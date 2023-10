„Wir sind nur noch fremdbestimmt“: Tausende bei „Deutschland steht auf“ in Berlin auf der Straße

Mehr lesen

Am Tag der Deutschen Einheit traf sich in Berlin unter dem Motto „Deutschland steht auf“ erneut ein breites Bündnis bürgerlicher Initiativen und Parteien. Wir interviewten Teilnehmer, um zu erfahren, was sie antreibt, zur Veranstaltung zu kommen. Laut Polizei gab es in in der Spitze 4.600 Teilnehmer, nach dem Aufzug nahm die Teilnehmerzahl wieder ab. Wegen einer CO₂-Doktrin könnten wir nicht...