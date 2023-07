Empfehlung für Irlands öffentlichen Dienst: Tragen Sie Regenbogenfarben! Immer

Irlands Beamte im öffentlichen Dienst sollen aus Solidarität zu ihren LGBTQ+-Kollegen geschlechterspezifische Pronomen in E-Mail-Signaturen verwenden. Zudem wird ihnen empfohlen, jederzeit Regenbogenfarben zu tragen – nicht nur während des „pride month“.



Irland fordert die Beamten aller Verwaltungsebenen auf, in ihren E-Mail-Signaturen ihre „bevorzugten Pronomen“ zu verwenden, auch wenn sie sich selbst nicht als Transgender identifizieren. Auf diese Weise könnten diese ihren LGBTQ+-Kollegen als „Verbündete“ zur Seite stehen.

Dazu stellte Irlands Dienst für Mitarbeiterhilfe im öffentlichen Dienst (CSEAS) einen Leitfaden zusammen, den die Organisation kürzlich auf ihrer Website veröffentlichte.

Die CSEAS wird von der Regierung finanziert und verwaltet. Sie bietet nach eigenen Angaben kostenlose und vertrauliche Unterstützungsleistungen für Mitarbeiter und Führungskräfte des irischen öffentlichen Dienstes an, um diesen bei der Bewältigung von Arbeits- und Lebensproblemen zu helfen. Damit soll verhindert werden, dass „nicht angegangene Probleme die Arbeitsleistung und/oder Anwesenheit und Lebensqualität beeinträchtigen könnten“.

Eine weitere Empfehlung aus dem Dokument mit dem Titel „LGBTQ+ Terminology Explained“ (Erklärung der LGBTQ+-Terminologie) lautet unter anderem, dass das Personal ermuntert wird, „das ganze Jahr über die Farben des Stolzes“ an ihrer Person zu tragen – auch wenn der sogenannte „pride month“ bereits vorbei sei.

Den „pride month“ zelebriert die LGBTQI+-Community jedes Jahr im Juni in Form von Straßenfesten, Veranstaltungen, Lesungen oder öffentlichen Reden. Zahlreiche Privatpersonen, Politiker sowie Unternehmen hüllen sich dabei in Regenbogenfarben, um an den Kampf für Gleichberechtigung der LGBTQIA+-Community zu erinnern.

Als Motto betont die irische Organisation in ihrem Papier:

Zudem fordert sie die Mitarbeiter aktiv auf, sich weiterzubilden. Sie sollten „Verantwortung übernehmen“, um ihr „Wissen“ und ihr „Bewusstsein“ für diese Themen zu verbessern. „Halten Sie sich über Nachrichten, Artikel und Gesetzgebung auf dem Laufenden“, heißt es in dem Dokument.

Wie das irische Medium „Gript“ berichtete, hatte die Polizei zudem im März beschlossen, Polizisten bestrafen zu lassen, wenn sie Einzelpersonen mit „falschen Geschlechtsbezeichnungen ansprechen“. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens sei nicht ausgeschlossen. Dies bestätigte Drew Harris, Kommissar der nationalen Polizeibehörde in Irland (Garda Síochána), gegenüber dem Medium:

Garda Commissioner Drew Harris tells Gript that if Garda officers use the wrong gender pronouns, it could „escalate“ to disciplinary action. pic.twitter.com/EXElEEISx1

— gript (@griptmedia) March 28, 2023