Kash Patel: Entlarvung des „Tiefen Staates“ und des Militärisch-Industriellen Komplexes

„Es ist kein Zufall, dass vor einem Monat 6 Milliarden Dollar in den Iran geflossen sind und jetzt ihr Hauptverbündeter gegen die USA, die Hamas, einen koordinierten Angriff auf Amerikas Hauptverbündeten Israel führt“, sagt Kash Patel.

Patel ist ehemaliger Stabschef des Verteidigungsministeriums und ehemaliger Staatsanwalt für Terrorismus. Wir sprechen mit ihm über seine Sicht auf die Terroranschläge der Hamas gegen Israel und sein neues Buch „Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy“ (zu Deutsch: „Regierungsgangster: Der tiefe Staat, die Wahrheit und der Kampf um unsere Demokratie“).

In seinem Beitrag erläutert Herr Patel seine Sicht auf den „Tiefen Staat“, seine Funktionsweise und mögliche Strategien dagegen.

„Der militärisch-industrielle Komplex ist, wie Präsident Eisenhower vor 60 Jahren warnte, das größte Monster im Sumpf, schlimmer als alle Lobbygruppen zusammen“, sagte Herr Patel.