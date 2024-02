Wie tief steckt Volkswagen in Chinas Zwangsarbeitsskandal?

Am 14. Februar berichtete die Nachrichtenagentur „Reuters“, dass ein deutscher Menschenrechtsforscher belastende Beweise gefunden hat, die darauf hindeuten, dass Volkswagen möglicherweise von Zwangsarbeit profitiert hat. Involviert soll auch ein staatliches chinesisches Bauunternehmen gewesen sein, das angeblich Uiguren in militärischen Uniformen mit roten Blumen als eine Art Markierung eingesetzt hat.

Uiguren haben angeblich eine Teststrecke für ein VW-Joint-Venture (Gemeinschaftsunternehmen) in der chinesischen Region Xinjiang gebaut. Die Strecke befand sich in einer Wüste, um Autos bei „extrem heißem Wetter“ zu testen, wie die „New York Times“ berichtet. Xinjiang ist der Ort, an dem Peking einen Völkermord an den Uiguren verübt. Dies berichten mehrere Regierungsbehörden auf der ganzen Welt, darunter auch das US-Außenministerium.

Infolge der neuen Vorwürfe hat die deutsche Investmentbank Deka Volkswagen den Status als nachhaltige Investition entzogen. Am selben Tag meldete die „Financial Times“, dass Tausende Autos der VW-Marken Porsche, Audi und Bentley von den US-Behörden beschlagnahmt wurden. Sie enthielten ein Bauteil, das in Zwangsarbeit hergestellt worden sein könnte.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) verteidigt ihre sogenannten „Arbeitsprogramme“ in Xinjiang als Armutsbekämpfung. Im Jahr 2022 bezeichnete das UN-Menschenrechtsbüro Pekings Missbrauch der Uiguren jedoch als potenzielles „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Uigurische Gruppen haben den Vorwurf erhoben, dass das Joint Venture von Volkswagen von der Aluminiumherstellung in Xinjiang, welches Sklavenarbeit einsetzt, profitieren könnte. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete am 1. Februar, dass VW auf solche Vorwürfe mit der Aussage reagierte, es wisse nicht, woher das Aluminium des Joint Ventures stamme.

Ein VW-Sprecher versuchte den Vorwurf herunterzuspielen, dass das Unternehmen mit einem Land zu tun habe, von dem seit Jahren bekannt ist, dass es Völkermord und Zwangsarbeit betreibt. „[Es ist nur] ein kleines Bauteil“, sagte er, laut dem „Wall Street Journal“ vom 15. Februar. „Wir bemühen uns wirklich. Aber das zeigt, wie schwierig es ist, wirklich alles zu wissen, was in komplexen Lieferketten passiert.“

Wirklich? Die eigene Lieferkette zu kennen ist auch deshalb eine Herausforderung, weil viele Unternehmen es nicht wirklich wissen wollen.

Sollte VW zum Beispiel herausfinden, dass ein besonders billiges Bauteil in Sklavenarbeit hergestellt wurde, muss es das zugeben. Das könnte zu kostspieligen Fahrzeugbeschlagnahmungen, Rückrufaktionen und Nachrüstungen führen. Volkswagen könnte gezwungen sein, chinesische Zulieferer und Joint-Venture-Partner, die als Tarnfirmen, Schutzschilde, Zwischenhändler oder Sündenböcke für den Autokonzern fungieren, politisch zu kündigen.

Es müssten teurere Zulieferer gefunden werden. Mit der Zeit könnten diese Kosten und Risiken dazu führen, dass die Volkswagen-Produktion ganz aus China abgezogen wird, was die KPC verärgern würde. Das würde den ohnehin schon schwächelnden VW-Absatz in China weiter schädigen oder die dortigen VW-Händler dazu zwingen, ihr Geschäft ganz aufzugeben.

Wenige Tage nach der jüngsten Hiobsbotschaft hat der Autobauer offenbar damit begonnen, den Abzug seiner Joint-Venture-Produktionsstätten aus Xinjiang zu erwägen. Auch BASF, das weltweit größte Chemieunternehmen, will sich Berichten zufolge von Xinjiang abkoppeln.

Aber Xinjiang ist nicht der einzige Ort, an dem uigurische Sklaven eingesetzt werden. Die KPC hat sie Berichten zufolge in andere Provinzen auf dem chinesischen Festland verfrachtet. Offenbar versuchte die Partei, sie zu verstecken. Zuvor war der deutsche Anthropologe Adrian Zenz durch Nachforschungen auf abgeriegelte Fabriken in Xinjiang aufmerksam geworden war. Zenz arbeitet derzeit für eine Washingtoner Denkfabrik.

The German Association of Ethical Shareholders now openly calls on sustainable investment funds to divest from all Volkswagen shares over links to Uyghur forced labor.

That signals that VW’s sham audit may have failed to achieve its main objective.https://t.co/vFOBpwyx86

— Adrian Zenz (@adrianzenz) February 23, 2024