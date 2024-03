China-Expertin: Menschenrechtsdialoge haben Pekings Verbrechen ermöglicht und nicht verhindert

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

In seiner jüngsten Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf appellierte der Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, an Peking, die von seinem Büro und anderen Menschenrechtsorganisationen gemachten Vorschläge umzusetzen „in Bezug auf Gesetze, politische Richtlinien und Maßnahmen, die grundsätzliche Menschenrechte verletzen, inklusive in den Regionen Xinjiang und Tibet“.

Der österreichische Jurist erwähnte dabei nicht den Bericht seiner Vorgängerin über die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang.

Michelle Bachelets Bericht aus dem Jahr 2022 enthielt 13 Forderungen an das chinesische Regime, darunter die unverzügliche Freilassung sämtlicher zu Unrecht inhaftierter Menschen, die in Gefangenenlagern festgehalten werden, sowie die Untersuchung sämtlicher Vorwürfe von Folter, sexueller Gewalt, Zwangsarbeit und Todesfällen in Haft. Peking hat bisher alle Vorwürfe bestritten.

Auch in Richtung Hongkong äußerte sich Türk kritisch. Für die frühere britische Kronkolonie gebe es „anhaltende Besorgnis über die nationalen Sicherheitsgesetze“, die von Peking erlassen worden seien.

Scharfe Kritik an Türk

In seiner Stellungnahme erklärte Türk, sein Büro begrüße es, mit China über die Pläne zu sprechen – ein Punkt, der scharf kritisiert wurde. Sophie Richardson, ehemalige China-Direktorin von Human Rights Watch, bezeichnete Türks Rede als „schwache Vorstellung“. Der UNO-Vertreter scheine angesichts des Leids der Verfolgten „völlig unmotiviert“.

Sie fände es „zutiefst besorgniserregend“, dass er sich auf Instrumente verlässt, die sich als unwirksam erwiesen haben, insbesondere Dialoge, so Richardson gegenüber „Radio Free Asia“. „Dreißig Jahre Menschenrechtsdialog haben eindeutig Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermöglicht und nicht verhindert.“

Die in New York ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte Türk, dass er „zu den Verbrechen der chinesischen Regierung gegen die Menschlichkeit gegen Uiguren und andere türkische Muslime in Xinjiang beschämend geschwiegen hat“.

Dolkun Isa, Präsident des Weltkongresses der Uiguren, sieht in Türks Appell an China allerdings einen Schritt in die richtige Richtung. „Türk mag zwar aufgrund des starken Einflusses Chinas in der UNO zögern, eine stärkere Position gegenüber China einzunehmen, doch seine jüngste Erklärung trifft China hart, da das Land versucht, den Völkermord an den Uiguren zu vertuschen“, sagte er.

Verfolgung von Falun Gong

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) reichte Ende letzten Monats eine schriftliche Erklärung beim UN-Menschenrechtsrat ein, noch vor Beginn der 55. ordentlichen Sitzung des Gremiums.

Die Erklärung konzentrierte sich auf die anhaltende Verfolgung von Falun-Gong-Praktizierenden durch das chinesische Regime und die bereits von Regierungen und anderen Institutionen wie dem Europäischen Parlament geäußerten Bedenken.

Die Organisation forderte den Menschenrechtsrat auf, die Verfolgung der spirituellen Bewegung öffentlich zu verurteilen und die Kommunistische Partei Chinas (KPC) zu drängen, die Verfolgung aller Gefangenen aus Gewissensgründen, einschließlich Tibeter, Uiguren und Menschenrechtsaktivisten, zu beenden.

Die GfbV rief den Rat auch dazu auf, einen Sonderberichterstatter über den erzwungenen Organraub bei lebenden politischen Gefangenen in China zu bestellen.

Die Organisation wies darauf hin, dass sich die KPC seit ihrer Machtübernahme im Jahr 1949 bemühte, die Gedanken des chinesischen Volkes zu kontrollieren, indem sie eine Kampagne nach der anderen durchführt, um die Glaubensfreiheit zu unterdrücken.

Angesichts ihres Wunsches nach ideologischer Kontrolle begann die KPC im Juli 1999 damit, die Anhänger von Falun Gong auszulöschen, schrieb die GfbV, obwohl sich die spirituelle Praxis auf die „Verbesserung des Charakters des Einzelnen konzentriert und nicht auf die Veränderung der Gesellschaft“.

(Mit Material von theepochtimes.com)