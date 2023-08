„Ich wurde schwer durch den Moderna-Impfstoff verletzt“: Ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin Jessica Sutta im Interview

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin Jessica Sutta sagt, dass sie eine schwere Reaktion auf den Moderna-Impfstoff hatte. Laut Sutta begann sie drei Tage nach ihrer ersten Impfung im August 2021 an einem quälenden Muskelkrampf auf der Seite zu leiden. Trotz chiropraktischer Behandlungen, Akupunktur, Massagen und anderen Maßnahmen konnte ihr Schmerz nicht gelindert werden. Sie entschied sich schließlich, ins Krankenhaus zu gehen, wo Ärzte eine Niereninfektion diagnostizierten. Die Ärzte schlossen eine Verbindung mit dem COVID-19-Impfstoff aus, doch Sutta ist überzeugt, dass ihre Symptome eine Folge der Impfung waren.

Die Symptome haben sich nach der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs verschlimmert. Sie berichtet von einem „Hirnnebel“ und einem dramatischen Gewichtsverlust. Im Dezember 2021 habe sie am ganzen Körper Schmerzen verspürt. Im Januar 2022 wurde bei ihr Fibromyalgie diagnostiziert und ihr wurde geraten, Sport zu treiben, um ihre Symptome zu lindern. Während einer Yogastunde, bei der sie ihren Rücken verdrehte, habe die Neuropathie angefangen. Sutta beschreibt die Neuropathie der kleinen Nervenfasern wie folgt: „[Sie] fühlt sich an, als ob man in Flammen stehen würde […] In meinem Fall war es in meinem Brustkorb und die ganze Wirbelsäule hinunter.[Der Schmerz] kam in Schüben und Wellen...“

„[Als] die Neuropathie meinen ganzen Körper ergriffen hat, starrte ich an die Decke und dachte: ‘Oh man, das war's. Ich sterbe. Ich sterbe. Es ist soweit’,...“, sagt Sutta.

In dieser Episode spricht sie zum ersten Mal über ihre Erfahrungen und warum sie beschlossen hat, ihre Meinung öffentlich zu machen.