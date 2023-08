„Refusenik“ Scharanski: Der Begriff Antisemitismus wird benutzt, um Kritik zu unterbinden

„Ohne etwas, für das es sich zu sterben lohnt, gibt es auch nichts, für das es sich zu leben lohnt … Nationalismus kann gut sein, wenn er mit Freiheit und Menschenrechten einhergeht. Trennt man diese, kommt es zu schrecklichen Diktaturen oder einem oberflächlichen und unmoralischen Leben.“ In dieser Folge von American Thought Leaders spricht Moderator Jan Jiekielek mit Natan Sharansky,...

„Ohne etwas, für das es sich zu sterben lohnt, gibt es auch nichts, für das es sich zu leben lohnt … Nationalismus kann gut sein, wenn er mit Freiheit und Menschenrechten einhergeht. Trennt man diese, kommt es zu schrecklichen Diktaturen oder einem oberflächlichen und unmoralischen Leben.“

In dieser Folge von American Thought Leaders spricht Moderator Jan Jiekielek mit Natan Sharansky, einem ehemaligen sowjetischen politischen Gefangenem und „Refusenik“, einer der vielen Juden, denen die Auswanderung nach Israel verweigert wurde.

In Israel ist die Verbindung zwischen dem Wunsch der Menschen, dazuzugehören, und dem Wunsch der Menschen, frei zu sein, viel stärker und tiefer als in jedem anderen Teil der Welt“, sagt Sharansky. Er lebt heute in Israel, setzt sich dort für die jüdische Gemeinschaft ein und spricht auch weiterhin gegen die bestehende Bedrohung durch kommunistische und totalitäre Regime.

„Viele Dissidenten, auch ich ... wir waren oft verärgert und sogar wütend, wie bereitwillig die freie Welt den Lügen der kommunistischen Führer glaubt“, sagt er.

Sharansky äußert seine Ansichten zu Russland, Ukraine, Iran, Israel und China. Er stellt seinen „3D-Test des Antisemitismus“ vor und argumentiert, dass die Bezeichnung Israels als „Apartheid-Staat“ lediglich eine moderne Form eines alten Hasses gegenüber Juden ist.

​​„Welche Apartheid? Im Obersten Gerichtshof sitzen Araber. Und ein arabischer Richter verurteilte sogar den ehemaligen israelischen Präsidenten der sexuellen Belästigung. Und 25 Prozent aller Ärzte sind Araber – das sagt doch alles aus“, argumentiert Sharansky.