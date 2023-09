VorOrt Spezial: Massive DNA-Verunreinigung in BioNTech-Impfstoff – „Jede Impfung damit war illegal“

Dr. Jürgen O. Kirchner ist Biologe und Autor des Buches „Die mRNA-Maschine“, es erschien unter seinem Pseudonym David O. Fischer. In diesem berichtet er über den Nachweis von Verunreinigungen mit DNA in Chargen des COVID-19-mRNA-Impfstoffs von BioNTech (Comirnaty), die in Deutschland in Verkehr gebracht wurden. Die Ergebnisse belegen für ihn, dass dieser mRNA-Impfstoff niemals in Deutschland hätte in den Verkehr...

Dr. Jürgen O. Kirchner ist Biologe und Autor des Buches „Die mRNA-Maschine“, es erschien unter seinem Pseudonym David O. Fischer. In diesem berichtet er über den Nachweis von Verunreinigungen mit DNA in Chargen des COVID-19-mRNA-Impfstoffs von BioNTech (Comirnaty), die in Deutschland in Verkehr gebracht wurden.

Die Ergebnisse belegen für ihn, dass dieser mRNA-Impfstoff niemals in Deutschland hätte in den Verkehr gebracht werden dürfen. „Jede einzelne Impfung mit diesem Impfstoff war illegal“, so der Wissenschaftler. In diesem Spezial-Interview berichtet er über seine Funde und beleuchtet gleichzeitig die Risiken, die von DNA-Verunreinigungen ausgehen.

Epoch Times interviewte Dr. Kirchner, nachdem er als Begleiter der Petentin Susanne Wilschrey („Kein Pandemievertrag mit der WHO“) am 18. September im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages die DNA-Verunreinigungen öffentlich machte.

Ein Beitrag zu der Sitzung im Petitionsausschuss folgt in Kürze.