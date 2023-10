Hayek-Vorsitzender: „Medien sollen die Menschen nicht erziehen“ – treffen liberal-konservativer Denker in Berlin

Mehr lesen

Zum Thema „Kipppunkte für die offene Gesellschaft – Gefahren für Wohlstand, Freiheit und Rechtsstaat“ veranstaltete die Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft im vornehmen Hotel Schweizerhof in Berlin am 26. Oktober das „Forum Freiheit“ mit Redner aus der liberalkonservativen Szene. In einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal nahmen an den Podiumsdiskussionen Gäste wie Birgit Kelle, Dr. Markus Krall, Dr. Thilo...