Doku enthüllt Weltherrschaftsfantasien der KP Chinas – Hongkong-Aktivist fordert vom Westen: „Handelt jetzt!”

Alan Leong, Vorsitzender der Bürgerpartei Hongkongs, warnt die Welt vor einem wachsenden Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas. Dabei verweist er auf die derzeitigen Geschehnisse in Hongkong. Die Internationale Gemeinschaft müsse "jetzt handeln". Sonst könnte das, was in Hongkong geschieht, bald die gesamte Welt treffen.

Um etwas über die Herrschaftsmethode der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu erfahren, werfen wir einen Blick auf die Erfahrungen in Hongkong – einer Weltstadt. Was in den vergangenen 23 Jahren in Hongkong geschehen ist, hat veranschaulicht, wie die KP Chinas alle Institutionen und Werte in der freien Welt unterwandern kann.

Nach der katastrophalen Kulturrevolution gab die KP Chinas vor, sich selbst zu reformieren, um ausländische Investitionen anzuziehen. Doch nun ist es vorbei mit dem Vortäuschen. Es ist entscheidend, dass die Welt die Agenda und Taktik des Regimes versteht und weiß, wie man damit umgeht. Sonst riskieren wir, dass die Werte der freien Welt vom Regime der Kommunistischen Partei mit Füßen getreten werden.

Ein neuer Dokumentarfilm darüber, wie die Kommunistische Partei Chinas versucht, die Welt durch eine dreistufige Methode zu beherrschen, hat am Donnerstag (28. Mai) Premiere. Der Film ist auf den Webseiten der Epoch Times Deutsch und NTD Deutsch, sowie auf den dazugehörigen YouTube- und Facebook-Kanälen zu sehen.

Premiere am Donnerstag 28.5 um 19:30 Uhr hier:

Jahrzehntelang hat die Kommunistische Partei Chinas ihre Taktik verfeinert, die chinesischen Bürger zu kontrollieren und die Welt zu täuschen. Die schmerzvollen Auswirkungen der Vertuschung des Corona-Ausbruchs in Wuhan – durch die KP Chinas – ist derzeit weltweit zu spüren.

Bereits Monate vor dem Ausbruch des Virus, konnte die Welt die dreistufige Methode der KPCh von Täuschen, Unterwandern und Herrschen in Hongkong beobachten. In der Sonderverwaltungszone haben hunderttausende Protestierende versucht, ihre Grundrechte zu verteidigen. Heute kämpfen die Menschen in Hongkong erneut verzweifelt gegen die immer stärker werdenden Einschränkungen – die ihnen in der chinesisch-britischen Erklärung bis 2047 garantiert wurden.

Der Dokumentarfilm „Die KPCh-Methode: Die globale Agenda der Kommunistischen Partei Chinas“ bietet tiefgehende Einsichten in die Vorgehensweise des Regimes und ihre zerstörerische Wirkung auf China, Hongkong und den Rest der Welt.

Es ist entscheidend, dass die Welt die Agenda und die Taktiken des Regimes versteht und damit umzugehen weiß – andernfalls riskieren wir, von der Gefahr mitgerissen zu werden, die von ihm ausgeht.

Von der militärischen Ausbreitung des Regimes im Ausland, bis zu seiner Infiltration und Nötigung von UNO-Organisationen, internationalen Firmen, Universitäten, Nachrichtenmedien, Filmstudios und Regierungen – einschließlich der Bemühungen, Organisationen und Individuen mundtot zu machen, die sie zu kritisieren wagen – greift die KP Chinas die lebenswichtigen Organe der freien Welt an. Es scheint fast so, als wäre das Regime in Peking eine politische Verkörperung des tödlichen Coronavirus.

Premiere am Donnerstag 28.5 um 19:30 Uhr auf YouTube

Auf Youtube-Kanal Epoch Times Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=Q0u5-is_gzw

Auf Youtube-Kanal China im Fokus: https://www.youtube.com/watch?v=TOTGqYChEpw

Unterzeichnen Sie die Petition zur Ablehnung der Kommunistischen Partei Chinas. https://www.rejectCCP.com