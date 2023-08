Die verborgene Krise – Impfgeschichten, die ihnen nie erzählt wurden | Premiere 30.08. 19:00 Uhr | anschließend Diskussionsrunde mit Experten

Vor dem Hintergrund einer weltweiten ausgerufenen Pandemie wurden die COVID-19-Impfstoffe nach einer sehr viel kürzeren Testphase als üblich, mit einer Notfallzulassung auf den Markt gebracht. Millionen von Menschen krempelten die Ärmel hoch, weil ihnen gesagt wurde, dass sie ihren Beitrag zur Beendigung der Pandemie leisten würden. Aber für einige verlief es nicht wie erwartet. Die verborgene Krise (Originaltitel: The Unseen...

Vor dem Hintergrund einer weltweiten ausgerufenen Pandemie wurden die COVID-19-Impfstoffe nach einer sehr viel kürzeren Testphase als üblich, mit einer Notfallzulassung auf den Markt gebracht. Millionen von Menschen krempelten die Ärmel hoch, weil ihnen gesagt wurde, dass sie ihren Beitrag zur Beendigung der Pandemie leisten würden. Aber für einige verlief es nicht wie erwartet.

Die verborgene Krise (Originaltitel: The Unseen Crisis) ist ein Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der einen intimen, unzensierten Einblick in das Leben derjenigen gewährt, die mit den schwerwiegenden Nachwirkungen der COVID-19-Impfstoffe leben. Er untersucht das Problem der COVID-19-Impfschäden auf eine frische, ehrliche und umfassende Weise mit Experteninterviews, Aussagen von Informanten und Gesundheitsstatistiken der Regierung.

In diesem Dokumentarfilm geht es um Menschen, nicht um Politik.

Die Patienten in diesem Dokumentarfilm litten unter schweren Reaktionen auf die Impfung und ihr Gesundheitszustand geriet außer Kontrolle. Als sie sich an das öffentliche Gesundheitssystem und die Pharmaunternehmen wandten, um Hilfe und Unterstützung zu erhalten, wurden sie ignoriert, zensiert und als „Impfgegener“ bezeichnet, obwohl sie die Spritze erhalten hatten. Diese Patienten sind beileibe keine Einzelfälle. Die Welt ist Zeuge einer wachsenden Epidemie von COVID-19-Impfschäden, die nicht länger ignoriert werden können.

Eine kleine Gemeinschaft von Ärzten versucht mutig, das Geheimnis dieser Verletzungen zu lüften und herauszufinden, wie man sie behandeln kann. Auch sie waren schockiert, als sie feststellen mussten, dass sie von der etablierten medizinischen Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, weil sie einfach das taten, wozu jeder Arzt ausgebildet ist.

Letztendlich ist die verborgene Krise jedoch eine Geschichte der Hoffnung und des Triumphs. Trotz allem hat diese Gruppe gelernt, sich auf sich selbst zu verlassen und zusammenzuarbeiten, um Hilfe zu finden. Entschlossen, prinzipientreu und überraschend positiv, verkörpern sie wahrhaftig den unverwüstlichen amerikanischen Geist.

Für diejenigen, die im Stillen leiden, beginnt die Hoffnung damit, eine Stimme zu haben. Die „verborgene Krise“ gibt ihnen eine solche.

„Ein Film, den jeder gesehen haben sollte, der sich umfassend über die Covid-19 Impfungen informieren möchte. Einen besseren Film zu diesem Thema gibt es meines Wissens nicht.“

Prof. Dr. Werner Bergholz,

Experte für Qualitäts- und Risikobewertung, Sachverständiger vor dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags

Deutschland-Premiere: Mittwoch, 30. August

19:00 Uhr: Deutschland-Premiere von „Die verborgene Krise“

20:45 Uhr: Experten-Diskussion mit Live-Fragerunde (Fragen sind exklusiv für Abonnenten)

Zur Premiere begrüßen wir per Live-Übertragung namhafte Experten aus dem medizinischen und juristischen Bereich.

Mit dabei sein werden Viviane Fischer, Rechtsanwältin und Mitbegründerin des Corona-Ausschusses, Datenanalyst und Sachverständiger Tom Lausen, sowie weitere Experten.

Die Live-Experten-Diskussion findet direkt im Anschluss an die Erstausstrahlung der Dokumentation „Die verborgene Krise“ statt. Als EPOCH TIMES-Abonnent haben Sie exklusiven Zugang zur EPOCH TIMES-Diskussionsrunde mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Den Zugang zum Einreichen der Fragen erhalten Sie am Mittwoch.



Jetzt für kostenfreien Zugang registrieren



Jetzt kostenfrei die Doku anschauen! Nur bis Ende September erhalten Sie über diesen Link den freien Zugang: www.VerborgeneKrise.de