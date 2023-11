Ex-LKA Chef: WHO will mit Pandemievertrag eine neue Weltordnung erreichen

In der Lutherstadt Wittenberg trafen wir Uwe Kranz., Experte in Sicherheits- und Terrorismusfragen, sowie organisierter Kriminalität. Er nahm dort als Gastredner an einer regierungskritischen Veranstaltung in der Lutherstadt Wittenberg teil. Er ist Gründer und ehemaliger Chef des Landeskriminalamtes Thüringens und auch für Europol tätig. Im Interview mit Epoch Times ging der Sicherheitsexperte auf die Risiken des WHO-Pandemievertrages und den neuen...

Im Interview mit Epoch Times ging der Sicherheitsexperte auf die Risiken des WHO-Pandemievertrages und den neuen internationalen WHO-Gesundheitsvorschriften ein. Ein Widerspruch wäre bis zum 1. Dezember dieses Jahres notwendig, ansonsten würde auf Grund eines Antrages die Frist für die WHO-Mitgliedsstaaten um zwölf Monate gekürzt. „Dann hat man nur noch eine verkürzte Widerspruchsfrist gegen alle Maßnahmen, die da über Abstimmungen entschieden worden sind. Am 1. Juni 2024, also nach der 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf, wären dann beide Rechtspapiere rechtsverbindlich."

Im Gespräch beschreibt er die seiner Meinung nach weitreichenden Folgen des Pandemievertrages und der Gesundheitsvorschriften, welche sogar verpflichtend seien.