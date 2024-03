Aus für das Verbrenner-Aus 2035? Brisantes Datenpapier zu E-Autos aufgetaucht

Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ab 2035 das Verbot für Verbrennerantriebe bei Neuwagen beschlossen. Demnach sollten in der Zukunft nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden.

Als Begründung wurde stets die angenommene überragende Klimabilanz der Stromer genannt, wonach die CO₂-Bilanz dieser Fahrzeuge grundsätzlich bei null Gramm liege. Viele Wissenschaftler haben diesen pauschalen Wert in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.

Am Montagabend, 4. März, hat die EU-Kommission allerdings ihre Ansicht über diesen Punkt einschlägig geändert, wie die österreichische „Kronen Zeitung“ berichtet.

Klimaneutralität infrage gestellt

In einer Sitzung haben die Ausschüsse für Umwelt sowie für Transport des Europaparlaments erstmals mehrheitlich zugestimmt, dass E-Autos nicht mehr automatisch als klimaneutrale Fahrzeuge gelten sollen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu:

So soll sichergestellt werden, dass es Offenheit für Technologien und Wahlmöglichkeiten für Verbraucher gibt.“

Von der neuen Verordnung sind alle Unternehmen in Europa betroffen, die den CO₂-Fußabdruck von Transportdienstleistungen angeben müssen. Dabei ist es egal, ob diese auf der Schiene, auf der Straße oder in der Luft stattfinden.

Als Neuregelung müssen die Unternehmen künftig reale Werte für den CO₂-Bedarf der verwendeten Elektrizität einkalkulieren. Denn der Strom, mit dem E-Autos aufgeladen werden, kann aus fast CO₂-neutralen Kernkraftwerken, aus Windkraft- oder Solaranlagen, aber auch aus schmutzigeren Gas- oder Kohlekraftwerken stammen. Zu berücksichtigen sind nach den neuen EU-Plänen auch die Verluste bei der Übertragung und der Umwandlung.

Lebenszyklus-Emissionen nach Kraftwerksart, in Gramm CO₂-Äquivalent pro kWh: Kohlekraft ohne CO₂-Abscheidung 753 bis 1.095 Kohlekraft mit CO₂-Abscheidung 149 bis 470 Gas ohne CO₂-Abscheidung 403 bis 513 Gas mit CO₂-Abscheidung 92 bis 221 Kernenergie 5,1 bis 6,4 Solarenergie 7,4 bis 83 Solarenergie mit Reserve ~ 540 Windenergie 7,8 bis 23 Windenergie mit Reserve ~ 475

Quellen: UNECE, Epoch Times

„Der Wahrheit ein Stück näher“

Wie künftig genau die neuen Berechnungsmethoden – genannt „CountEmissionsEU“ – aussehen, ist bisher nicht bekannt. In dem veröffentlichten Datenblatt schneiden die E-Autos offenbar verhältnismäßig schlecht ab, wie „Merkur“ berichtet. Bereits im Jahr 2026 will die EU-Kommission überprüfen, welchen Klimabeitrag E-Fahrzeuge im Verkehrssektor zu leisten imstande waren.

Die österreichische Verkehrsexpertin Barbara Thaler (ÖVP) zeigte sich erfreut über den Schritt aus Brüssel. Jedoch könnte für sie die Kehrtwende noch deutlicher sein, wie die „Bild“ berichtet. Die EU-Abgeordnete teilte mit:

Wir kommen der Wahrheit ein Stück näher. Allerdings fehlt immer noch die Produktion und das Recycling des jeweiligen Fahrzeugs in der Bilanz. Somit haben E-Autos, die außerhalb Europas produziert werden, nach wie vor einen unfairen Vorteil. Europa muss aufhören, sich ständig regulatorisch selbst zu benachteiligen.“

Schutz vor China

Die neue EU-Strategie könnte laut „Focus“ auch ein wirtschaftlicher Schutzmechanismus vor China sein. Denn der von der EU eingeschlagene „Electric Only“-Weg könnte dafür sorgen, dass massenweise chinesische Elektrofahrzeuge den EU-Markt überschwemmen – und die europäische Autoindustrie mit Kampfpreisen überrumpelt.

Peking kann in dieser Branche gleich mehrere Vorteile ausnutzen. Einerseits besitzt China wichtige, für die E-Mobilität notwendige, kritische Rohstoffe. Ebenso kann das fernöstliche Land viel günstiger produzieren als die EU.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das kommunistische Regime sich selbst bei Weitem nicht so hohe Klimaziele gesetzt hat wie die EU. Erst ab 2030 hat China nach derzeitigem Stand vor, seine CO₂-Emissionen zu senken. Bis dahin dürften sie dort – orientiert am aktuellen Trend – erst einmal weiter ansteigen.

Nachfrage nicht stabil genug

Beim Absatz der E-Mobilität haben sich die Prognosen von Politik und Autobauer zuletzt nur teilweise erfüllt. In Deutschland ist der Absatz von E-Autos zuletzt deutlich gesunken, was auch an der weggefallenen staatlichen Förderung liegen dürfte.

Auch Mercedes-Benz hat erst vor Kurzem seine strikte E-Strategie mangels Nachfrage angepasst. Jetzt soll eine „strategische Flexibilität“ bei der Wahl der Antriebsart im Vordergrund stehen. Ein ähnliches Bild zeigte sich im Februar bei Volkswagen. In den Werken in Wolfsburg und Emden fuhr der Traditionskonzern die Produktion von E-Autos der ID-Serie zurück. Stattdessen boomten die herkömmlichen Verbrenner-Modelle.

Auf internationaler Ebene wendete sich auch der Autovermieter Hertz wegen zu geringer Nachfrage nach den Stromern wieder vermehrt den Verbrenner-Modellen zu.