeschlagen und sie erlitt Gesichtsverletzungen, als ein männlicher Spieler einer anderen Highschool, der sich als weiblich identifiziert, ihr während eines Spiels den Ball direkt ins Gesicht schlug.

Im April vergangenen Jahres erlitt Payton NcNabb, eine Highschool-Volleyballspielerin, schwere Kopf- und Nackenverletzungen sowie eine Gehirnerschütterung, nachdem ein Transspieler der gegnerischen Mannschaft ihr den Ball ins Gesicht geschossen hatte.

Einige sagen voraus, dass diese Entwicklung tödlich enden könne, während andere dies als eine Form der Frauenfeindlichkeit und sogar als vorsätzliche Gewalt gegen Frauen bezeichnen.

Als der Boxverband USA Boxing Anfang des Jahres ankündigte, biologische Männer zu Wettkämpfen gegen biologische Frauen zuzulassen, schrieb Gaines auf X: „Merkt euch, was ich sage: Es muss erst eine Frau getötet werden, bevor diese frauenfeindlichen Idioten aufwachen.“

Jenna Ellis, Anwältin und ehemalige Beraterin von Donald Trump, beschuldigte die Organisation in einem Beitrag auf X, „Frauen töten zu wollen“.

„Nennen wir es beim Namen. Sie wollen Männern erlauben, Frauen in einem Boxring zu verprügeln. Das ist erbärmlich und ekelhaft“, schrieb die republikanische Abgeordnete Lauren Bobert aus Colorado auf X.

Highschool-Sportmannschaften mit Transspielern brechen historische Rekorde. In dieser Saison steht es 17 zu eins für ein Highschool-Basketballteam aus Vermont mit einem 1,80 Meter großen Transspieler.

Vergangenen Monat deckte das kanadische Nachrichtenportal „Rebel News“ den Fall eines Highschool-Volleyballteams auf, das fünf männliche Transspieler einsetzte und Spielerinnen auf die Ersatzbank setzte. Dem Bericht zufolge erhielten einige der Transspieler auch College-Stipendien, die für weibliche Sportler vorgesehen waren.

Nach den Regeln der Massachusetts Interscholastic Athletic Association, die für den Schulsport in dem Bundesstaat zuständig ist, darf ein Schüler zwar nicht von der Teilnahme an geschlechtsspezifischen Sportarten ausgeschlossen werden, aber es dürfen keine Schüler „aufgenommen werden, nur um sich einen unfairen Vorteil in der Leichtathletik zu verschaffen“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Two High School Girl Basketball Players in Massachusetts Injured by Transgender Player From Other Team“ (deutsche Bearbeitung jw).