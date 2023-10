„Sie halten sich nicht mehr an das, was sie selbst beschließen“: Stephanie Tsomakaeva fordert Politikerhaftung

Mehr lesen

Am 3. Oktober begleitete Epoch Times die Protestaktion vom Bündnis „Deutschland steht auf“ in Berlin. Im Rahmen der Live-Berichterstattungen führten wir Interviews mit Teilnehmern und Veranstaltern. Dabei sprachen wir auch mit Stephanie Tsomakaeva. Sie ist die Autorin des Buches „Politiker müssen haften“ und Mitorganisatoren des Netzwerkes „Deutschland steht auf“, das einer der Veranstalter der Großdemo am 3. Oktober in Berlin...